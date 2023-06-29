https://ria.ru/20230629/dron-1881055766.html
Минобороны показало видео уничтожения украинского склада снарядов
Минобороны показало видео уничтожения украинского склада снарядов - РИА Новости, 29.06.2023
Минобороны показало видео уничтожения украинского склада снарядов
Минобороны России опубликовало кадры наведения на цель и уничтожения склада с украинскими снарядами высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь", снятые РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T10:31
2023-06-29T10:31
2023-06-29T11:48
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры наведения на цель и уничтожения склада с украинскими снарядами высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь", снятые с разведывательно-ударного беспилотника "Иноходец" в ходе специальной военной операции. "Расчет разведывательно-ударного БПЛА "Иноходец", вскрыв место расположения склада боеприпасов ВСУ, осуществил наведение артиллерийского высокоточного боеприпаса. В результате точного попадания высокоточного боеприпаса склад ВСУ с боеприпасами был уничтожен", — говорится в сообщении МО РФ.На опубликованных кадрах видны населенные пункты, неподалеку от которых находится украинский склад. Затем на его месте возникает яркая вспышка от попадания "Краснополя". После поражения склада неподвижный дрон, с которого был наведен боеприпас, начинает движение.
https://ria.ru/20230628/spetsoperatsiya-1880860789.html
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Уничтожение склада ВСУ высокоточным боеприпасом "Краснополь"
Уничтожение склада ВСУ высокоточным боеприпасом "Краснополь"
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вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Вооруженные силы РФ
Минобороны показало видео уничтожения украинского склада снарядов
Минобороны показало видео уничтожения украинского склада снарядов боеприпасом "Краснополь"