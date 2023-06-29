https://ria.ru/20230629/chudo-oruzhie-1880984339.html

Только бизнес: в США признали беспомощность своего чудо-оружия на Украине

Только бизнес: в США признали беспомощность своего чудо-оружия на Украине - РИА Новости, 29.06.2023

Только бизнес: в США признали беспомощность своего чудо-оружия на Украине

Зашкаливающие цифры потерь западной техники в рамках "контрнаступления" ВСУ стало настолько невозможно не замечать даже на Западе, что издание The National... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T08:00

2023-06-29T08:00

2023-06-29T08:02

специальная военная операция на украине

аналитика

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россия

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Зашкаливающие цифры потерь западной техники в рамках "контрнаступления" ВСУ стало настолько невозможно не замечать даже на Западе, что издание The National Interest в итоге разродилось оправдательной статьей в стиле "Капитан Очевидность" с посылом: "А что вы хотели?!"Основная мысль неожиданных откровений — американская военная техника оказалась "слишком опасной и неудобной для украинской армии". Недоумевающей западной аудитории, которой долго и упорно скармливали мифы о всепобеждающем американском оружии, теперь рассказывается, что, оказывается, "проверенные в бою и практически неуничтожимые" танки "Абрамс" на Украине воевать в принципе не могут. Выясняется, что из-за своего веса они не смогут двигаться по украинской грязи, под ними разрушаются мосты, на Украине для них тупо нет топлива (авиационный бензин), а в полевых и боевых условиях их невозможно ремонтировать от слова "совсем". Например, для замены поврежденной оптики необходимо разбирать "Абрамс" чуть ли не до гусениц и менять всю электронную начинку. Причем делать это можно только в специальных европейских депо с кофемашинами, а сам ремонт "Абрамсов" среди западных спецов в открытую называется "адом на земле".В отличие от "Абрамсов", для которых только готовятся бравые украинские экипажи, американский БТР "Страйкер" уже засветился в контрнаступлении, где он радостно горел вместе со всей остальной бронетехникой ВСУ. Но, оказывается, дело не в мастерстве наших солдат: по признанию авторов статьи, "Страйкер" по умолчанию считается "смертельной ловушкой", так как страдает от множества врожденных проблем — начиная со слабого и непродуманного бронирования, моментального забивания двигателя грязью с колес и до неработающих командирских мониторов и отвратительной системы ремней безопасности для десанта, из-за чего при переворачивании "Страйкера" все внутри превращается в кашу.В это можно легко поверить: по данным, которые на недавнем заседании Совбеза Патрушев доложил Владимиру Путину, с 4 по 21 июня ВС РФ на Украине уничтожили около тысячи БМП, БТР и бронеавтомобилей ВСУ, среди которых примерно половина — западные "чудо-машины" Stryker, Bradley, Marder, MaxxPro, Humvee и M113.Под раздачу также попали и "одни из лучших в мире танков" Leopard 2 (по словам Патрушева — 13, хотя по источникам с киевской стороны они потеряли около 40), опять же "лучшие в мире" немецкие САУ PzH 2000 и десятки американских чудо-гаубиц М777, которые пачками выходят из строя всего после нескольких десятков выстрелов.В общем и целом СВО стала настоящей разрушительницей мифов о непобедимости и превосходстве западного оружия. ПТРК Javelin, на которые в буквальном смысле поначалу молились ВСУ, очень быстро сошли с передовиц западных СМИ, так же как слились и "убийца русских радаров" система Switchblade 300, и ЗРК Stinger, которыми планировалось "зачистить небо Украины", и практически все другие разрекламированные вундервафли.По самым скромным подсчетам, мы уже уничтожили минимум треть всей западной техники, поставленной Киеву, и производим в пять-семь раз больше боеприпасов, чем весь Запад, вместе взятый, а это значит, что мы гарантированно перемелем в нежное суфле все, что будет брошено против наших солдат.Самое интересное заключается в том, что западные кураторы киевского режима прекрасно знают, что ждет их технику, и не питают по этому поводу особых иллюзий.Напрашивается вопрос: зачем поставлять Киеву вооружения и технику, которые гарантированно будут уничтожены? Зачем готовить украинские экипажи "Абрамсов", которые будут сожжены, и пилотов F-16, которые будут сбиты?Ответы находятся в открытом доступе, потому что Запад не делает из них секрета.По информации в публикации CNN, военное руководство США и НАТО считает конфликт на Украине "абсолютной тестовой площадкой", где западное оружие впервые испытывается в войне между "индустриально развитыми нациями". Для западного ВПК Украина — "невероятный источник данных" по использованию конкретных вооружений и систем в бою с мощным противником.Даже на фоне многих миллиардов долларов, которые зарабатывают на поставках оружия Украине ведущие западные корпорации ВПК, такая информация поистине бесценна, и американцы будут гнать на убой любое количество техники для того, чтобы ее заполучить.При этом спокойно оставляется за скобками то, что вместе с западной техникой будут уничтожены очередные десятки тысяч солдат ВСУ. Но кому на Западе это важно?Чтобы поддерживать слабеющий дух украинских солдат, их до последнего будут пичкать мифами об очередном чудо-оружии, но это не изменит неминуемого исхода.Армия России уже доказала всему миру, что никакое количество никакого хваленого западного оружия нашу победу не остановит и чуда не произойдет.Мы в любом случае закончим начатое, потому что русские снаряды не в курсе чудесных свойств западной техники, она в полном составе отправится туда, где ей и место — в преисподнюю.

https://ria.ru/20230516/kadyrov-1872062387.html

https://ria.ru/20230613/nato-1877708743.html

https://ria.ru/20230615/oruzhie-1878310096.html

https://ria.ru/20230628/rossiya-1880927479.html

https://ria.ru/20230628/ukraina-1880946342.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

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аналитика, украина, сша, вооруженные силы украины, нато, f-16, россия