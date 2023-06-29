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В ЕАО после пропажи мальчика возбудили дело об убийстве
В ЕАО после пропажи мальчика возбудили дело об убийстве - РИА Новости, 29.06.2023
В ЕАО после пропажи мальчика возбудили дело об убийстве
Уголовное дело об убийстве малолетнего возбуждено в Еврейской автономной области из-за пропажи мальчика четырех лет в селе Песчаное, сообщили в СУ СК по... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T03:49
2023-06-29T03:49
2023-06-29T03:49
происшествия
еврейская автономная область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровский край
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве малолетнего возбуждено в Еврейской автономной области из-за пропажи мальчика четырех лет в селе Песчаное, сообщили в СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО. Ранее в ГУ МЧС по региону рассказали, что всю ночь на четверг шли поиски мальчика Артема, который в среду был у родственников и пропал. По информации ведомства, утром в четверг в поисках участвовал 71 человек. Ребенка ищут и полицейские, ведется обследование лесов и близлежащих водоемов, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по ЕАО. Также задействованы члены поисково-спасательного отряда "Лига Спас". "Биробиджанским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в публикации в телеграм-канале следственного управления по двум регионам. В ведомстве отметили, что вечером в среду четырехлетний ребенок "ушел в неизвестном направлении из дома в селе Песчаное Смидовичского района Еврейской автономной области". Следователи уже приступили к работе, но поиски мальчика при участии волонтеров продолжаются.
https://ria.ru/20230628/sobaka-1880911019.html
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происшествия, еврейская автономная область, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край
Происшествия, Еврейская автономная область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Хабаровский край
В ЕАО после пропажи мальчика возбудили дело об убийстве
В ЕАО после пропажи четырехлетнего мальчика возбудили дело об убийстве малолетнего