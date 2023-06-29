https://ria.ru/20230629/bayden-1881107971.html
В Кремле отказались комментировать сообщения о здоровье Байдена
В Кремле отказались комментировать сообщения о здоровье Байдена - РИА Новости, 29.06.2023
В Кремле отказались комментировать сообщения о здоровье Байдена
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов про сообщения о проблемах со здоровьем у президента США Джо Байдена, заявил, что РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T13:01
2023-06-29T13:01
2023-06-29T13:20
джо байден
в мире
сша
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов про сообщения о проблемах со здоровьем у президента США Джо Байдена, заявил, что Кремль не считает возможным комментировать такую информацию."Что касается информации о состоянии здоровья - не считаем возможным ее комментировать", - сказал Песков журналистам. Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден в последние недели стал использовать аппарат для борьбы с апноэ - затруднением и задержкой дыхания во время сна, чтобы улучшить качество ночного отдыха.Внимание журналистов в последние дни привлекали следы на лице Байдена. Белому дому пришлось пояснить, что отметины оставила маска от аппарата для вентиляции легких.По данным американских СМИ, Байден использовал подобный аппарат и раньше. О борьбе с апноэ он заявлял еще в 2008 году.
https://ria.ru/20230511/bayden-1870936022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, в мире, сша, россия, дмитрий песков
Джо Байден, В мире, США, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле отказались комментировать сообщения о здоровье Байдена
Песков не счел возможным комментировать сообщения о проблемах со здоровьем у Байдена
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов про сообщения о проблемах со здоровьем у президента США Джо Байдена, заявил, что Кремль не считает возможным комментировать такую информацию.
"Что касается информации о состоянии здоровья - не считаем возможным ее комментировать", - сказал Песков журналистам. Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден в последние недели стал использовать аппарат для борьбы с апноэ - затруднением и задержкой дыхания во время сна, чтобы улучшить качество ночного отдыха.
Внимание журналистов в последние дни привлекали следы на лице Байдена. Белому дому пришлось пояснить, что отметины оставила маска от аппарата для вентиляции легких.
По данным американских СМИ, Байден использовал подобный аппарат и раньше. О борьбе с апноэ он заявлял еще в 2008 году.
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