Рейтинг@Mail.ru
Шольц заявил о долге стран Запада перед Украиной в сфере безопасности - РИА Новости, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/dolg-1881168126.html
Шольц заявил о долге стран Запада перед Украиной в сфере безопасности
Шольц заявил о долге стран Запада перед Украиной в сфере безопасности - РИА Новости, 29.06.2023
Шольц заявил о долге стран Запада перед Украиной в сфере безопасности
Германия и ряд иных стран в результате дискуссий пришли к выводу, что у них и впредь есть "долг" перед Киевом в области обеспечения безопасности на Украине,... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T14:31
2023-06-29T14:31
олаф шольц
украина
германия
в мире
евросоюз
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847554583_0:51:3309:1912_1920x0_80_0_0_ba764c16001762d9b6d8c01939e2ed72.jpg
БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. Германия и ряд иных стран в результате дискуссий пришли к выводу, что у них и впредь есть "долг" перед Киевом в области обеспечения безопасности на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в преддверии встречи глав государств в Брюсселе. "Мы как государства обязались, что мы и в будущем что-то должны, что касается ее безопасности. Германия уже давно ведет совместно со своими близкими союзниками дискуссии с Украиной", - заявил он на вопрос, какие гарантии могут быть предоставлены Киеву поддерживающими его странами.Шольц добавил, что целью поддержки Киева является "независимая Украина" в долгосрочной перспективе. Трансляция приезда глав государств на саммит в Брюсселе велась на сайте Европейской комиссии. Ранее газета Financial Times сообщила, что ЕС готовится предложить Украине "будущие обязательства в сфере безопасности". Соответствующий документ якобы собираются опубликовать по итогам встречи лидеров блока в четверг. По информации издания, гарантии безопасности будут оформлены в виде двухсторонних соглашений между Францией, Германией, Великобританией и США. В частности, речь идет о финансировании, поставках оружия, обучении военнослужащих и передаче разведданных. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230619/naryshkin-1879227918.html
https://ria.ru/20230628/pomosch-1880943216.html
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847554583_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_2cf0a0b57845b68c9d36d11c0b3c8b80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олаф шольц, украина, германия, в мире, евросоюз, нато
Олаф Шольц, Украина, Германия, В мире, Евросоюз, НАТО
Шольц заявил о долге стран Запада перед Украиной в сфере безопасности

Канцлер ФРГ Шольц заявил о долге Запада перед Украиной в сфере обеспечения безопасности

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. Германия и ряд иных стран в результате дискуссий пришли к выводу, что у них и впредь есть "долг" перед Киевом в области обеспечения безопасности на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в преддверии встречи глав государств в Брюсселе.
"Мы как государства обязались, что мы и в будущем что-то должны, что касается ее безопасности. Германия уже давно ведет совместно со своими близкими союзниками дискуссии с Украиной", - заявил он на вопрос, какие гарантии могут быть предоставлены Киеву поддерживающими его странами.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Нарышкин объяснил, для чего Запад раскручивал тему контрнаступления Украины
19 июня, 18:44
Шольц добавил, что целью поддержки Киева является "независимая Украина" в долгосрочной перспективе.
Трансляция приезда глав государств на саммит в Брюсселе велась на сайте Европейской комиссии.
Ранее газета Financial Times сообщила, что ЕС готовится предложить Украине "будущие обязательства в сфере безопасности". Соответствующий документ якобы собираются опубликовать по итогам встречи лидеров блока в четверг. По информации издания, гарантии безопасности будут оформлены в виде двухсторонних соглашений между Францией, Германией, Великобританией и США. В частности, речь идет о финансировании, поставках оружия, обучении военнослужащих и передаче разведданных.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Финансовая помощь Запада разрушает суверенитет Украины, заявила Захарова
28 июня, 16:45
 
Олаф ШольцУкраинаГерманияВ миреЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала