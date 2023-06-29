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Украина поставила грандиозный эксперимент — и добилась успеха - РИА Новости, 29.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 29.06.2023 (обновлено: 14:22 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/eksperiment-1881144543.html
Украина поставила грандиозный эксперимент — и добилась успеха
Украина поставила грандиозный эксперимент — и добилась успеха - РИА Новости, 29.06.2023
Украина поставила грандиозный эксперимент — и добилась успеха
Выступление президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде в очередной раз доказало, что капитанские конкурсы КВН — то, в чем он по-прежнему силен... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T14:15
2023-06-29T14:22
аналитика
украина
россия
ссср
владимир зеленский
джордж оруэлл (эрик блэр)
михаил горбачев
нато
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Выступление президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде в очередной раз доказало, что капитанские конкурсы КВН — то, в чем он по-прежнему силен. Далеко не каждый способен нести заведомую чушь перед огромной аудиторией — и ни разу при этом не засмеяться.Это в том, что касается формы. В том, что касается содержания, речи Зеленского сильно изменились со времен фильма "Ржевский против Наполеона": это больше не веселая чушь, а чушь жуткая. Она вызывает ассоциации уже не с КВН, а с мрачным романом-антиутопией "1984".Англичанин Джордж Оруэлл написал его в 1948 году не в качестве поклепа на советскую действительность, как считалось в СССР, а в качестве предостережения своим же — английским социалистам. Он вообще редкий пример писателя и политического активиста, применявшего свой талант не столько против врагов — идеологических, внешних, внутренних и классовых, сколько для увещевания соратников. Оруэлл показывал, сколь страшными могут стать родные для него идеи, если извратить их и пойти на компромисс с совестью.Одна из основ тоталитарного общества "1984" двоемыслие. Это на уровне инстинкта вбитая способность принимать все, что скажет Партия, включая то, что теперь называют "взаимоисключающими параграфами". Не думать в двух направлениях сразу, а вообще не думать — искренне верить, чтобы "переобувание" Партии не вызывало чувства вины и тем более размышлений.Разошедшиеся на цитаты примеры двоемыслия по Оруэллу: "война — это мир", "свобода — это рабство" и "незнание — сила". Зеленский воплотил все три.Например, его план по военной оккупации территорий РФ, жители которых не хотят жить в составе Украины и недвусмысленно выразили это на плебисците, называется "мирным планом". Западные политики и СМИ обычно так и обозначают украинский план агрессии — "мирный план Зеленского", не вдаваясь в подробности. "Война — это мир".Те же люди и издания используют клише, по которому Зеленский — "лидер свободной страны". Между тем его режим на Украине по всем внешним признакам соответствует диктаторскому: все оппозиционные СМИ запрещены, лидеры всех крупных оппозиционных партий под следствием, граждан отлавливают на улицах, чтобы отправить на убой, а судебная, законодательная и исполнительная ветви власти управляются из одного органа, который даже в конституции не прописан, — СНБО.В этой стране для чиновника противозаконно общаться с согражданами на родном для него и для них языке, поскольку этот язык — русский. Зато английский язык, согласно свежему закону Зеленского, чиновники и даже пожарные обязаны будут знать (потому что это родной язык колониальной администрации, как в Индии до 1947-го). "Свобода — это рабство".Что же касается "незнания", оно было отличительной особенностью Зеленского еще до того, как он возглавил Украину: он регулярно демонстрировал детскую неосведомленность в вопросах истории Украины, России, Польши, Европы и Второй мировой войны. Но теперь обратил эту слабость в силу и с непоколебимой уверенностью утверждает заведомо ложные и легко опровергаемые вещи.Апофеозом его речи перед парламентом в этом смысле стало заявление, что вступление Украины в НАТО выгодно для России: "Для России было бы правильным самой просить, чтобы Украину взяли в НАТО. Потому что члены НАТО обороняются, а не уничтожают. Защищают, а не бросаются на соседей. Россия &lt;…&gt; как никто заинтересована в безопасности на своих международно признанных границах".В реальности Североатлантический альянс за всю свою историю не провел ни одной строго оборонительной операции, если не считать морского патрулирования для отпугивания сомалийских пиратов, а на независимые страны нападал неоднократно — и это общеизвестно. В собственной классификации НАТО было восемь операций "сдерживания" (сдерживания, например, флота Ирака в период "Бури в пустыне") и тридцать операций "кризисного реагирования". Это те самые, общеизвестные, когда вторгаешься на чужую территорию (Афганистан, Республику Сербскую, Югославию, Ливию) — и бомбишь, бомбишь, бомбишь.