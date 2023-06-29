https://ria.ru/20230629/deyneka-1881186088.html

Умер глава города Мегион в Югре

Умер глава города Мегион в Югре - РИА Новости, 29.06.2023

Умер глава города Мегион в Югре

Глава города Мегион в Ханты-Мансийском автономном округе скончался после продолжительной болезни, сообщает городская администрация. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T15:20

2023-06-29T15:20

2023-06-29T15:20

политика

ханты-мансийский автономный округ

мегион

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Глава города Мегион в Ханты-Мансийском автономном округе скончался после продолжительной болезни, сообщает городская администрация. "Двадцать девятого июня после продолжительной болезни ушел из жизни глава города Олег Александрович Дейнека - человек, значение которого в развитии муниципального образования за последние десятилетия трудно переоценить. К огромному сожалению, тяжелая продолжительная болезнь не позволила Олегу Александровичу воплотить в жизнь многие интересные и перспективные проекты. Его жизнь оборвалась незадолго до 70-летия", - говорится в сообщении. В 2011 году Дейнека стал депутатом думы ХМАО-Югры V созыва. В октябре 2015 года он возглавил город Мегион.

ханты-мансийский автономный округ

мегион

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, ханты-мансийский автономный округ, мегион