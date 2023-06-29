https://ria.ru/20230629/bayden-1881107971.html

В Кремле отказались комментировать сообщения о здоровье Байдена

В Кремле отказались комментировать сообщения о здоровье Байдена - РИА Новости, 29.06.2023

В Кремле отказались комментировать сообщения о здоровье Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов про сообщения о проблемах со здоровьем у президента США Джо Байдена, заявил, что РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T13:01

2023-06-29T13:01

2023-06-29T13:20

джо байден

в мире

сша

россия

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879654291_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d76d2a3a9a2f33d3b6849c10a9bba37.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов про сообщения о проблемах со здоровьем у президента США Джо Байдена, заявил, что Кремль не считает возможным комментировать такую информацию."Что касается информации о состоянии здоровья - не считаем возможным ее комментировать", - сказал Песков журналистам. Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден в последние недели стал использовать аппарат для борьбы с апноэ - затруднением и задержкой дыхания во время сна, чтобы улучшить качество ночного отдыха.Внимание журналистов в последние дни привлекали следы на лице Байдена. Белому дому пришлось пояснить, что отметины оставила маска от аппарата для вентиляции легких.По данным американских СМИ, Байден использовал подобный аппарат и раньше. О борьбе с апноэ он заявлял еще в 2008 году.

https://ria.ru/20230511/bayden-1870936022.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

джо байден, в мире, сша, россия, дмитрий песков