В период холодной войны, когда в Вашингтоне и Брюсселе опасались реакции СССР и ОВД, ни одной операции под флагом НАТО проведено не было, а первую в истории, против кораблей Саддама Хусейна, одобрил лично Михаил Горбачев. Если бы не агрессия альянса на Балканах, нынешнее противостояние, возможно, не началось бы. Но после агрессии, будь то Косово или Босния, в силовом сословии России вообще не осталось тех, кто не считал бы западный альянс угрозой для РФ. Даже в 1990-е таких людей не было, против расширения НАТО на восток тогда выступали лидеры прозападного и либерального крыла во власти типа Бориса Немцова.Проще говоря, с точки зрения фактов, с точки зрения истории, с точки зрения России, с любой точки зрения заявление Зеленского про НАТО — бред. Но это самоуспокоение сродни тому, что перед нами по-прежнему комик, а не жестокий и циничный политик. Он выступает не в психиатрической лечебнице, а на международном уровне. Потому не бред, а двоемыслие.Океания всегда воевала с Остазией. Война — это мир. Свобода — это рабство. Незнание — сила.Построение ансоца (английского социализма; той самой тоталитарной идеологии из "1984") в отдельно взятой Украине можно считать завершенным. У Оруэлла зло тоже победило, и спор шел лишь о территориальных и государственных границах распространения зла — о том, где конкретно заканчивается территория ангсоца и начинается, например, Остазия.В этом жизнь повторяет роман — один из самых знаменитых в XX веке. Как назло, именно его повторять и не хотелось.
https://ria.ru/20230628/kannabis-1880927654.html
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аналитика, украина, россия, ссср, владимир зеленский, джордж оруэлл (эрик блэр), михаил горбачев, нато, верховная рада украины
Аналитика, Украина, Россия, СССР, Владимир Зеленский, Джордж Оруэлл (Эрик Блэр), Михаил Горбачев, НАТО, Верховная Рада Украины, Специальная военная операция на Украине

Украина поставила грандиозный эксперимент — и добилась успеха

CC BY-SA 4.0 / Офіс Президента України / Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде. 29 июля 2023 года
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде. 29 июля 2023 года - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
CC BY-SA 4.0 / Офіс Президента України /
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде. 29 июля 2023 года
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Дмитрий Бавырин
Дмитрий Бавырин
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Выступление президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде в очередной раз доказало, что капитанские конкурсы КВН — то, в чем он по-прежнему силен. Далеко не каждый способен нести заведомую чушь перед огромной аудиторией — и ни разу при этом не засмеяться.
Это в том, что касается формы. В том, что касается содержания, речи Зеленского сильно изменились со времен фильма "Ржевский против Наполеона": это больше не веселая чушь, а чушь жуткая. Она вызывает ассоциации уже не с КВН, а с мрачным романом-антиутопией "1984".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Зеленский призвал Раду легализовать марихуану
28 июня, 15:39
Англичанин Джордж Оруэлл написал его в 1948 году не в качестве поклепа на советскую действительность, как считалось в СССР, а в качестве предостережения своим же — английским социалистам. Он вообще редкий пример писателя и политического активиста, применявшего свой талант не столько против врагов — идеологических, внешних, внутренних и классовых, сколько для увещевания соратников. Оруэлл показывал, сколь страшными могут стать родные для него идеи, если извратить их и пойти на компромисс с совестью.
Одна из основ тоталитарного общества "1984" двоемыслие. Это на уровне инстинкта вбитая способность принимать все, что скажет Партия, включая то, что теперь называют "взаимоисключающими параграфами". Не думать в двух направлениях сразу, а вообще не думать — искренне верить, чтобы "переобувание" Партии не вызывало чувства вины и тем более размышлений.
Разошедшиеся на цитаты примеры двоемыслия по Оруэллу: "война — это мир", "свобода — это рабство" и "незнание — сила". Зеленский воплотил все три.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Зеленский предложил Раде перенести празднование Рождества на 25 декабря
28 июня, 12:08
Например, его план по военной оккупации территорий РФ, жители которых не хотят жить в составе Украины и недвусмысленно выразили это на плебисците, называется "мирным планом". Западные политики и СМИ обычно так и обозначают украинский план агрессии — "мирный план Зеленского", не вдаваясь в подробности. "Война — это мир".
