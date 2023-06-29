https://ria.ru/20230629/arest-1881212392.html

В Башкирии арестовали главу города, который незаконно премировал себя

В Башкирии арестовали главу города, который незаконно премировал себя - РИА Новости, 29.06.2023

В Башкирии арестовали главу города, который незаконно премировал себя

Суд в Башкирии арестовал на два месяца исполняющего обязанности мэра ЗАТО Межгорье, который выписал себе премии на 1,3 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T16:34

2023-06-29T16:34

2023-06-29T16:41

происшествия

россия

республика башкортостан

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УФА, 29 июн - РИА Новости. Суд в Башкирии арестовал на два месяца исполняющего обязанности мэра ЗАТО Межгорье, который выписал себе премии на 1,3 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре республики. Ранее в СУСК РФ по региону сообщали о задержании чиновника, которого обвинили в присвоении денежных средств, вверенных виновному, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Сообщалось, что он незаконно выписал себе премии на 1,3 миллиона рублей. "С учетом позиции прокуратуры ЗАТО г. Межгорье Белорецкий межрайонный суд избрал в отношении врио главы администрации Межгорья меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 августа 2023 года", - сообщает региональная прокуратура.

https://ria.ru/20230622/osvobozhdenie-1879738401.html

россия

республика башкортостан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, республика башкортостан