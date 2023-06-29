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На станции Бирюлево в Москве сошли с рельсов шесть грузовых вагонов - РИА Новости, 29.06.2023
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14:24 29.06.2023 (обновлено: 16:38 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/avariya-1881166098.html
На станции Бирюлево в Москве сошли с рельсов шесть грузовых вагонов
На станции Бирюлево в Москве сошли с рельсов шесть грузовых вагонов - РИА Новости, 29.06.2023
На станции Бирюлево в Москве сошли с рельсов шесть грузовых вагонов
На станции Бирюлево в Москве с рельсов сошли шесть грузовых вагонов с цементом, сообщили в РЖД. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T14:24
2023-06-29T16:38
происшествия
москва
ржд
аэроэкспресс
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. На станции Бирюлево в Москве с рельсов сошли шесть грузовых вагонов с цементом, сообщили в РЖД.&quot;Сегодня, в 13:07, на станции Бирюлево-Товарная произошел сход шести грузовых вагонов (груз — цемент). Пострадавших нет. Угрозы экологии нет. Движение по станции приостановлено, ведутся работы по ликвидации последствий происшествия. Ожидаются задержки пассажирских/пригородных поездов Павелецкого направления и &quot;Аэроэкспрессов&quot; в аэропорт Домодедово, — сообщили в РЖД.Позднее в компании уточнили, что движение на Павелецком направлении восстановили по двум путям.В компании "Аэроэкспресс" сообщили РИА Новости, что компенсируют сопутствующие расходы пассажирам, опоздавшим на авиарейсы из-за задержки поездов.Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы, инцидент произошел при формировании состава, а три из шести вагонов опрокинулись.
https://ria.ru/20230616/vagony-1878533807.html
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происшествия, москва, ржд, аэроэкспресс, домодедово (аэропорт)
Происшествия, Москва, РЖД, Аэроэкспресс, Домодедово (аэропорт)
На станции Бирюлево в Москве сошли с рельсов шесть грузовых вагонов

РЖД: на станции Бирюлево-Товарная сошли с рельс шесть грузовых вагонов, пострадавших нет

© фото очевидцаНа месте схода грузовых вагонов в Бирюлево
На месте схода грузовых вагонов в Бирюлево
© фото очевидца
На месте схода грузовых вагонов в Бирюлево
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. На станции Бирюлево в Москве с рельсов сошли шесть грузовых вагонов с цементом, сообщили в РЖД.
«

"Сегодня, в 13:07, на станции Бирюлево-Товарная произошел сход шести грузовых вагонов (груз — цемент). Пострадавших нет. Угрозы экологии нет. Движение по станции приостановлено, ведутся работы по ликвидации последствий происшествия. Ожидаются задержки пассажирских/пригородных поездов Павелецкого направления и "Аэроэкспрессов" в аэропорт Домодедово, — сообщили в РЖД.

Позднее в компании уточнили, что движение на Павелецком направлении восстановили по двум путям.
В компании "Аэроэкспресс" сообщили РИА Новости, что компенсируют сопутствующие расходы пассажирам, опоздавшим на авиарейсы из-за задержки поездов.
Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы, инцидент произошел при формировании состава, а три из шести вагонов опрокинулись.
У станции Барабинск Новосибирской области пять железнодорожных вагонов, груженных каменным углем, сошли с рельсов - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
В Новосибирской области сошли с рельсов пять вагонов с углем
16 июня, 09:33
 
ПроисшествияМоскваРЖДАэроэкспрессДомодедово (аэропорт)
 
 
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