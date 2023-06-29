https://ria.ru/20230629/es-1881160051.html

СМИ: европейские чиновники не видят Украину в ЕС в ближайшие десять лет

СМИ: европейские чиновники не видят Украину в ЕС в ближайшие десять лет - РИА Новости, 29.06.2023

СМИ: европейские чиновники не видят Украину в ЕС в ближайшие десять лет

Европейские дипломаты на фоне желания Украины и Молдавии присоединиться к ЕС заявили, что не представляют расширения Евросоюза в ближайшее десятилетие, сообщает РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T14:16

2023-06-29T14:16

2023-06-29T14:16

в мире

украина

молдавия

евросоюз

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ПАРИЖ, 29 июн - РИА Новости. Европейские дипломаты на фоне желания Украины и Молдавии присоединиться к ЕС заявили, что не представляют расширения Евросоюза в ближайшее десятилетие, сообщает французское издание Monde. "Не могу представить новое расширение (Евросоюза - ред.) в ближайшее десятилетие", - приводит издание слова европейского дипломата, представляющего одну из стран, выступающих за рациональный подход к расширению, как, например, Германия, Италия и Нидерланды. Газета пишет, что долгий процесс присоединения новых членов к ЕС связан с рисками в экономической и социальной сферах. Издание отмечает, что вступление в союз Украины, "очень бедной, очень коррумпированной страны, в которой проживает 42 миллиона человек", может изменить структуру ЕС. "Чистое число государств-бенефициаров европейского бюджета упадет с сегодняшних 18 (из 27) до четырех или пяти с Украиной... Нам придется переосмыслить все направления политики ЕС", - цитирует газета европейского чиновника. Издание сообщает, что появление Киева в ЕС полностью нарушит и политический баланс в ЕС, что осложнит принятие решений по ключевым вопросам, таким как налогообложение или внешняя политика. "Я не хочу, чтобы "Национальное объединение" (ультраправая партия во Франции - ред.) или "Альтернатива для Германии" (крайне правая партия в ФРГ - ред.) набирали популярность повсюду. Я не уверен, что моя страна хочет, чтобы ЕС состоял из 35 членов с нынешними правилами", - приводит Monde слова одного европейского дипломата. Еврочиновники признают, что причастны к появлению высоких ожиданий Украины по вступлению в ЕС, добавляя, что ряд стран внутри союза понимают, что присоединение Киева грозит Брюсселю серьезными последствиями. "Украинцы думают, что после окончания войны они станут частью ЕС. Никто не осмеливается сказать им: "Это не совсем так", - заключает Monde, цитируя высокопоставленного чиновника ЕС. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года также подписала заявку на вступление республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20230629/konflikt-1881126394.html

https://ria.ru/20230626/evropa-1880487958.html

https://ria.ru/20230623/ukraina-1880089039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, молдавия, евросоюз