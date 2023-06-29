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Полиция применила слезоточивый газ в главной туристической зоне Марселя - РИА Новости, 29.06.2023
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22:58 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/besporyadki-1881327833.html
Полиция применила слезоточивый газ в главной туристической зоне Марселя
Полиция применила слезоточивый газ в главной туристической зоне Марселя - РИА Новости, 29.06.2023
Полиция применила слезоточивый газ в главной туристической зоне Марселя
Правоохранители в Марселе применили слезоточивый газ в районе Старого порта, главной туристической достопримечательности второго по величине города Франции,... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T22:58
2023-06-29T22:58
марсель
франция
париж
нантер
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Правоохранители в Марселе применили слезоточивый газ в районе Старого порта, главной туристической достопримечательности второго по величине города Франции, сообщает местная газета Provence. Как сообщает издание, после нескольких выстрелов гранатами со слезоточивым газом район оказался "зачищен" не только от участников беспорядков, но также от туристов, которые спасались бегством и искали укрытия в близлежащих кафе. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.
https://ria.ru/20230629/nanter-1881327620.html
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марсель, франция, париж, нантер, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
Марсель, Франция, Париж, Нантер, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Полиция применила слезоточивый газ в главной туристической зоне Марселя

Полиция применила слезоточивый газ в Старом порту, главной туристической зоне Марселя

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкСотрудники полиции во время акции протеста
Сотрудники полиции во время акции протеста - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Сотрудники полиции во время акции протеста. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Правоохранители в Марселе применили слезоточивый газ в районе Старого порта, главной туристической достопримечательности второго по величине города Франции, сообщает местная газета Provence.
Как сообщает издание, после нескольких выстрелов гранатами со слезоточивым газом район оказался "зачищен" не только от участников беспорядков, но также от туристов, которые спасались бегством и искали укрытия в близлежащих кафе.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.
Протестующие в Нантере сожгли офис банка Crédit Mutuelle - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
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МарсельФранцияПарижНантерБеспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
 
 
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