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Умер глава города Мегион в Югре - РИА Новости, 29.06.2023
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15:20 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/deyneka-1881186088.html
Умер глава города Мегион в Югре
Умер глава города Мегион в Югре - РИА Новости, 29.06.2023
Умер глава города Мегион в Югре
Глава города Мегион в Ханты-Мансийском автономном округе скончался после продолжительной болезни, сообщает городская администрация. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T15:20
2023-06-29T15:20
политика
ханты-мансийский автономный округ
мегион
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Глава города Мегион в Ханты-Мансийском автономном округе скончался после продолжительной болезни, сообщает городская администрация. "Двадцать девятого июня после продолжительной болезни ушел из жизни глава города Олег Александрович Дейнека - человек, значение которого в развитии муниципального образования за последние десятилетия трудно переоценить. К огромному сожалению, тяжелая продолжительная болезнь не позволила Олегу Александровичу воплотить в жизнь многие интересные и перспективные проекты. Его жизнь оборвалась незадолго до 70-летия", - говорится в сообщении. В 2011 году Дейнека стал депутатом думы ХМАО-Югры V созыва. В октябре 2015 года он возглавил город Мегион.
ханты-мансийский автономный округ
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политика, ханты-мансийский автономный округ, мегион
Политика, Ханты-Мансийский автономный округ, Мегион
Умер глава города Мегион в Югре

Глава Мегиона в ХМАО Олег Дейнека умер на 70-м году жизни после продолжительной болезни

© Фото : сайт администрации города МегионаОлег Дейнека
Олег Дейнека - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Фото : сайт администрации города Мегиона
Олег Дейнека. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Глава города Мегион в Ханты-Мансийском автономном округе скончался после продолжительной болезни, сообщает городская администрация.
"Двадцать девятого июня после продолжительной болезни ушел из жизни глава города Олег Александрович Дейнека - человек, значение которого в развитии муниципального образования за последние десятилетия трудно переоценить. К огромному сожалению, тяжелая продолжительная болезнь не позволила Олегу Александровичу воплотить в жизнь многие интересные и перспективные проекты. Его жизнь оборвалась незадолго до 70-летия", - говорится в сообщении.
В 2011 году Дейнека стал депутатом думы ХМАО-Югры V созыва. В октябре 2015 года он возглавил город Мегион.
 
ПолитикаХанты-Мансийский автономный округМегион
 
 
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