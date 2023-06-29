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Чехия назвала Россию и Китай главными угрозами безопасности - РИА Новости, 29.06.2023
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03:15 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/chekhiya-1881017163.html
Чехия назвала Россию и Китай главными угрозами безопасности
Чехия назвала Россию и Китай главными угрозами безопасности - РИА Новости, 29.06.2023
Чехия назвала Россию и Китай главными угрозами безопасности
Россия и Китай названы главными угрозами Чехии в новой стратегии безопасности республики, сообщило агентство ЧТК. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T03:15
2023-06-29T03:15
чехия
китай
россия
ян липавский
мария захарова
нато
евросоюз
в мире
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ПРАГА, 29 июн – РИА Новости. Россия и Китай названы главными угрозами Чехии в новой стратегии безопасности республики, сообщило агентство ЧТК. По данным агентства, глава МИД Ян Липавский представил на пресс-конференции документ, в котором говорится, что Чехия должна быть готова противостоять враждебным действиям в кибернетической, информационной, экономической и разведывательной сферах, а также стать частью вооруженного конфликта, что может произойти прежде всего в случае нападения на союзников. В документе утверждается, что Россия "сознательно действует против политической, экономической и социальной стабильности в Чехии, является угрозой для безопасности". Также в стратегии Чехии, которая с конца 1990-х состоит в НАТО, утверждается, что российская спецоперация на Украине "вернула в Европу возможность применения военной силы как средства для достижения политических и идеологических целей". В стратегии отмечается, что членство в НАТО и ЕС имеет для Праги принципиальное значение. "Китай, согласно имеющимся в распоряжении агентства материалам, ставит под сомнение международный порядок, что также влечет за собой негативные последствия для евроатлантической безопасности", – говорится в сообщении. Утверждается, что Китай представляет собой системный вызов в глобальной перспективе, активно вооружается, укрепляет военный потенциал, в том числе ядерный, и ведет кибершпионаж. Другими странами, представляющими угрозу Чехии, в ее стратегии безопасности названы КНДР и Иран. В ней также говорится, что применение ядерного оружия против Чехии маловероятно, но риск увеличится, если оно будет применено на Украине или где-либо еще в мире. "Риск прямой военной угрозы суверенитету и территориальной целостности Чехии остается низким. Тем не менее вероятность прямого военного нападения на территорию республики является самой высокой с момента окончания холодной войны, особенно как часть более широкого конфликта или глобального стратегического соперничества", – говорится в документе. В нем упоминается необходимость быть готовыми к действиям в условиях чрезвычайных и кризисных ситуаций, в том числе вызванных изменением климата. Отношения между Россией и Чехией резко ухудшились после того, как в апреле 2021 года Прага обвинила Москву в участии агентов российских спецслужб в организации взрывов на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Чехия выслала 18 российских дипломатов, на что Россия ответила высылкой 20 сотрудников чешского посольства в Москве. После начала СВО Чехия отозвала разрешение на деятельность генконсульств РФ в Брно и Карловых Варах, остановила работу своих генконсульств в Петербурге и Екатеринбурге, прекратила выдачу туристических виз россиянам, а также предприняла ряд других действий, которые в МИД РФ назвали русофобскими. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в мае, что "цивилизованный диалог сейчас в Праге не в чести". Россия утвердила перечень государств и территорий, совершающих в отношении нее недружественные действия, и включила в него Чехию.
https://ria.ru/20230628/davlenie-1880875698.html
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чехия, китай, россия, ян липавский, мария захарова, нато, евросоюз, в мире
Чехия, Китай, Россия, Ян Липавский, Мария Захарова, НАТО, Евросоюз, В мире
Чехия назвала Россию и Китай главными угрозами безопасности

ЧТК: в стратегии безопасности Чехии Россия и Китай названы главными угрозами безопасности

© AP Photo / Marko DrobnjakovicЧеловек с флагами Чехии и Евросоюза в Праге
Человек с флагами Чехии и Евросоюза в Праге - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Человек с флагами Чехии и Евросоюза в Праге. Архивное фото
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ПРАГА, 29 июн – РИА Новости. Россия и Китай названы главными угрозами Чехии в новой стратегии безопасности республики, сообщило агентство ЧТК.
По данным агентства, глава МИД Ян Липавский представил на пресс-конференции документ, в котором говорится, что Чехия должна быть готова противостоять враждебным действиям в кибернетической, информационной, экономической и разведывательной сферах, а также стать частью вооруженного конфликта, что может произойти прежде всего в случае нападения на союзников.
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В документе утверждается, что Россия "сознательно действует против политической, экономической и социальной стабильности в Чехии, является угрозой для безопасности". Также в стратегии Чехии, которая с конца 1990-х состоит в НАТО, утверждается, что российская спецоперация на Украине "вернула в Европу возможность применения военной силы как средства для достижения политических и идеологических целей".
В стратегии отмечается, что членство в НАТО и ЕС имеет для Праги принципиальное значение.
"Китай, согласно имеющимся в распоряжении агентства материалам, ставит под сомнение международный порядок, что также влечет за собой негативные последствия для евроатлантической безопасности", – говорится в сообщении.
Утверждается, что Китай представляет собой системный вызов в глобальной перспективе, активно вооружается, укрепляет военный потенциал, в том числе ядерный, и ведет кибершпионаж.
Другими странами, представляющими угрозу Чехии, в ее стратегии безопасности названы КНДР и Иран.
В ней также говорится, что применение ядерного оружия против Чехии маловероятно, но риск увеличится, если оно будет применено на Украине или где-либо еще в мире.
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"Риск прямой военной угрозы суверенитету и территориальной целостности Чехии остается низким. Тем не менее вероятность прямого военного нападения на территорию республики является самой высокой с момента окончания холодной войны, особенно как часть более широкого конфликта или глобального стратегического соперничества", – говорится в документе.
В нем упоминается необходимость быть готовыми к действиям в условиях чрезвычайных и кризисных ситуаций, в том числе вызванных изменением климата.
Отношения между Россией и Чехией резко ухудшились после того, как в апреле 2021 года Прага обвинила Москву в участии агентов российских спецслужб в организации взрывов на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Чехия выслала 18 российских дипломатов, на что Россия ответила высылкой 20 сотрудников чешского посольства в Москве.
После начала СВО Чехия отозвала разрешение на деятельность генконсульств РФ в Брно и Карловых Варах, остановила работу своих генконсульств в Петербурге и Екатеринбурге, прекратила выдачу туристических виз россиянам, а также предприняла ряд других действий, которые в МИД РФ назвали русофобскими.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в мае, что "цивилизованный диалог сейчас в Праге не в чести". Россия утвердила перечень государств и территорий, совершающих в отношении нее недружественные действия, и включила в него Чехию.
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