https://ria.ru/20230629/chudo-oruzhie-1880984339.html
Только бизнес: в США признали беспомощность своего чудо-оружия на Украине
Только бизнес: в США признали беспомощность своего чудо-оружия на Украине - РИА Новости, 29.06.2023
Только бизнес: в США признали беспомощность своего чудо-оружия на Украине
Зашкаливающие цифры потерь западной техники в рамках "контрнаступления" ВСУ стало настолько невозможно не замечать даже на Западе, что издание The National... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T08:00
2023-06-29T08:00
2023-06-29T08:02
специальная военная операция на украине
аналитика
украина
сша
вооруженные силы украины
нато
f-16
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1880973555_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_765ff09da21ea77c4e87c492f1998046.jpg
Зашкаливающие цифры потерь западной техники в рамках "контрнаступления" ВСУ стало настолько невозможно не замечать даже на Западе, что издание The National Interest в итоге разродилось оправдательной статьей в стиле "Капитан Очевидность" с посылом: "А что вы хотели?!"Основная мысль неожиданных откровений — американская военная техника оказалась "слишком опасной и неудобной для украинской армии". Недоумевающей западной аудитории, которой долго и упорно скармливали мифы о всепобеждающем американском оружии, теперь рассказывается, что, оказывается, "проверенные в бою и практически неуничтожимые" танки "Абрамс" на Украине воевать в принципе не могут. Выясняется, что из-за своего веса они не смогут двигаться по украинской грязи, под ними разрушаются мосты, на Украине для них тупо нет топлива (авиационный бензин), а в полевых и боевых условиях их невозможно ремонтировать от слова "совсем". Например, для замены поврежденной оптики необходимо разбирать "Абрамс" чуть ли не до гусениц и менять всю электронную начинку. Причем делать это можно только в специальных европейских депо с кофемашинами, а сам ремонт "Абрамсов" среди западных спецов в открытую называется "адом на земле".В отличие от "Абрамсов", для которых только готовятся бравые украинские экипажи, американский БТР "Страйкер" уже засветился в контрнаступлении, где он радостно горел вместе со всей остальной бронетехникой ВСУ. Но, оказывается, дело не в мастерстве наших солдат: по признанию авторов статьи, "Страйкер" по умолчанию считается "смертельной ловушкой", так как страдает от множества врожденных проблем — начиная со слабого и непродуманного бронирования, моментального забивания двигателя грязью с колес и до неработающих командирских мониторов и отвратительной системы ремней безопасности для десанта, из-за чего при переворачивании "Страйкера" все внутри превращается в кашу.В это можно легко поверить: по данным, которые на недавнем заседании Совбеза Патрушев доложил Владимиру Путину, с 4 по 21 июня ВС РФ на Украине уничтожили около тысячи БМП, БТР и бронеавтомобилей ВСУ, среди которых примерно половина — западные "чудо-машины" Stryker, Bradley, Marder, MaxxPro, Humvee и M113.Под раздачу также попали и "одни из лучших в мире танков" Leopard 2 (по словам Патрушева — 13, хотя по источникам с киевской стороны они потеряли около 40), опять же "лучшие в мире" немецкие САУ PzH 2000 и десятки американских чудо-гаубиц М777, которые пачками выходят из строя всего после нескольких десятков выстрелов.В общем и целом СВО стала настоящей разрушительницей мифов о непобедимости и превосходстве западного оружия. ПТРК Javelin, на которые в буквальном смысле поначалу молились ВСУ, очень быстро сошли с передовиц западных СМИ, так же как слились и "убийца русских радаров" система Switchblade 300, и ЗРК Stinger, которыми планировалось "зачистить небо Украины", и практически все другие разрекламированные вундервафли.По самым скромным подсчетам, мы уже уничтожили минимум треть всей западной техники, поставленной Киеву, и производим в пять-семь раз больше боеприпасов, чем весь Запад, вместе взятый, а это значит, что мы гарантированно перемелем в нежное суфле все, что будет брошено против наших солдат.Самое интересное заключается в том, что западные кураторы киевского режима прекрасно знают, что ждет их технику, и не питают по этому поводу особых иллюзий.Напрашивается вопрос: зачем поставлять Киеву вооружения и технику, которые гарантированно будут уничтожены? Зачем готовить украинские экипажи "Абрамсов", которые будут сожжены, и пилотов F-16, которые будут сбиты?Ответы находятся в открытом доступе, потому что Запад не делает из них секрета.По информации в публикации CNN, военное руководство США и НАТО считает конфликт на Украине "абсолютной тестовой площадкой", где западное оружие впервые испытывается в войне между "индустриально развитыми нациями". Для западного ВПК Украина — "невероятный источник данных" по использованию конкретных вооружений и систем в бою с мощным противником.Даже на фоне многих миллиардов долларов, которые зарабатывают на поставках оружия Украине ведущие западные корпорации ВПК, такая информация поистине бесценна, и американцы будут гнать на убой любое количество техники для того, чтобы ее заполучить.При этом спокойно оставляется за скобками то, что вместе с западной техникой будут уничтожены очередные десятки тысяч солдат ВСУ. Но кому на Западе это важно?Чтобы поддерживать слабеющий дух украинских солдат, их до последнего будут пичкать мифами об очередном чудо-оружии, но это не изменит неминуемого исхода.Армия России уже доказала всему миру, что никакое количество никакого хваленого западного оружия нашу победу не остановит и чуда не произойдет.Мы в любом случае закончим начатое, потому что русские снаряды не в курсе чудесных свойств западной техники, она в полном составе отправится туда, где ей и место — в преисподнюю.
https://ria.ru/20230516/kadyrov-1872062387.html
https://ria.ru/20230613/nato-1877708743.html
https://ria.ru/20230615/oruzhie-1878310096.html
https://ria.ru/20230628/rossiya-1880927479.html
https://ria.ru/20230628/ukraina-1880946342.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1880973555_254:106:2843:2048_1920x0_80_0_0_8795b04f628058abf40762b266dd4255.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
аналитика, украина, сша, вооруженные силы украины, нато, f-16, россия
Специальная военная операция на Украине, Аналитика, Украина, США, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16, Россия
Зашкаливающие цифры потерь западной техники в рамках "контрнаступления" ВСУ стало настолько невозможно не замечать даже на Западе, что издание The National Interest в итоге разродилось оправдательной статьей
в стиле "Капитан Очевидность" с посылом: "А что вы хотели?!"
