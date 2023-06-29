https://ria.ru/20230629/es-1881160051.html
СМИ: европейские чиновники не видят Украину в ЕС в ближайшие десять лет
СМИ: европейские чиновники не видят Украину в ЕС в ближайшие десять лет - РИА Новости, 29.06.2023
СМИ: европейские чиновники не видят Украину в ЕС в ближайшие десять лет
Европейские дипломаты на фоне желания Украины и Молдавии присоединиться к ЕС заявили, что не представляют расширения Евросоюза в ближайшее десятилетие, сообщает РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T14:16
2023-06-29T14:16
2023-06-29T14:16
в мире
украина
молдавия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_828:892:2877:2045_1920x0_80_0_0_7fb1c49a9be60e4cca6318b36f321e86.jpg
ПАРИЖ, 29 июн - РИА Новости. Европейские дипломаты на фоне желания Украины и Молдавии присоединиться к ЕС заявили, что не представляют расширения Евросоюза в ближайшее десятилетие, сообщает французское издание Monde. "Не могу представить новое расширение (Евросоюза - ред.) в ближайшее десятилетие", - приводит издание слова европейского дипломата, представляющего одну из стран, выступающих за рациональный подход к расширению, как, например, Германия, Италия и Нидерланды. Газета пишет, что долгий процесс присоединения новых членов к ЕС связан с рисками в экономической и социальной сферах. Издание отмечает, что вступление в союз Украины, "очень бедной, очень коррумпированной страны, в которой проживает 42 миллиона человек", может изменить структуру ЕС. "Чистое число государств-бенефициаров европейского бюджета упадет с сегодняшних 18 (из 27) до четырех или пяти с Украиной... Нам придется переосмыслить все направления политики ЕС", - цитирует газета европейского чиновника. Издание сообщает, что появление Киева в ЕС полностью нарушит и политический баланс в ЕС, что осложнит принятие решений по ключевым вопросам, таким как налогообложение или внешняя политика. "Я не хочу, чтобы "Национальное объединение" (ультраправая партия во Франции - ред.) или "Альтернатива для Германии" (крайне правая партия в ФРГ - ред.) набирали популярность повсюду. Я не уверен, что моя страна хочет, чтобы ЕС состоял из 35 членов с нынешними правилами", - приводит Monde слова одного европейского дипломата. Еврочиновники признают, что причастны к появлению высоких ожиданий Украины по вступлению в ЕС, добавляя, что ряд стран внутри союза понимают, что присоединение Киева грозит Брюсселю серьезными последствиями. "Украинцы думают, что после окончания войны они станут частью ЕС. Никто не осмеливается сказать им: "Это не совсем так", - заключает Monde, цитируя высокопоставленного чиновника ЕС. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года также подписала заявку на вступление республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20230629/konflikt-1881126394.html
https://ria.ru/20230626/evropa-1880487958.html
https://ria.ru/20230623/ukraina-1880089039.html
украина
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_978:810:2629:2048_1920x0_80_0_0_c2b9f19c6352b117ad757f8300b416fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, молдавия, евросоюз
В мире, Украина, Молдавия, Евросоюз
СМИ: европейские чиновники не видят Украину в ЕС в ближайшие десять лет
Monde: в ЕС считают, что вступление Киева и Кишинева в союз займет больше десяти лет
ПАРИЖ, 29 июн - РИА Новости.
Европейские дипломаты на фоне желания Украины и Молдавии присоединиться к ЕС заявили, что не представляют расширения Евросоюза в ближайшее десятилетие, сообщает французское издание Monde
.
"Не могу представить новое расширение (Евросоюза - ред.) в ближайшее десятилетие", - приводит издание слова европейского дипломата, представляющего одну из стран, выступающих за рациональный подход к расширению, как, например, Германия, Италия и Нидерланды.
Газета пишет, что долгий процесс присоединения новых членов к ЕС связан с рисками в экономической и социальной сферах. Издание отмечает, что вступление в союз Украины, "очень бедной, очень коррумпированной страны, в которой проживает 42 миллиона человек", может изменить структуру ЕС.
"Чистое число государств-бенефициаров европейского бюджета упадет с сегодняшних 18 (из 27) до четырех или пяти с Украиной... Нам придется переосмыслить все направления политики ЕС", - цитирует газета европейского чиновника.
Шольц призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине
Издание сообщает, что появление Киева в ЕС полностью нарушит и политический баланс в ЕС, что осложнит принятие решений по ключевым вопросам, таким как налогообложение или внешняя политика.
"Я не хочу, чтобы "Национальное объединение" (ультраправая партия во Франции - ред.) или "Альтернатива для Германии" (крайне правая партия в ФРГ - ред.) набирали популярность повсюду. Я не уверен, что моя страна хочет, чтобы ЕС состоял из 35 членов с нынешними правилами", - приводит Monde слова одного европейского дипломата.
Еврочиновники признают, что причастны к появлению высоких ожиданий Украины по вступлению в ЕС, добавляя, что ряд стран внутри союза понимают, что присоединение Киева грозит Брюсселю серьезными последствиями.
"Путин вряд ли испугается". На Западе высмеяли новое решение ЕС по Украине
"Украинцы думают, что после окончания войны они станут частью ЕС. Никто не осмеливается сказать им: "Это не совсем так", - заключает Monde, цитируя высокопоставленного чиновника ЕС.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года также подписала заявку на вступление республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Зеленский считает, что мир уже воспринимает Украину как члена ЕС