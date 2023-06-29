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Посольство США во Франции выпустило предупреждение из-за беспорядков - РИА Новости, 29.06.2023
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23:52 29.06.2023 (обновлено: 23:55 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/besporyadki-1881331366.html
Посольство США во Франции выпустило предупреждение из-за беспорядков
Посольство США во Франции выпустило предупреждение из-за беспорядков - РИА Новости, 29.06.2023
Посольство США во Франции выпустило предупреждение из-за беспорядков
Посольство США во Франции призывает своих сограждан избегать районов потенциальных беспорядков, которые вспыхивают в стране в связи с убийством полицейским... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T23:52
2023-06-29T23:55
в мире
сша
франция
париж
нантер
красный крест
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Посольство США во Франции призывает своих сограждан избегать районов потенциальных беспорядков, которые вспыхивают в стране в связи с убийством полицейским 17-летнего юноши. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов вспыхнули беспорядки, которые длятся уже два дня. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. МВД сообщало утром в четверг о задержании 150 человек. "Гражданам США следует избегать массовых собраний и мест, где наблюдается значительная активность полиции, так как они могут перерасти в насилие и привести к столкновениям", - говорится в тревожном оповещении на сайте посольства. Американские дипломаты также обращают внимание сограждан, что общественный транспорт во Франции в эти дни находится под угрозой. В случае невозможности вернуться домой гражданам США рекомендуют обратиться в Красный Крест.
https://ria.ru/20230629/nanter-1881320601.html
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в мире, сша, франция, париж, нантер, красный крест, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, США, Франция, Париж, Нантер, Красный Крест, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Посольство США во Франции выпустило предупреждение из-за беспорядков

Посольство США во Франции выпустило предупреждение в связи с массовыми беспорядками

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкСотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Посольство США во Франции призывает своих сограждан избегать районов потенциальных беспорядков, которые вспыхивают в стране в связи с убийством полицейским 17-летнего юноши.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов вспыхнули беспорядки, которые длятся уже два дня. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. МВД сообщало утром в четверг о задержании 150 человек.
Горящий автомобиль во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Власти Франции: один из регионов ввел ограничения из-за беспорядков
Вчера, 21:50
«
"Гражданам США следует избегать массовых собраний и мест, где наблюдается значительная активность полиции, так как они могут перерасти в насилие и привести к столкновениям", - говорится в тревожном оповещении на сайте посольства.
Американские дипломаты также обращают внимание сограждан, что общественный транспорт во Франции в эти дни находится под угрозой. В случае невозможности вернуться домой гражданам США рекомендуют обратиться в Красный Крест.
Марш в память о подростке, убитом полицейским во Франции - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Во Франции на марше в память о застреленном подростке начались беспорядки
Вчера, 16:49
 
В миреСШАФранцияПарижНантерКрасный КрестБеспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
 
 
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