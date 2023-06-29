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В России создали антидроновый "гранатомет" - РИА Новости, 29.06.2023
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12:05 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/antidronovyy-1881086893.html
В России создали антидроновый "гранатомет"
В России создали антидроновый "гранатомет" - РИА Новости, 29.06.2023
В России создали антидроновый "гранатомет"
В России создали новую систему подавления дронов "Аргус-Антидрон", выполненную в форм-факторе ручного противотанкового гранатомета РПГ - разработка уже... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T12:05
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технологии
россия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В России создали новую систему подавления дронов "Аргус-Антидрон", выполненную в форм-факторе ручного противотанкового гранатомета РПГ - разработка уже поставляется в зону СВО, сообщила РИА Новости директор по развитию предприятия-разработчика данной "дронобойки" - НПО "Кайсант" (Химки) Алена Баландина. "На выставке мы представляем наше антидроновое ружье "Аргус-Антидрон" с дальностью подавления до 1,5 километров, время работы без подзарядки аккумулятора - 1,5 часа. Наша разработка может "посадить" большинство применяемых противником типов дронов. "Аргус" выполнен по схеме даже не ружья, а скорее гранатомета РПГ - хорошее отсылается к великому", - рассказала она в ходе проходящий в четверг в Москве III выставки "Экипировка". Баландина отметила, что "дронобойку" отличает удобство в применении и эргономичность. "Аргус" легок, 3,8 килограмма, может вести подавление беспилотников как с плеча (подобно гранатомету), так и с треноги. По её словам, несколько десятков "Аргусов" уже поставлены на фронт, предприятие получает положительные отзывы от военнослужащих. Планируется увеличение производства этих антидроновых систем "в разы".
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технологии, россия
Технологии, Россия
В России создали антидроновый "гранатомет"

В России создали систему подавления БПЛА "Аргус-Антидрон" в виде ручного гранатомета

© Фото : НПО КайсантСистема подавления БПЛА "Аргус-Антидрон"
Система подавления БПЛА Аргус-Антидрон - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Фото : НПО Кайсант
Система подавления БПЛА "Аргус-Антидрон"
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В России создали новую систему подавления дронов "Аргус-Антидрон", выполненную в форм-факторе ручного противотанкового гранатомета РПГ - разработка уже поставляется в зону СВО, сообщила РИА Новости директор по развитию предприятия-разработчика данной "дронобойки" - НПО "Кайсант" (Химки) Алена Баландина.
«
"На выставке мы представляем наше антидроновое ружье "Аргус-Антидрон" с дальностью подавления до 1,5 километров, время работы без подзарядки аккумулятора - 1,5 часа. Наша разработка может "посадить" большинство применяемых противником типов дронов. "Аргус" выполнен по схеме даже не ружья, а скорее гранатомета РПГ - хорошее отсылается к великому", - рассказала она в ходе проходящий в четверг в Москве III выставки "Экипировка".
Баландина отметила, что "дронобойку" отличает удобство в применении и эргономичность. "Аргус" легок, 3,8 килограмма, может вести подавление беспилотников как с плеча (подобно гранатомету), так и с треноги.
По её словам, несколько десятков "Аргусов" уже поставлены на фронт, предприятие получает положительные отзывы от военнослужащих. Планируется увеличение производства этих антидроновых систем "в разы".
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