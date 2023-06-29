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Посольство США во Франции выпустило предупреждение из-за беспорядков
Посольство США во Франции выпустило предупреждение из-за беспорядков - РИА Новости, 29.06.2023
Посольство США во Франции выпустило предупреждение из-за беспорядков
Посольство США во Франции призывает своих сограждан избегать районов потенциальных беспорядков, которые вспыхивают в стране в связи с убийством полицейским... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T23:52
2023-06-29T23:52
2023-06-29T23:55
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сша
франция
париж
нантер
красный крест
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Посольство США во Франции призывает своих сограждан избегать районов потенциальных беспорядков, которые вспыхивают в стране в связи с убийством полицейским 17-летнего юноши. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов вспыхнули беспорядки, которые длятся уже два дня. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. МВД сообщало утром в четверг о задержании 150 человек. "Гражданам США следует избегать массовых собраний и мест, где наблюдается значительная активность полиции, так как они могут перерасти в насилие и привести к столкновениям", - говорится в тревожном оповещении на сайте посольства. Американские дипломаты также обращают внимание сограждан, что общественный транспорт во Франции в эти дни находится под угрозой. В случае невозможности вернуться домой гражданам США рекомендуют обратиться в Красный Крест.
https://ria.ru/20230629/nanter-1881320601.html
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в мире, сша, франция, париж, нантер, красный крест, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, США, Франция, Париж, Нантер, Красный Крест, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Посольство США во Франции выпустило предупреждение из-за беспорядков
Посольство США во Франции выпустило предупреждение в связи с массовыми беспорядками