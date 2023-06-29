https://ria.ru/20230629/dom-1881164032.html
Ефимов: дом купца восстановят в рамках льготной программы
Ефимов: дом купца восстановят в рамках льготной программы - РИА Новости, 29.06.2023
Ефимов: дом купца восстановят в рамках льготной программы
Победитель аукциона, получивший в льготную аренду по городской программе дом купца Виноградова, проведет его реставрацию, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T14:18
2023-06-29T14:18
2023-06-29T14:20
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Победитель аукциона, получивший в льготную аренду по городской программе дом купца Виноградова, проведет его реставрацию, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Город заключил с победителем аукциона — ООО "Старина" - договор аренды объекта культурного наследия во 2-м Крутицком переулке по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Арендатору в течение пяти лет предстоит провести реставрационные работы, после чего он сможет перейти на льготную ставку и использовать объект по своему усмотрению", - сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, общая площадь объекта культурного наследия составляет 533,8 квадратных метров, площадь земельного участка – 0,1 гектара. Арендная плата по итогам торгов – 12,1 миллиона рублей в год. После окончания работ инвестор сможет перейти на льготную ставку в размере 533,8 рубля в год – из расчета 1 рубль за квадратный метр.Объект культурного наследия – деревянный дом купца Дмитрия Виноградова – построен в 1880 году. Объект расположен в шаговой доступности от станций метро "Пролетарская" и "Крестьянская застава".
https://ria.ru/20230627/efimov-1880588473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Победитель аукциона, получивший в льготную аренду по городской программе дом купца Виноградова, проведет его реставрацию, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Город заключил с победителем аукциона — ООО "Старина" - договор аренды объекта культурного наследия во 2-м Крутицком переулке по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Арендатору в течение пяти лет предстоит провести реставрационные работы, после чего он сможет перейти на льготную ставку и использовать объект по своему усмотрению", - сказал вице-мэр
, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, общая площадь объекта культурного наследия составляет 533,8 квадратных метров, площадь земельного участка – 0,1 гектара. Арендная плата по итогам торгов – 12,1 миллиона рублей в год. После окончания работ инвестор сможет перейти на льготную ставку в размере 533,8 рубля в год – из расчета 1 рубль за квадратный метр.
Объект культурного наследия – деревянный дом купца Дмитрия Виноградова – построен в 1880 году. Объект расположен в шаговой доступности от станций метро "Пролетарская" и "Крестьянская застава".
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