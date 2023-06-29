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Шольц заявил о долге стран Запада перед Украиной в сфере безопасности

Шольц заявил о долге стран Запада перед Украиной в сфере безопасности - РИА Новости, 29.06.2023

Шольц заявил о долге стран Запада перед Украиной в сфере безопасности

Германия и ряд иных стран в результате дискуссий пришли к выводу, что у них и впредь есть "долг" перед Киевом в области обеспечения безопасности на Украине,... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T14:31

2023-06-29T14:31

2023-06-29T14:31

олаф шольц

украина

германия

в мире

евросоюз

нато

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БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. Германия и ряд иных стран в результате дискуссий пришли к выводу, что у них и впредь есть "долг" перед Киевом в области обеспечения безопасности на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в преддверии встречи глав государств в Брюсселе. "Мы как государства обязались, что мы и в будущем что-то должны, что касается ее безопасности. Германия уже давно ведет совместно со своими близкими союзниками дискуссии с Украиной", - заявил он на вопрос, какие гарантии могут быть предоставлены Киеву поддерживающими его странами.Шольц добавил, что целью поддержки Киева является "независимая Украина" в долгосрочной перспективе. Трансляция приезда глав государств на саммит в Брюсселе велась на сайте Европейской комиссии. Ранее газета Financial Times сообщила, что ЕС готовится предложить Украине "будущие обязательства в сфере безопасности". Соответствующий документ якобы собираются опубликовать по итогам встречи лидеров блока в четверг. По информации издания, гарантии безопасности будут оформлены в виде двухсторонних соглашений между Францией, Германией, Великобританией и США. В частности, речь идет о финансировании, поставках оружия, обучении военнослужащих и передаче разведданных. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230619/naryshkin-1879227918.html

https://ria.ru/20230628/pomosch-1880943216.html

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олаф шольц, украина, германия, в мире, евросоюз, нато