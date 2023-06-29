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Импортер вина рассказал о росте цен на алкоголь у европейских поставщиков
Импортер вина рассказал о росте цен на алкоголь у европейских поставщиков - РИА Новости, 29.06.2023
Импортер вина рассказал о росте цен на алкоголь у европейских поставщиков
Рост цен на алкоголь у крупных европейских поставщиков составил до 10%, у более маленьких компаний - до 30%, рассказал РИА Новости основатель и президент одного РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T04:18
2023-06-29T04:18
2023-06-29T04:18
эрнест хачатурян
россия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Рост цен на алкоголь у крупных европейских поставщиков составил до 10%, у более маленьких компаний - до 30%, рассказал РИА Новости основатель и президент одного из крупнейших импортеров премиального вина и крупнейшего импортера итальянских вин в России Simple Group Максим Каширин. "Это очень индивидуальная история, у очень крупных поставщиков, с которыми мы работаем, мы можем говорить о повышении цен на 5-10%. Есть поставщики уникальные, не очень большие - у них рост составил от 15% до 30%. Нет какой-то единой цифры, так как на ситуацию влияют разные компоненты себестоимости и цены в мире", - заявил он. До этого Каширин также сообщал агентству о том, что главная проблема у алкогольных дистрибьюторов - это инфляция в Европе и странах производства. Ранее в июне о росте цен у поставщиков говорил и исполнительный директор крупнейшего импортер вин в Россию Luding Group Эрнест Хачатурян. По его словам, на данный момент есть точечные ситуации, где цену поднимает поставщик, а не курс валют.
https://ria.ru/20230629/vino-1881015084.html
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эрнест хачатурян, россия, европа, экономика
Эрнест Хачатурян, Россия, Европа, Экономика
Импортер вина рассказал о росте цен на алкоголь у европейских поставщиков
Simple Group: цены на алкоголь у маленьких европейских поставщиков выросли до 30 процентов