Те же люди и издания используют клише, по которому Зеленский — "лидер свободной страны". Между тем его режим на Украине по всем внешним признакам соответствует диктаторскому: все оппозиционные СМИ запрещены, лидеры всех крупных оппозиционных партий под следствием, граждан отлавливают на улицах, чтобы отправить на убой, а судебная, законодательная и исполнительная ветви власти управляются из одного органа, который даже в конституции не прописан, — СНБО.
В этой стране для чиновника противозаконно общаться с согражданами на родном для него и для них языке, поскольку этот язык — русский. Зато английский язык, согласно свежему закону Зеленского, чиновники и даже пожарные обязаны будут знать (потому что это родной язык колониальной администрации, как в Индии до 1947-го). "Свобода — это рабство".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Зеленский предложил повысить статус английского языка на Украине
28 июня, 14:05
Что же касается "незнания", оно было отличительной особенностью Зеленского еще до того, как он возглавил Украину: он регулярно демонстрировал детскую неосведомленность в вопросах истории Украины, России, Польши, Европы и Второй мировой войны. Но теперь обратил эту слабость в силу и с непоколебимой уверенностью утверждает заведомо ложные и легко опровергаемые вещи.
Апофеозом его речи перед парламентом в этом смысле стало заявление, что вступление Украины в НАТО выгодно для России: "Для России было бы правильным самой просить, чтобы Украину взяли в НАТО. Потому что члены НАТО обороняются, а не уничтожают. Защищают, а не бросаются на соседей. Россия <…> как никто заинтересована в безопасности на своих международно признанных границах".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Генсек НАТО связал членство Украины в альянсе с "победой над Россией"
28 июня, 15:50
В реальности Североатлантический альянс за всю свою историю не провел ни одной строго оборонительной операции, если не считать морского патрулирования для отпугивания сомалийских пиратов, а на независимые страны нападал неоднократно — и это общеизвестно. В собственной классификации НАТО было восемь операций "сдерживания" (сдерживания, например, флота Ирака в период "Бури в пустыне") и тридцать операций "кризисного реагирования". Это те самые, общеизвестные, когда вторгаешься на чужую территорию (Афганистан, Республику Сербскую, Югославию, Ливию) — и бомбишь, бомбишь, бомбишь.
В период холодной войны, когда в Вашингтоне и Брюсселе опасались реакции СССР и ОВД, ни одной операции под флагом НАТО проведено не было, а первую в истории, против кораблей Саддама Хусейна, одобрил лично Михаил Горбачев. Если бы не агрессия альянса на Балканах, нынешнее противостояние, возможно, не началось бы. Но после агрессии, будь то Косово или Босния, в силовом сословии России вообще не осталось тех, кто не считал бы западный альянс угрозой для РФ. Даже в 1990-е таких людей не было, против расширения НАТО на восток тогда выступали лидеры прозападного и либерального крыла во власти типа Бориса Немцова.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Хиросиме, Япония - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Заявление Зеленского о России и НАТО шокировало пользователей Сети
28 июня, 16:55
Проще говоря, с точки зрения фактов, с точки зрения истории, с точки зрения России, с любой точки зрения заявление Зеленского про НАТО — бред. Но это самоуспокоение сродни тому, что перед нами по-прежнему комик, а не жестокий и циничный политик. Он выступает не в психиатрической лечебнице, а на международном уровне. Потому не бред, а двоемыслие.
Океания всегда воевала с Остазией. Война — это мир. Свобода — это рабство. Незнание — сила.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
"Подонок". Заявление Зеленского о конфликте с Россией шокировало китайцев
Вчера, 13:37
Построение ансоца (английского социализма; той самой тоталитарной идеологии из "1984") в отдельно взятой Украине можно считать завершенным. У Оруэлла зло тоже победило, и спор шел лишь о территориальных и государственных границах распространения зла — о том, где конкретно заканчивается территория ангсоца и начинается, например, Остазия.
В этом жизнь повторяет роман — один из самых знаменитых в XX веке. Как назло, именно его повторять и не хотелось.
 
Специальная военная операция на УкраинеАналитикаУкраинаРоссияСССРВладимир ЗеленскийДжордж Оруэлл (Эрик Блэр)Михаил ГорбачевНАТОВерховная Рада Украины
 
 
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