Рейтинг@Mail.ru
Мишель предложил составить план по вступлению Украины и Молдавии в ЕС - РИА Новости, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/es-1881101036.html
Мишель предложил составить план по вступлению Украины и Молдавии в ЕС
Мишель предложил составить план по вступлению Украины и Молдавии в ЕС - РИА Новости, 29.06.2023
Мишель предложил составить план по вступлению Украины и Молдавии в ЕС
Глава Евросовета Шарль Мишель обратился к странам-членам ЕС с просьбой составить рабочий план по вступлению в союз Украины, Молдавии и стран Западных Балкан,... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T12:39
2023-06-29T12:39
в мире
молдавия
украина
шарль мишель
владимир зеленский
майя санду
евросовет
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838718865_0:6:1503:851_1920x0_80_0_0_860056b63629451bb9f880ec7d95b7bf.jpg
ПАРИЖ, 29 июн РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель обратился к странам-членам ЕС с просьбой составить рабочий план по вступлению в союз Украины, Молдавии и стран Западных Балкан, сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на письмо чиновника. "В преддверии саммита ЕС в четверг и пятницу председатель совета (Евросовет - ред.) Шарль Мишель попросил страны-члены "составить рабочий план" для возможного присоединения Киева, Молдавии и стран Западных Балкан", - говорится в статье. Отмечается, что предложение Мишеля было передано главам государств и правительств ЕС в письме за несколько дней до саммита в Брюсселе. Глава Евросовета предложил лидерам европейских стран "наладить работу" для подготовки к расширению Европейского Союза на фоне желания Киева, Кишинева и ряда государств на Западных Балканах вступить в союз. "Нам нужно серьезно взглянуть на процесс этой интеграции и нашу способность ее переварить", - цитирует издание письмо Мишеля. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года также подписала заявку на вступление республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20230626/podderzhka-1880553818.html
https://ria.ru/20230530/evrosoyuz-1875129925.html
молдавия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838718865_62:0:1411:1012_1920x0_80_0_0_4945e3526304df65c7f6001db85a4cd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, украина, шарль мишель, владимир зеленский, майя санду, евросовет, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Шарль Мишель, Владимир Зеленский, Майя Санду, Евросовет, Евросоюз
Мишель предложил составить план по вступлению Украины и Молдавии в ЕС

Le Monde: глава Евросовета Мишель хочет составить план по принятию Украины и Молдавии в ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейского совета Шарль Мишель
Председатель Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Председатель Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 июн РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель обратился к странам-членам ЕС с просьбой составить рабочий план по вступлению в союз Украины, Молдавии и стран Западных Балкан, сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на письмо чиновника.
"В преддверии саммита ЕС в четверг и пятницу председатель совета (Евросовет - ред.) Шарль Мишель попросил страны-члены "составить рабочий план" для возможного присоединения Киева, Молдавии и стран Западных Балкан", - говорится в статье.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррел - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
ЕС решил увеличить поддержку Украины из-за событий в России
26 июня, 18:18
Отмечается, что предложение Мишеля было передано главам государств и правительств ЕС в письме за несколько дней до саммита в Брюсселе. Глава Евросовета предложил лидерам европейских стран "наладить работу" для подготовки к расширению Европейского Союза на фоне желания Киева, Кишинева и ряда государств на Западных Балканах вступить в союз.
«
"Нам нужно серьезно взглянуть на процесс этой интеграции и нашу способность ее переварить", - цитирует издание письмо Мишеля.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года также подписала заявку на вступление республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Государственный флаг Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Власти Польши пообещали поддержать Молдавию в стремлении вступить в ЕС
30 мая, 17:01
 
В миреМолдавияУкраинаШарль МишельВладимир ЗеленскийМайя СандуЕвросоветЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала