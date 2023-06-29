https://ria.ru/20230629/es-1881101036.html

Мишель предложил составить план по вступлению Украины и Молдавии в ЕС

Мишель предложил составить план по вступлению Украины и Молдавии в ЕС - РИА Новости, 29.06.2023

Мишель предложил составить план по вступлению Украины и Молдавии в ЕС

Глава Евросовета Шарль Мишель обратился к странам-членам ЕС с просьбой составить рабочий план по вступлению в союз Украины, Молдавии и стран Западных Балкан,... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T12:39

2023-06-29T12:39

2023-06-29T12:39

в мире

молдавия

украина

шарль мишель

владимир зеленский

майя санду

евросовет

евросоюз

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ПАРИЖ, 29 июн РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель обратился к странам-членам ЕС с просьбой составить рабочий план по вступлению в союз Украины, Молдавии и стран Западных Балкан, сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на письмо чиновника. "В преддверии саммита ЕС в четверг и пятницу председатель совета (Евросовет - ред.) Шарль Мишель попросил страны-члены "составить рабочий план" для возможного присоединения Киева, Молдавии и стран Западных Балкан", - говорится в статье. Отмечается, что предложение Мишеля было передано главам государств и правительств ЕС в письме за несколько дней до саммита в Брюсселе. Глава Евросовета предложил лидерам европейских стран "наладить работу" для подготовки к расширению Европейского Союза на фоне желания Киева, Кишинева и ряда государств на Западных Балканах вступить в союз. "Нам нужно серьезно взглянуть на процесс этой интеграции и нашу способность ее переварить", - цитирует издание письмо Мишеля. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года также подписала заявку на вступление республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20230626/podderzhka-1880553818.html

https://ria.ru/20230530/evrosoyuz-1875129925.html

молдавия

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в мире, молдавия, украина, шарль мишель, владимир зеленский, майя санду, евросовет, евросоюз