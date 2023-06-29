https://ria.ru/20230629/besporyadki-1881066378.html

Беспорядки минувшей ночью были частично скоординированы, заявили во Франции

Беспорядки минувшей ночью были частично скоординированы, заявили во Франции - РИА Новости, 29.06.2023

Беспорядки минувшей ночью были частично скоординированы, заявили во Франции

Насильственные беспорядки минувшей ночью во Франции после гибели 17-летнего юноши в некоторых случаях носили организованный и скоординированный характер, заявил РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T11:10

2023-06-29T11:10

2023-06-29T19:34

в мире

франция

париж

лион

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 29 июн – РИА Новости. Насильственные беспорядки минувшей ночью во Франции после гибели 17-летнего юноши в некоторых случаях носили организованный и скоординированный характер, заявил в четверг официальный представитель кабмина Оливье Веран. "Эта ночь сопровождалась насилием во многих городах нашей страны, где подверглись нападению символы Республики, иногда в организованной, практически скоординированной манере", - сказал он в эфире радиостанции RMC. Официальный представитель сообщил, что нападению этой ночью подверглись мэрии, полицейские участки, школа, центры досуга и другие общественные здания, и отметил, что такое насилие не приведет к правосудию, поскольку оно направлено не туда. "Реакции, которые произошли этой ночью, - не реакции, целью которых является исправить (ситуацию) или принести правосудие. Это реакции, целью которых является напасть на Республику. Но это не Республика находится под стражей, это не Республика убила этого молодого человека. Это также не полиция Республики ответственна за это. Это мужчина, которого надо судить, если правосудие так решит", - добавил он. Веран также сообщил, что застреливший подростка полицейский продолжает находиться под стражей. Всю ночь по всей Франции продолжались беспорядки, в ходе которых протестующие поджигали машины, в том числе полицейские, и здания. Как сообщает газета Figaro, во многих кварталах Дижона были подожжены десятки контейнеров с мусором. В коммуне Во-Ан-Велен в пригороде Лиона зачинщики беспорядков забросали здание участка полиции фейерверками. Мэрию коммуны Монтрёй в пригороде Парижа также обстреляли фейерверком. В коммуне Монс-ан-Барёль на севере страны протестующие выбили окна и двери мэрии и подожгли её. Первый этаж здания полностью разрушен. По информации газеты Parisien, в департаменте Эсон в парижском регионе также были подожжены десятки машин и баков с мусором, атаке также подверглись полицейские участки в нескольких коммунах департамента. Беспорядки сопровождались ожесточенными стычками с правоохранителями. В самом Нантере полицию забрасывали коктейлями Молотова, фейерверками и булыжниками. В ответ силы правопорядка применяли слезоточивый газ. Похожая картина наблюдалась и в Тулузе, Лилле и многих других городах Франции. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов вспыхнули беспорядки, которые длятся уже два дня. МВД сообщало о задержании 150 человек. В четверг напротив префектуры города Нантер ожидается "молчаливый марш", провести призвала мать погибшего подростка. Власти Франции призвали граждан "успокоиться", при этом требуя справедливого расследования данного дела. Президент Франции назвал произошедшее "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного".

https://ria.ru/20230629/frantsiya-1881044139.html

https://ria.ru/20230629/makron-1881037008.html

https://ria.ru/20230629/tyurma-1881018743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, париж, лион, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере