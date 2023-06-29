https://ria.ru/20230629/dom-1881164032.html

Ефимов: дом купца восстановят в рамках льготной программы

Ефимов: дом купца восстановят в рамках льготной программы - РИА Новости, 29.06.2023

Ефимов: дом купца восстановят в рамках льготной программы

Победитель аукциона, получивший в льготную аренду по городской программе дом купца Виноградова, проведет его реставрацию, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T14:18

2023-06-29T14:18

2023-06-29T14:20

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Победитель аукциона, получивший в льготную аренду по городской программе дом купца Виноградова, проведет его реставрацию, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Город заключил с победителем аукциона — ООО "Старина" - договор аренды объекта культурного наследия во 2-м Крутицком переулке по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Арендатору в течение пяти лет предстоит провести реставрационные работы, после чего он сможет перейти на льготную ставку и использовать объект по своему усмотрению", - сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, общая площадь объекта культурного наследия составляет 533,8 квадратных метров, площадь земельного участка – 0,1 гектара. Арендная плата по итогам торгов – 12,1 миллиона рублей в год. После окончания работ инвестор сможет перейти на льготную ставку в размере 533,8 рубля в год – из расчета 1 рубль за квадратный метр.Объект культурного наследия – деревянный дом купца Дмитрия Виноградова – построен в 1880 году. Объект расположен в шаговой доступности от станций метро "Пролетарская" и "Крестьянская застава".

https://ria.ru/20230627/efimov-1880588473.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва