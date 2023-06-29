https://ria.ru/20230629/bloger-1881029344.html
Депутат призвала добавить в справочник видов деятельности код для блогеров
Депутат призвала добавить в справочник видов деятельности код для блогеров - РИА Новости, 29.06.2023
Депутат призвала добавить в справочник видов деятельности код для блогеров
Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с просьбой внести деятельность... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T07:52
2023-06-29T07:52
2023-06-29T07:52
госдума рф
яна лантратова
максим решетников
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с просьбой внести деятельность блогеров в справочник видов деятельности (ОКВЭД, Общероссийский классификатор видов экономической деятельности), следует из соответствующего письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее сообщалось, что депутатами ГД готовится законопроект о добровольной регистрации блогеров в качестве СМИ. "Прошу Вас, уважаемый Максим Геннадьевич, рассмотреть целесообразность реализации предлагаемой инициативы по внесению изменения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности и представить позицию Министерства по данному вопросу", - пишет Лантратова в обращении. Депутат отмечает, что данную инициативу ранее поддержало Минцифры, признавшее необходимость дополнительной проработки вопроса регулирования деятельности блогеров, в том числе в части конкретизации термина "блогер", и прилагает соответствующее письмо замминстра цифрового развития Дмитрия Кима. "Предлагаемая мера по добавлению кода в ОКВЭД позволит соблюсти баланс отрасли и государства и решить давнюю проблему правового статуса инфлюенсера (блогера). Таким образом получается возможным исполнить наставление президента (о поддержке российских блогеров) и создать реестр блогеров, генерирующих экспертный и конструктивный контент", - сказала РИА Новости основатель Совета блогеров, который обратил внимание депутата на данный вопрос, Валерия Рытвина. В обращении Лантратовой отмечается, что для включения в реестр предполагается необходимым условием наличие предлагаемого кода ОКВЭД и подписание Меморандума "За честный знак", при этом нерешенным пока остается вопрос реестродержателя и создания наблюдательной комиссии за соблюдением положений Меморандума.
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госдума рф, яна лантратова, максим решетников, общество
Госдума РФ, Яна Лантратова, Максим Решетников, Общество
Депутат призвала добавить в справочник видов деятельности код для блогеров
Депутат Лантратова призвала добавить в справочник видов деятельности код для блогеров
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с просьбой внести деятельность блогеров в справочник видов деятельности (ОКВЭД, Общероссийский классификатор видов экономической деятельности), следует из соответствующего письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее сообщалось, что депутатами ГД
готовится законопроект о добровольной регистрации блогеров в качестве СМИ.
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"Прошу Вас, уважаемый Максим Геннадьевич, рассмотреть целесообразность реализации предлагаемой инициативы по внесению изменения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности и представить позицию Министерства по данному вопросу", - пишет Лантратова в обращении.
Депутат отмечает, что данную инициативу ранее поддержало Минцифры, признавшее необходимость дополнительной проработки вопроса регулирования деятельности блогеров, в том числе в части конкретизации термина "блогер", и прилагает соответствующее письмо замминстра цифрового развития Дмитрия Кима.
"Предлагаемая мера по добавлению кода в ОКВЭД позволит соблюсти баланс отрасли и государства и решить давнюю проблему правового статуса инфлюенсера (блогера). Таким образом получается возможным исполнить наставление президента (о поддержке российских блогеров) и создать реестр блогеров, генерирующих экспертный и конструктивный контент", - сказала РИА Новости основатель Совета блогеров, который обратил внимание депутата на данный вопрос, Валерия Рытвина.
В обращении Лантратовой отмечается, что для включения в реестр предполагается необходимым условием наличие предлагаемого кода ОКВЭД и подписание Меморандума "За честный знак", при этом нерешенным пока остается вопрос реестродержателя и создания наблюдательной комиссии за соблюдением положений Меморандума.
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