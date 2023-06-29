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СМИ: европейские чиновники не видят Украину в ЕС в ближайшие десять лет - РИА Новости, 29.06.2023
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14:16 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/es-1881160051.html
СМИ: европейские чиновники не видят Украину в ЕС в ближайшие десять лет
СМИ: европейские чиновники не видят Украину в ЕС в ближайшие десять лет - РИА Новости, 29.06.2023
СМИ: европейские чиновники не видят Украину в ЕС в ближайшие десять лет
Европейские дипломаты на фоне желания Украины и Молдавии присоединиться к ЕС заявили, что не представляют расширения Евросоюза в ближайшее десятилетие, сообщает РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T14:16
2023-06-29T14:16
в мире
украина
молдавия
евросоюз
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ПАРИЖ, 29 июн - РИА Новости. Европейские дипломаты на фоне желания Украины и Молдавии присоединиться к ЕС заявили, что не представляют расширения Евросоюза в ближайшее десятилетие, сообщает французское издание Monde. "Не могу представить новое расширение (Евросоюза - ред.) в ближайшее десятилетие", - приводит издание слова европейского дипломата, представляющего одну из стран, выступающих за рациональный подход к расширению, как, например, Германия, Италия и Нидерланды. Газета пишет, что долгий процесс присоединения новых членов к ЕС связан с рисками в экономической и социальной сферах. Издание отмечает, что вступление в союз Украины, "очень бедной, очень коррумпированной страны, в которой проживает 42 миллиона человек", может изменить структуру ЕС. "Чистое число государств-бенефициаров европейского бюджета упадет с сегодняшних 18 (из 27) до четырех или пяти с Украиной... Нам придется переосмыслить все направления политики ЕС", - цитирует газета европейского чиновника. Издание сообщает, что появление Киева в ЕС полностью нарушит и политический баланс в ЕС, что осложнит принятие решений по ключевым вопросам, таким как налогообложение или внешняя политика. "Я не хочу, чтобы "Национальное объединение" (ультраправая партия во Франции - ред.) или "Альтернатива для Германии" (крайне правая партия в ФРГ - ред.) набирали популярность повсюду. Я не уверен, что моя страна хочет, чтобы ЕС состоял из 35 членов с нынешними правилами", - приводит Monde слова одного европейского дипломата. Еврочиновники признают, что причастны к появлению высоких ожиданий Украины по вступлению в ЕС, добавляя, что ряд стран внутри союза понимают, что присоединение Киева грозит Брюсселю серьезными последствиями. "Украинцы думают, что после окончания войны они станут частью ЕС. Никто не осмеливается сказать им: "Это не совсем так", - заключает Monde, цитируя высокопоставленного чиновника ЕС. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года также подписала заявку на вступление республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20230629/konflikt-1881126394.html
https://ria.ru/20230626/evropa-1880487958.html
https://ria.ru/20230623/ukraina-1880089039.html
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в мире, украина, молдавия, евросоюз
В мире, Украина, Молдавия, Евросоюз
СМИ: европейские чиновники не видят Украину в ЕС в ближайшие десять лет

Monde: в ЕС считают, что вступление Киева и Кишинева в союз займет больше десяти лет

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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ПАРИЖ, 29 июн - РИА Новости. Европейские дипломаты на фоне желания Украины и Молдавии присоединиться к ЕС заявили, что не представляют расширения Евросоюза в ближайшее десятилетие, сообщает французское издание Monde.
"Не могу представить новое расширение (Евросоюза - ред.) в ближайшее десятилетие", - приводит издание слова европейского дипломата, представляющего одну из стран, выступающих за рациональный подход к расширению, как, например, Германия, Италия и Нидерланды.
Газета пишет, что долгий процесс присоединения новых членов к ЕС связан с рисками в экономической и социальной сферах. Издание отмечает, что вступление в союз Украины, "очень бедной, очень коррумпированной страны, в которой проживает 42 миллиона человек", может изменить структуру ЕС.
"Чистое число государств-бенефициаров европейского бюджета упадет с сегодняшних 18 (из 27) до четырех или пяти с Украиной... Нам придется переосмыслить все направления политики ЕС", - цитирует газета европейского чиновника.
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Издание сообщает, что появление Киева в ЕС полностью нарушит и политический баланс в ЕС, что осложнит принятие решений по ключевым вопросам, таким как налогообложение или внешняя политика.
"Я не хочу, чтобы "Национальное объединение" (ультраправая партия во Франции - ред.) или "Альтернатива для Германии" (крайне правая партия в ФРГ - ред.) набирали популярность повсюду. Я не уверен, что моя страна хочет, чтобы ЕС состоял из 35 членов с нынешними правилами", - приводит Monde слова одного европейского дипломата.
Еврочиновники признают, что причастны к появлению высоких ожиданий Украины по вступлению в ЕС, добавляя, что ряд стран внутри союза понимают, что присоединение Киева грозит Брюсселю серьезными последствиями.
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"Украинцы думают, что после окончания войны они станут частью ЕС. Никто не осмеливается сказать им: "Это не совсем так", - заключает Monde, цитируя высокопоставленного чиновника ЕС.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года также подписала заявку на вступление республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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