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В Кировской области погиб девятиклассник в день пересдачи экзамена - РИА Новости, 29.06.2023
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14:25 29.06.2023 (обновлено: 14:50 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/devyatiklassnik-1881166524.html
В Кировской области погиб девятиклассник в день пересдачи экзамена
В Кировской области погиб девятиклассник в день пересдачи экзамена - РИА Новости, 29.06.2023
В Кировской области погиб девятиклассник в день пересдачи экзамена
Ученик девятого класса погиб в день переэкзаменовки в городе Слободском Кировской области, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T14:25
2023-06-29T14:50
происшествия
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн — РИА Новости. Ученик девятого класса погиб в день переэкзаменовки в городе Слободском Кировской области, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин. Ранее телеграм-канал Shot опубликовал информацию о том, что тело девятиклассника обнаружили у дома, где он жил с родителями. Отмечалось, что до этого он не сдал ОГЭ по математике, и ему предстояла пересдача. Детский омбудсмен по Кировской области подтвердил агентству факт трагедии. "Действительно, вчера у мальчика, который заканчивал 9-й класс, должна была быть пересдача ОГЭ по математике и выпускной… Утром собрался на пересдачу экзамена, паспорт и ручки приготовил... но в пункте сдачи экзамена он не появился. Когда оттуда маме позвонила классный руководитель, та приехала домой и…", - сказал Шабардин. Он отметил, что по имеющимся данным, мальчик признаков беспокойства перед пересдачей экзамена не показывал. "Есть вероятность, что это несчастный случай. Однозначно сейчас говорить нельзя. Потому что никаких признаков, сообщений, намерений не было. Ничего не предвещало. По данным из школы, это спокойный, уравновешенный подросток, не было никаких асоциальных проявлений и нестандартных ситуаций", - отметил детский омбудсмен. Он также подчеркнул, что "характеристики семьи положительные - семья полная, благополучная, на учете нигде не состоит и не состояла". Как заявили агентству в следственном управлении СК РФ по Кировской области, "по данному факту проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются".
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происшествия, кировская область
Происшествия, Кировская область
В Кировской области погиб девятиклассник в день пересдачи экзамена

В Кировской области погиб девятиклассник в день пересдачи экзамена по математике

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн — РИА Новости. Ученик девятого класса погиб в день переэкзаменовки в городе Слободском Кировской области, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин.
Ранее телеграм-канал Shot опубликовал информацию о том, что тело девятиклассника обнаружили у дома, где он жил с родителями. Отмечалось, что до этого он не сдал ОГЭ по математике, и ему предстояла пересдача.
Детский омбудсмен по Кировской области подтвердил агентству факт трагедии. "Действительно, вчера у мальчика, который заканчивал 9-й класс, должна была быть пересдача ОГЭ по математике и выпускной… Утром собрался на пересдачу экзамена, паспорт и ручки приготовил... но в пункте сдачи экзамена он не появился. Когда оттуда маме позвонила классный руководитель, та приехала домой и…", - сказал Шабардин.
Он отметил, что по имеющимся данным, мальчик признаков беспокойства перед пересдачей экзамена не показывал. "Есть вероятность, что это несчастный случай. Однозначно сейчас говорить нельзя. Потому что никаких признаков, сообщений, намерений не было. Ничего не предвещало. По данным из школы, это спокойный, уравновешенный подросток, не было никаких асоциальных проявлений и нестандартных ситуаций", - отметил детский омбудсмен.
Он также подчеркнул, что "характеристики семьи положительные - семья полная, благополучная, на учете нигде не состоит и не состояла".
Как заявили агентству в следственном управлении СК РФ по Кировской области, "по данному факту проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются".
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