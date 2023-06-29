https://ria.ru/20230629/besporyadki-1881327833.html

Полиция применила слезоточивый газ в главной туристической зоне Марселя

Полиция применила слезоточивый газ в главной туристической зоне Марселя - РИА Новости, 29.06.2023

Полиция применила слезоточивый газ в главной туристической зоне Марселя

Правоохранители в Марселе применили слезоточивый газ в районе Старого порта, главной туристической достопримечательности второго по величине города Франции,... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T22:58

2023-06-29T22:58

2023-06-29T22:58

марсель

франция

париж

нантер

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Правоохранители в Марселе применили слезоточивый газ в районе Старого порта, главной туристической достопримечательности второго по величине города Франции, сообщает местная газета Provence. Как сообщает издание, после нескольких выстрелов гранатами со слезоточивым газом район оказался "зачищен" не только от участников беспорядков, но также от туристов, которые спасались бегством и искали укрытия в близлежащих кафе. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

https://ria.ru/20230629/nanter-1881327620.html

марсель

франция

париж

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марсель, франция, париж, нантер, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере