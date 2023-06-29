https://ria.ru/20230629/eksperiment-1881144543.html

Украина поставила грандиозный эксперимент — и добилась успеха

Украина поставила грандиозный эксперимент — и добилась успеха - РИА Новости, 29.06.2023

Украина поставила грандиозный эксперимент — и добилась успеха

Выступление президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде в очередной раз доказало, что капитанские конкурсы КВН — то, в чем он по-прежнему силен... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T14:15

2023-06-29T14:15

2023-06-29T14:22

аналитика

украина

россия

ссср

владимир зеленский

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нато

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Выступление президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде в очередной раз доказало, что капитанские конкурсы КВН — то, в чем он по-прежнему силен. Далеко не каждый способен нести заведомую чушь перед огромной аудиторией — и ни разу при этом не засмеяться.Это в том, что касается формы. В том, что касается содержания, речи Зеленского сильно изменились со времен фильма "Ржевский против Наполеона": это больше не веселая чушь, а чушь жуткая. Она вызывает ассоциации уже не с КВН, а с мрачным романом-антиутопией "1984".Англичанин Джордж Оруэлл написал его в 1948 году не в качестве поклепа на советскую действительность, как считалось в СССР, а в качестве предостережения своим же — английским социалистам. Он вообще редкий пример писателя и политического активиста, применявшего свой талант не столько против врагов — идеологических, внешних, внутренних и классовых, сколько для увещевания соратников. Оруэлл показывал, сколь страшными могут стать родные для него идеи, если извратить их и пойти на компромисс с совестью.Одна из основ тоталитарного общества "1984" двоемыслие. Это на уровне инстинкта вбитая способность принимать все, что скажет Партия, включая то, что теперь называют "взаимоисключающими параграфами". Не думать в двух направлениях сразу, а вообще не думать — искренне верить, чтобы "переобувание" Партии не вызывало чувства вины и тем более размышлений.Разошедшиеся на цитаты примеры двоемыслия по Оруэллу: "война — это мир", "свобода — это рабство" и "незнание — сила". Зеленский воплотил все три.Например, его план по военной оккупации территорий РФ, жители которых не хотят жить в составе Украины и недвусмысленно выразили это на плебисците, называется "мирным планом". Западные политики и СМИ обычно так и обозначают украинский план агрессии — "мирный план Зеленского", не вдаваясь в подробности. "Война — это мир".Те же люди и издания используют клише, по которому Зеленский — "лидер свободной страны". Между тем его режим на Украине по всем внешним признакам соответствует диктаторскому: все оппозиционные СМИ запрещены, лидеры всех крупных оппозиционных партий под следствием, граждан отлавливают на улицах, чтобы отправить на убой, а судебная, законодательная и исполнительная ветви власти управляются из одного органа, который даже в конституции не прописан, — СНБО.В этой стране для чиновника противозаконно общаться с согражданами на родном для него и для них языке, поскольку этот язык — русский. Зато английский язык, согласно свежему закону Зеленского, чиновники и даже пожарные обязаны будут знать (потому что это родной язык колониальной администрации, как в Индии до 1947-го). "Свобода — это рабство".Что же касается "незнания", оно было отличительной особенностью Зеленского еще до того, как он возглавил Украину: он регулярно демонстрировал детскую неосведомленность в вопросах истории Украины, России, Польши, Европы и Второй мировой войны. Но теперь обратил эту слабость в силу и с непоколебимой уверенностью утверждает заведомо ложные и легко опровергаемые вещи.Апофеозом его речи перед парламентом в этом смысле стало заявление, что вступление Украины в НАТО выгодно для России: "Для России было бы правильным самой просить, чтобы Украину взяли в НАТО. Потому что члены НАТО обороняются, а не уничтожают. Защищают, а не бросаются на соседей. Россия <…> как никто заинтересована в безопасности на своих международно признанных границах".В реальности Североатлантический альянс за всю свою историю не провел ни одной строго оборонительной операции, если не считать морского патрулирования для отпугивания сомалийских пиратов, а на независимые страны нападал неоднократно — и это общеизвестно. В собственной классификации НАТО было восемь операций "сдерживания" (сдерживания, например, флота Ирака в период "Бури в пустыне") и тридцать операций "кризисного реагирования". Это те самые, общеизвестные, когда вторгаешься на чужую территорию (Афганистан, Республику Сербскую, Югославию, Ливию) — и бомбишь, бомбишь, бомбишь.В период холодной войны, когда в Вашингтоне и Брюсселе опасались реакции СССР и ОВД, ни одной операции под флагом НАТО проведено не было, а первую в истории, против кораблей Саддама Хусейна, одобрил лично Михаил Горбачев. Если бы не агрессия альянса на Балканах, нынешнее противостояние, возможно, не началось бы. Но после агрессии, будь то Косово или Босния, в силовом сословии России вообще не осталось тех, кто не считал бы западный альянс угрозой для РФ. Даже в 1990-е таких людей не было, против расширения НАТО на восток тогда выступали лидеры прозападного и либерального крыла во власти типа Бориса Немцова.Проще говоря, с точки зрения фактов, с точки зрения истории, с точки зрения России, с любой точки зрения заявление Зеленского про НАТО — бред. Но это самоуспокоение сродни тому, что перед нами по-прежнему комик, а не жестокий и циничный политик. Он выступает не в психиатрической лечебнице, а на международном уровне. Потому не бред, а двоемыслие.Океания всегда воевала с Остазией. Война — это мир. Свобода — это рабство. Незнание — сила.Построение ансоца (английского социализма; той самой тоталитарной идеологии из "1984") в отдельно взятой Украине можно считать завершенным. У Оруэлла зло тоже победило, и спор шел лишь о территориальных и государственных границах распространения зла — о том, где конкретно заканчивается территория ангсоца и начинается, например, Остазия.В этом жизнь повторяет роман — один из самых знаменитых в XX веке. Как назло, именно его повторять и не хотелось.

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аналитика, украина, россия, ссср, владимир зеленский, джордж оруэлл (эрик блэр), михаил горбачев, нато, верховная рада украины