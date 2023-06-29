https://ria.ru/20230629/antidronovyy-1881086893.html

В России создали антидроновый "гранатомет"

В России создали антидроновый "гранатомет" - РИА Новости, 29.06.2023

В России создали антидроновый "гранатомет"

В России создали новую систему подавления дронов "Аргус-Антидрон", выполненную в форм-факторе ручного противотанкового гранатомета РПГ - разработка уже... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T12:05

2023-06-29T12:05

2023-06-29T12:05

технологии

россия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В России создали новую систему подавления дронов "Аргус-Антидрон", выполненную в форм-факторе ручного противотанкового гранатомета РПГ - разработка уже поставляется в зону СВО, сообщила РИА Новости директор по развитию предприятия-разработчика данной "дронобойки" - НПО "Кайсант" (Химки) Алена Баландина. "На выставке мы представляем наше антидроновое ружье "Аргус-Антидрон" с дальностью подавления до 1,5 километров, время работы без подзарядки аккумулятора - 1,5 часа. Наша разработка может "посадить" большинство применяемых противником типов дронов. "Аргус" выполнен по схеме даже не ружья, а скорее гранатомета РПГ - хорошее отсылается к великому", - рассказала она в ходе проходящий в четверг в Москве III выставки "Экипировка". Баландина отметила, что "дронобойку" отличает удобство в применении и эргономичность. "Аргус" легок, 3,8 килограмма, может вести подавление беспилотников как с плеча (подобно гранатомету), так и с треноги. По её словам, несколько десятков "Аргусов" уже поставлены на фронт, предприятие получает положительные отзывы от военнослужащих. Планируется увеличение производства этих антидроновых систем "в разы".

https://ria.ru/20230629/ugroza-1881073415.html

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технологии, россия