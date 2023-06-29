Чехия назвала Россию и Китай главными угрозами безопасности
ЧТК: в стратегии безопасности Чехии Россия и Китай названы главными угрозами безопасности
© AP Photo / Marko DrobnjakovicЧеловек с флагами Чехии и Евросоюза в Праге
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Человек с флагами Чехии и Евросоюза в Праге. Архивное фото
ПРАГА, 29 июн – РИА Новости. Россия и Китай названы главными угрозами Чехии в новой стратегии безопасности республики, сообщило агентство ЧТК.
По данным агентства, глава МИД Ян Липавский представил на пресс-конференции документ, в котором говорится, что Чехия должна быть готова противостоять враждебным действиям в кибернетической, информационной, экономической и разведывательной сферах, а также стать частью вооруженного конфликта, что может произойти прежде всего в случае нападения на союзников.
В документе утверждается, что Россия "сознательно действует против политической, экономической и социальной стабильности в Чехии, является угрозой для безопасности". Также в стратегии Чехии, которая с конца 1990-х состоит в НАТО, утверждается, что российская спецоперация на Украине "вернула в Европу возможность применения военной силы как средства для достижения политических и идеологических целей".
"Китай, согласно имеющимся в распоряжении агентства материалам, ставит под сомнение международный порядок, что также влечет за собой негативные последствия для евроатлантической безопасности", – говорится в сообщении.
Утверждается, что Китай представляет собой системный вызов в глобальной перспективе, активно вооружается, укрепляет военный потенциал, в том числе ядерный, и ведет кибершпионаж.
Другими странами, представляющими угрозу Чехии, в ее стратегии безопасности названы КНДР и Иран.
В ней также говорится, что применение ядерного оружия против Чехии маловероятно, но риск увеличится, если оно будет применено на Украине или где-либо еще в мире.
"Риск прямой военной угрозы суверенитету и территориальной целостности Чехии остается низким. Тем не менее вероятность прямого военного нападения на территорию республики является самой высокой с момента окончания холодной войны, особенно как часть более широкого конфликта или глобального стратегического соперничества", – говорится в документе.
В нем упоминается необходимость быть готовыми к действиям в условиях чрезвычайных и кризисных ситуаций, в том числе вызванных изменением климата.
Отношения между Россией и Чехией резко ухудшились после того, как в апреле 2021 года Прага обвинила Москву в участии агентов российских спецслужб в организации взрывов на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Чехия выслала 18 российских дипломатов, на что Россия ответила высылкой 20 сотрудников чешского посольства в Москве.
После начала СВО Чехия отозвала разрешение на деятельность генконсульств РФ в Брно и Карловых Варах, остановила работу своих генконсульств в Петербурге и Екатеринбурге, прекратила выдачу туристических виз россиянам, а также предприняла ряд других действий, которые в МИД РФ назвали русофобскими.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в мае, что "цивилизованный диалог сейчас в Праге не в чести". Россия утвердила перечень государств и территорий, совершающих в отношении нее недружественные действия, и включила в него Чехию.