https://ria.ru/20230629/deboshir-1881288938.html

Муфтий отреагировал на инцидент с останками барана в красноярском храме

Муфтий отреагировал на инцидент с останками барана в красноярском храме - РИА Новости, 29.06.2023

Муфтий отреагировал на инцидент с останками барана в красноярском храме

Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов назвал хулиганскую выходку мужчины в храме Рождества Христова в Красноярске... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T18:52

2023-06-29T18:52

2023-06-29T18:54

религия

альбир крганов

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов назвал хулиганскую выходку мужчины в храме Рождества Христова в Красноярске дешёвой постановкой на публику, подготовленную зарубежными деструктивными элементами. Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина, предположительно, мигрант, пришел в храм Рождества Христова с останками барана и мешал богослужению. "Всё, что произошло в Красноярске, - это дешёвая постановка, за которой стоят зарубежные деструктивные элементы, они и зомбируют. Настоящий мусульманин такое поведение, да еще и разбрасывание фрагментов скота в храме, позволить себе не может. В любой исламской стране его тут же упрятали бы куда надо для очистки от бесов", - рассказал Крганов РИА Новости. По его словам, в данном случае против дебошира и хулигана необходимо применить законы соответствующего характера. "Пусть отвечает по букве закона. Либо пусть его отправят на принудительное лечение, либо срок отбывать. Нечего его жалеть, другим урок будет", - заключил муфтий.

https://ria.ru/20230629/koran-1881264815.html

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альбир крганов