https://ria.ru/20230629/alkogol-1881020261.html

Импортер вина рассказал о росте цен на алкоголь у европейских поставщиков

Импортер вина рассказал о росте цен на алкоголь у европейских поставщиков - РИА Новости, 29.06.2023

Импортер вина рассказал о росте цен на алкоголь у европейских поставщиков

Рост цен на алкоголь у крупных европейских поставщиков составил до 10%, у более маленьких компаний - до 30%, рассказал РИА Новости основатель и президент одного РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T04:18

2023-06-29T04:18

2023-06-29T04:18

эрнест хачатурян

россия

европа

экономика

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Рост цен на алкоголь у крупных европейских поставщиков составил до 10%, у более маленьких компаний - до 30%, рассказал РИА Новости основатель и президент одного из крупнейших импортеров премиального вина и крупнейшего импортера итальянских вин в России Simple Group Максим Каширин. "Это очень индивидуальная история, у очень крупных поставщиков, с которыми мы работаем, мы можем говорить о повышении цен на 5-10%. Есть поставщики уникальные, не очень большие - у них рост составил от 15% до 30%. Нет какой-то единой цифры, так как на ситуацию влияют разные компоненты себестоимости и цены в мире", - заявил он. До этого Каширин также сообщал агентству о том, что главная проблема у алкогольных дистрибьюторов - это инфляция в Европе и странах производства. Ранее в июне о росте цен у поставщиков говорил и исполнительный директор крупнейшего импортер вин в Россию Luding Group Эрнест Хачатурян. По его словам, на данный момент есть точечные ситуации, где цену поднимает поставщик, а не курс валют.

https://ria.ru/20230629/vino-1881015084.html

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эрнест хачатурян, россия, европа, экономика