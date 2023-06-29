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В Башкирии арестовали главу города, который незаконно премировал себя - РИА Новости, 29.06.2023
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16:34 29.06.2023 (обновлено: 16:41 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/arest-1881212392.html
В Башкирии арестовали главу города, который незаконно премировал себя
В Башкирии арестовали главу города, который незаконно премировал себя - РИА Новости, 29.06.2023
В Башкирии арестовали главу города, который незаконно премировал себя
Суд в Башкирии арестовал на два месяца исполняющего обязанности мэра ЗАТО Межгорье, который выписал себе премии на 1,3 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T16:34
2023-06-29T16:41
происшествия
россия
республика башкортостан
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УФА, 29 июн - РИА Новости. Суд в Башкирии арестовал на два месяца исполняющего обязанности мэра ЗАТО Межгорье, который выписал себе премии на 1,3 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре республики. Ранее в СУСК РФ по региону сообщали о задержании чиновника, которого обвинили в присвоении денежных средств, вверенных виновному, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Сообщалось, что он незаконно выписал себе премии на 1,3 миллиона рублей. "С учетом позиции прокуратуры ЗАТО г. Межгорье Белорецкий межрайонный суд избрал в отношении врио главы администрации Межгорья меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 августа 2023 года", - сообщает региональная прокуратура.
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происшествия, россия, республика башкортостан
Происшествия, Россия, Республика Башкортостан
В Башкирии арестовали главу города, который незаконно премировал себя

В Башкирии арестовали мэра ЗАТО Межгорье, который премировал себя на 1,3 миллиона рублей

© Фото : пресс-служба прокуратуры Республики БашкортостанВрио главы администрации Межгорья в суде
Врио главы администрации Межгорья в суде - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Фото : пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан
Читать ria.ru в
УФА, 29 июн - РИА Новости. Суд в Башкирии арестовал на два месяца исполняющего обязанности мэра ЗАТО Межгорье, который выписал себе премии на 1,3 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре республики.
Ранее в СУСК РФ по региону сообщали о задержании чиновника, которого обвинили в присвоении денежных средств, вверенных виновному, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Сообщалось, что он незаконно выписал себе премии на 1,3 миллиона рублей.
«
"С учетом позиции прокуратуры ЗАТО г. Межгорье Белорецкий межрайонный суд избрал в отношении врио главы администрации Межгорья меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 августа 2023 года", - сообщает региональная прокуратура.
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