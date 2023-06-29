Мишель предложил составить план по вступлению Украины и Молдавии в ЕС
Le Monde: глава Евросовета Мишель хочет составить план по принятию Украины и Молдавии в ЕС
Председатель Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
ПАРИЖ, 29 июн РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель обратился к странам-членам ЕС с просьбой составить рабочий план по вступлению в союз Украины, Молдавии и стран Западных Балкан, сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на письмо чиновника.
"В преддверии саммита ЕС в четверг и пятницу председатель совета (Евросовет - ред.) Шарль Мишель попросил страны-члены "составить рабочий план" для возможного присоединения Киева, Молдавии и стран Западных Балкан", - говорится в статье.
Отмечается, что предложение Мишеля было передано главам государств и правительств ЕС в письме за несколько дней до саммита в Брюсселе. Глава Евросовета предложил лидерам европейских стран "наладить работу" для подготовки к расширению Европейского Союза на фоне желания Киева, Кишинева и ряда государств на Западных Балканах вступить в союз.
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"Нам нужно серьезно взглянуть на процесс этой интеграции и нашу способность ее переварить", - цитирует издание письмо Мишеля.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года также подписала заявку на вступление республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.