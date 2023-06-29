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Американцев шокировало откровение Белого дома о Байдене - РИА Новости, 29.06.2023
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04:29 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/bayden-1881020854.html
Американцев шокировало откровение Белого дома о Байдене
Американцев шокировало откровение Белого дома о Байдене - РИА Новости, 29.06.2023
Американцев шокировало откровение Белого дома о Байдене
Читатели издания New York Post в Twitter отреагировали на новость о том, что президент США Джо Байден пользуется аппаратом для искусственной вентиляции легких... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T04:29
2023-06-29T04:29
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Читатели издания New York Post в Twitter отреагировали на новость о том, что президент США Джо Байден пользуется аппаратом для искусственной вентиляции легких во время сна.Ранее Белый дом сообщил, что Байден начал использовать такой аппарат для борьбы с апноэ — затруднением и задержкой дыхания во время сна, чтобы улучшить качество ночного отдыха. Внимание журналистов в последние дни привлекали следы от маски аппарата на лице президента."Позорно", - написал пользователь @wealth_turtle."Вероятно, ремешок от кляпа", – пошутил @JeffreyTAlien."Спит до 11 утра?" – предположила @cathypro2."Когда были сделаны эти фотографии? Следы остаются где-то, возможно, на 1,5 часа", - заметил @AngryRight."Эти следы держатся не так уж долго", - согласился @umaggie5."Забавно, но у меня ремешок не ниже ушей, а выше. Это выглядит так, как будто они дают ему кислород прямо перед тем, как он выйдет для речи", - подметила @1971SuzieQ."Ходячий скелет совсем неважно выглядит", - прокомментировал @Lyndon_B_Oswald."Простое отключение электричества могло бы спасти эту страну", - позлорадствовал @SoThrrrJoeBrrrr."Черт возьми, что за жизнь. Получаешь миллионные взятки, за тебя пишут речи, тебя возят повсюду. Все, что нужно сделать этому парню, - это чтобы его разбудила медсестра (Джилл) (жена Байдена. – ред.), затем он оделся и снова задремал. Я надеюсь, что однажды смогу устроиться на такую работу", - сыронизировал @COJACpodcast."И? Вы знаете, сколько американцев пользуются таким аппаратом?" – вступилась за Байдена @CCINDYT7."Я пользуюсь таким… Лучшее средство на свете... Сплю намного лучше и чувствую себя лучше в течение дня", - добавил @DJMikeSilva.По данным американских СМИ, Байден использовал подобный аппарат и раньше. О борьбе с апноэ он заявлял еще в 2008 году.
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Американцев шокировало откровение Белого дома о Байдене

Читатели NYP нашли странности в использовании Байденом аппарата ИВЛ во время сна

© AP Photo / Charles Rex ArbogastПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Читатели издания New York Post в Twitter отреагировали на новость о том, что президент США Джо Байден пользуется аппаратом для искусственной вентиляции легких во время сна.
Ранее Белый дом сообщил, что Байден начал использовать такой аппарат для борьбы с апноэ — затруднением и задержкой дыхания во время сна, чтобы улучшить качество ночного отдыха. Внимание журналистов в последние дни привлекали следы от маски аппарата на лице президента.
"Позорно", - написал пользователь @wealth_turtle.
"Вероятно, ремешок от кляпа", – пошутил @JeffreyTAlien.
"Спит до 11 утра?" – предположила @cathypro2.
"Когда были сделаны эти фотографии? Следы остаются где-то, возможно, на 1,5 часа", - заметил @AngryRight.
"Эти следы держатся не так уж долго", - согласился @umaggie5.
"Забавно, но у меня ремешок не ниже ушей, а выше. Это выглядит так, как будто они дают ему кислород прямо перед тем, как он выйдет для речи", - подметила @1971SuzieQ.
"Ходячий скелет совсем неважно выглядит", - прокомментировал @Lyndon_B_Oswald.
"Простое отключение электричества могло бы спасти эту страну", - позлорадствовал @SoThrrrJoeBrrrr.
"Черт возьми, что за жизнь. Получаешь миллионные взятки, за тебя пишут речи, тебя возят повсюду. Все, что нужно сделать этому парню, - это чтобы его разбудила медсестра (Джилл) (жена Байдена. – ред.), затем он оделся и снова задремал. Я надеюсь, что однажды смогу устроиться на такую работу", - сыронизировал @COJACpodcast.
"И? Вы знаете, сколько американцев пользуются таким аппаратом?" – вступилась за Байдена @CCINDYT7.
"Я пользуюсь таким… Лучшее средство на свете... Сплю намного лучше и чувствую себя лучше в течение дня", - добавил @DJMikeSilva.
По данным американских СМИ, Байден использовал подобный аппарат и раньше. О борьбе с апноэ он заявлял еще в 2008 году.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
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