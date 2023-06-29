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Открыта аккредитация СМИ на форум будущих технологий - РИА Новости, 29.06.2023
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11:15 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/akkreditatsiya-1881068099.html
Открыта аккредитация СМИ на форум будущих технологий
Открыта аккредитация СМИ на форум будущих технологий - РИА Новости, 29.06.2023
Открыта аккредитация СМИ на форум будущих технологий
На официальном сайте форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" открыта онлайн-регистрация представителей СМИ, она продлится по 6 июля,... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T11:15
2023-06-29T11:15
фонд "росконгресс"
"фонд "росконгресс"
россия
владимир путин
российская академия наук
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. На официальном сайте форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" открыта онлайн-регистрация представителей СМИ, она продлится по 6 июля, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".В конгресс-центре ЦМТ 13–14 июля пройдут открытые дни форума с профильными сессиями и специальными мероприятиями.Форум станет ежегодной площадкой для обсуждения трендов развития новых технологий и ключевых отечественных научных разработок в приоритетных областях. Девиз форума - "Опережая время". В этом году мероприятие будет посвящено квантовым вычислениям и технологиям передачи данных.По данным пресс-службы, форум будущих технологий проводится под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного с 2022 года указом президента РФ Владимира Путина. Оператором мероприятия является фонд "Росконгресс" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Российской академии наук. Соорганизаторами форума выступают госкорпорация "Росатом" и ОАО "РЖД".Как отмечается в сообщении, предваряют публичную часть форума мероприятия закрытой научной конференции ICQT 2023, которая состоится 9 – 12 июля. В качестве организатора конференции выступает Российский квантовый центр (РКЦ).Вопросы по аккредитации можно направлять по адресу: media@roscongress.org.
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Алёна Пава
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фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс", россия, владимир путин, российская академия наук
Фонд "Росконгресс", "Фонд "Росконгресс", Россия, Владимир Путин, Российская академия наук

Открыта аккредитация СМИ на форум будущих технологий

© Фото : пресс-служба фонда "Росконгресс"Открыта аккредитация СМИ на форум будущих технологий
Открыта аккредитация СМИ на форум будущих технологий - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Фото : пресс-служба фонда "Росконгресс"
Открыта аккредитация СМИ на форум будущих технологий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. На официальном сайте форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" открыта онлайн-регистрация представителей СМИ, она продлится по 6 июля, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
В конгресс-центре ЦМТ 13–14 июля пройдут открытые дни форума с профильными сессиями и специальными мероприятиями.
Форум станет ежегодной площадкой для обсуждения трендов развития новых технологий и ключевых отечественных научных разработок в приоритетных областях. Девиз форума - "Опережая время". В этом году мероприятие будет посвящено квантовым вычислениям и технологиям передачи данных.
По данным пресс-службы, форум будущих технологий проводится под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного с 2022 года указом президента РФ Владимира Путина. Оператором мероприятия является фонд "Росконгресс" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Российской академии наук. Соорганизаторами форума выступают госкорпорация "Росатом" и ОАО "РЖД".
Как отмечается в сообщении, предваряют публичную часть форума мероприятия закрытой научной конференции ICQT 2023, которая состоится 9 – 12 июля. В качестве организатора конференции выступает Российский квантовый центр (РКЦ).
Вопросы по аккредитации можно направлять по адресу: media@roscongress.org.
Логотип госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
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Фонд "Росконгресс""Фонд "Росконгресс"РоссияВладимир ПутинРоссийская академия наук
 
 
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