https://ria.ru/20230629/evrosoyuz-1881064202.html

МИД Дании призвал Евросоюз не "опускать планку" ради Украины

МИД Дании призвал Евросоюз не "опускать планку" ради Украины - РИА Новости, 29.06.2023

МИД Дании призвал Евросоюз не "опускать планку" ради Украины

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил британской газете Financial Times, что Евросоюз не должен "опускать планку" своих критериев, чтобы... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T11:04

2023-06-29T11:04

2023-06-29T11:04

в мире

украина

ларс лёкке расмуссен

дания

евросоюз

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил британской газете Financial Times, что Евросоюз не должен "опускать планку" своих критериев, чтобы принять Украину. Министр заявил, что ЕС рискует "импортировать нестабильность", если ослабит свои стандарты в отношении демократии и коррупции, чтобы ускорить принятие в свои ряды Украины и других стран. Он отметил, что правительство Дании поддерживает вступление в блок Украины, Молдавии, Грузии и западнобалканских стран, но подчеркнул, что "геополитические обстоятельства" не оправдывают откладывания реформ управления. "Если вы не завершите процесс реформ перед вступлением, то позднее может возникнуть риск замедления. И мы не экспортируем стабильность, а рискуем импортировать нестабильность. И поэтому так важно подчеркнуть необходимость выполнения критериев (членства в ЕС)", - цитирует газета слова министра. Он заявил, что если к Украине и должен применяться "особый подход", то в виде дополнительного содействия при полном участии правительств членов ЕС, чтобы помочь Киеву соответствовать стандартам. По словам Расмуссена, в прошлом этот процесс был слишком бюрократизирован. "Мы хотим инвестировать, мы хотим помогать, мы хотим быть позитивными и помогать некоторым настолько, насколько возможно, но мы не можем опускать планку", - подчеркнул министр. Он не стал называть сроков вступления Украины или других стран, но добавил, что "все поняли, что по геополитическим причинам" блок должен "активизироваться, насколько это возможно". Как пишет газета, Расмуссен также заявил, что Дания, блокировавшая заявки Албании и Северной Македонии на вступление в ЕС в 2019 году, изменила позицию и даже открыта для внутренней реформы объединения, в том числе способа голосования, для принятия новых членов. Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, предполагающее выполнение семи требований, чтобы не лишиться этого статуса. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года также подписала заявку, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.

https://ria.ru/20230628/ssha-1880774803.html

https://ria.ru/20230518/ukraina-1872553827.html

https://ria.ru/20230623/ukraina-1880089039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, ларс лёкке расмуссен, дания, евросоюз