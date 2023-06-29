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Рябков принял участие в конференции по вопросам выхода России из ДОВСЕ - РИА Новости, 29.06.2023
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20:53 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/dovse-1881316053.html
Рябков принял участие в конференции по вопросам выхода России из ДОВСЕ
Рябков принял участие в конференции по вопросам выхода России из ДОВСЕ - РИА Новости, 29.06.2023
Рябков принял участие в конференции по вопросам выхода России из ДОВСЕ
Замглавы МИД России Сергей Рябков принял участие в конференции по рассмотрению вопросов выхода РФ из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ),... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T20:53
2023-06-29T20:53
россия
вена
сергей рябков
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Рябков принял участие в конференции по рассмотрению вопросов выхода РФ из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), заявили в четверг в российском МИД. "Двадцать девятого июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во главе межведомственной делегации принял участие в Конференции для рассмотрения вопросов, относящихся к выходу Российской Федерации из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ)", - говорится в сообщении на сайте дипведомства. Отмечается, что российская делегация на конференции по выходу РФ из ДОВСЕ в Вене подчеркнула "необратимый характер этого решения, облеченного в форму федерального закона".
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россия, вена, сергей рябков
Россия, Вена, Сергей Рябков
Рябков принял участие в конференции по вопросам выхода России из ДОВСЕ

Замглавы МИД Сергей Рябков принял участие в конференции по вопросам выхода России из ДОВСЕ

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Рябков принял участие в конференции по рассмотрению вопросов выхода РФ из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), заявили в четверг в российском МИД.
«
"Двадцать девятого июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во главе межведомственной делегации принял участие в Конференции для рассмотрения вопросов, относящихся к выходу Российской Федерации из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ)", - говорится в сообщении на сайте дипведомства.
Отмечается, что российская делегация на конференции по выходу РФ из ДОВСЕ в Вене подчеркнула "необратимый характер этого решения, облеченного в форму федерального закона".
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