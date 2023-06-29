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В Башкирии арестовали главу города, который незаконно премировал себя
В Башкирии арестовали главу города, который незаконно премировал себя - РИА Новости, 29.06.2023
В Башкирии арестовали главу города, который незаконно премировал себя
Суд в Башкирии арестовал на два месяца исполняющего обязанности мэра ЗАТО Межгорье, который выписал себе премии на 1,3 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T16:34
2023-06-29T16:34
2023-06-29T16:41
происшествия
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республика башкортостан
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УФА, 29 июн - РИА Новости. Суд в Башкирии арестовал на два месяца исполняющего обязанности мэра ЗАТО Межгорье, который выписал себе премии на 1,3 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре республики. Ранее в СУСК РФ по региону сообщали о задержании чиновника, которого обвинили в присвоении денежных средств, вверенных виновному, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Сообщалось, что он незаконно выписал себе премии на 1,3 миллиона рублей. "С учетом позиции прокуратуры ЗАТО г. Межгорье Белорецкий межрайонный суд избрал в отношении врио главы администрации Межгорья меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 августа 2023 года", - сообщает региональная прокуратура.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, россия, республика башкортостан
Происшествия, Россия, Республика Башкортостан
В Башкирии арестовали главу города, который незаконно премировал себя
В Башкирии арестовали мэра ЗАТО Межгорье, который премировал себя на 1,3 миллиона рублей