Основная мысль неожиданных откровений — американская военная техника оказалась "слишком опасной и неудобной для украинской армии". Недоумевающей западной аудитории, которой долго и упорно скармливали мифы о всепобеждающем американском оружии, теперь рассказывается, что, оказывается, "проверенные в бою и практически неуничтожимые" танки "Абрамс"
на Украине воевать в принципе не могут. Выясняется, что из-за своего веса они не смогут двигаться по украинской грязи, под ними разрушаются мосты, на Украине для них тупо нет топлива (авиационный бензин), а в полевых и боевых условиях их невозможно ремонтировать от слова "совсем". Например, для замены поврежденной оптики необходимо разбирать "Абрамс" чуть ли не до гусениц и менять всю электронную начинку. Причем делать это можно только в специальных европейских депо с кофемашинами, а сам ремонт "Абрамсов" среди западных спецов в открытую называется "адом на земле".
"Абрамсы? Хех!" Кадыров раскрыл, что Россия готова применить против ВСУ
В отличие от "Абрамсов", для которых только готовятся бравые украинские экипажи, американский БТР "Страйкер" уже засветился в контрнаступлении, где он радостно горел вместе со всей остальной бронетехникой ВСУ. Но, оказывается, дело не в мастерстве наших солдат: по признанию авторов статьи, "Страйкер" по умолчанию считается "смертельной ловушкой", так как страдает от множества врожденных проблем — начиная со слабого и непродуманного бронирования, моментального забивания двигателя грязью с колес и до неработающих командирских мониторов и отвратительной системы ремней безопасности для десанта, из-за чего при переворачивании "Страйкера" все внутри превращается в кашу.
В это можно легко поверить: по данным, которые на недавнем заседании Совбеза Патрушев доложил Владимиру Путину
, с 4 по 21 июня ВС РФ на Украине уничтожили около тысячи БМП, БТР и бронеавтомобилей ВСУ, среди которых примерно половина — западные "чудо-машины" Stryker, Bradley, Marder, MaxxPro, Humvee и M113.
Российские танкисты уничтожили в ночном бою американскую БМП "Брэдли"
Под раздачу также попали и "одни из лучших в мире танков" Leopard 2 (по словам Патрушева — 13, хотя по источникам с киевской стороны они потеряли около 40), опять же "лучшие в мире" немецкие САУ PzH 2000 и десятки американских чудо-гаубиц М777, которые пачками выходят из строя всего после нескольких десятков выстрелов.
В общем и целом СВО стала настоящей разрушительницей мифов о непобедимости и превосходстве западного оружия. ПТРК Javelin, на которые в буквальном смысле поначалу молились ВСУ, очень быстро сошли с передовиц западных СМИ, так же как слились и "убийца русских радаров" система Switchblade 300, и ЗРК Stinger, которыми планировалось "зачистить небо Украины", и практически все другие разрекламированные вундервафли.
Российский офицер рассказал о подвозе натовского оружия ВСУ у Авдеевки
По самым скромным подсчетам, мы уже уничтожили минимум треть всей западной техники, поставленной Киеву
, и производим в пять-семь раз больше боеприпасов, чем весь Запад, вместе взятый, а это значит, что мы гарантированно перемелем в нежное суфле все, что будет брошено против наших солдат.
Самое интересное заключается в том, что западные кураторы киевского режима прекрасно знают, что ждет их технику, и не питают по этому поводу особых иллюзий.
Напрашивается вопрос: зачем поставлять Киеву вооружения и технику, которые гарантированно будут уничтожены? Зачем готовить украинские экипажи "Абрамсов", которые будут сожжены, и пилотов F-16
, которые будут сбиты?
Ответы находятся в открытом доступе, потому что Запад не делает из них секрета.
СМИ: российская армия сильнее украинской в вопросах артиллерии и дронов
По информации в публикации CNN, военное руководство США и НАТО
считает конфликт на Украине "абсолютной тестовой площадкой", где западное оружие впервые испытывается в войне между "индустриально развитыми нациями". Для западного ВПК Украина — "невероятный источник данных
" по использованию конкретных вооружений и систем в бою с мощным противником.
Даже на фоне многих миллиардов долларов, которые зарабатывают на поставках оружия Украине ведущие западные корпорации ВПК, такая информация поистине бесценна, и американцы будут гнать на убой любое количество техники для того, чтобы ее заполучить.
При этом спокойно оставляется за скобками то, что вместе с западной техникой будут уничтожены очередные десятки тысяч солдат ВСУ. Но кому на Западе это важно?
Блинкен утверждает, что новая помощь Вашингтона даст ВСУ все для успеха
Чтобы поддерживать слабеющий дух украинских солдат, их до последнего будут пичкать мифами об очередном чудо-оружии, но это не изменит неминуемого исхода.
Армия России уже доказала всему миру, что никакое количество никакого хваленого западного оружия нашу победу не остановит и чуда не произойдет.
Мы в любом случае закончим начатое, потому что русские снаряды не в курсе чудесных свойств западной техники, она в полном составе отправится туда, где ей и место — в преисподнюю.