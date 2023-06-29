https://ria.ru/20230629/dovse-1881316053.html

Рябков принял участие в конференции по вопросам выхода России из ДОВСЕ

Рябков принял участие в конференции по вопросам выхода России из ДОВСЕ - РИА Новости, 29.06.2023

Рябков принял участие в конференции по вопросам выхода России из ДОВСЕ

Замглавы МИД России Сергей Рябков принял участие в конференции по рассмотрению вопросов выхода РФ из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ),... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T20:53

2023-06-29T20:53

2023-06-29T20:53

россия

вена

сергей рябков

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Рябков принял участие в конференции по рассмотрению вопросов выхода РФ из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), заявили в четверг в российском МИД. "Двадцать девятого июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во главе межведомственной делегации принял участие в Конференции для рассмотрения вопросов, относящихся к выходу Российской Федерации из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ)", - говорится в сообщении на сайте дипведомства. Отмечается, что российская делегация на конференции по выходу РФ из ДОВСЕ в Вене подчеркнула "необратимый характер этого решения, облеченного в форму федерального закона".

https://ria.ru/20230629/oon-1881056016.html

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вена

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россия, вена, сергей рябков