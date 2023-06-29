https://ria.ru/20230629/aviakompaniya-1881019825.html
Авиакомпания "Якутия" возобновила международные рейсы в Китай
Авиакомпания "Якутия" возобновила международные рейсы в Китай - РИА Новости, 29.06.2023
Авиакомпания "Якутия" возобновила международные рейсы в Китай
Авиакомпания "Якутия" возобновила международные рейсы в Китай, в четверг самолет из Якутска вылетел в Харбин, сообщает авиаперевозчик. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T04:02
2023-06-29T04:02
2023-06-29T04:02
sukhoi superjet 100 (ssj100)
китай
якутск
харбин
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ЯКУТСК, 29 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Якутия" возобновила международные рейсы в Китай, в четверг самолет из Якутска вылетел в Харбин, сообщает авиаперевозчик. Ранее сообщалось о том, что "Авиакомпания "Якутия" возобновляет международные рейсы в Китай. С 29 июня самолеты снова начнут курсировать по маршруту Якутск-Харбин и обратно. Данный рейс ранее был временно приостановлен по причине реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта "Якутск". "Рейс Якутск - Харбин вылетел 29.06.2023 09.05 (время местное)", - следует из онлайн-табло. Вылет осуществляется на воздушном судне Sukhoi Superjet 100.
https://ria.ru/20230606/aviareys-1876347090.html
китай
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sukhoi superjet 100 (ssj100), китай, якутск, харбин
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Китай, Якутск, Харбин
Авиакомпания "Якутия" возобновила международные рейсы в Китай
Авиакомпания "Якутия" сообщила о возобновление международных рейсов в КНР
ЯКУТСК, 29 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Якутия" возобновила международные рейсы в Китай, в четверг самолет из Якутска вылетел в Харбин, сообщает авиаперевозчик.
Ранее сообщалось о том, что "Авиакомпания "Якутия" возобновляет международные рейсы в Китай. С 29 июня самолеты снова начнут курсировать по маршруту Якутск-Харбин и обратно. Данный рейс ранее был временно приостановлен по причине реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта "Якутск".
"Рейс Якутск - Харбин вылетел 29.06.2023 09.05 (время местное)", - следует из онлайн-табло.
Вылет осуществляется на воздушном судне Sukhoi Super
jet 100.
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