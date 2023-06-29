Открыта аккредитация СМИ на форум будущих технологий
© Фото : пресс-служба фонда "Росконгресс"Открыта аккредитация СМИ на форум будущих технологий
© Фото : пресс-служба фонда "Росконгресс"
Открыта аккредитация СМИ на форум будущих технологий
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. На официальном сайте форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" открыта онлайн-регистрация представителей СМИ, она продлится по 6 июля, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
В конгресс-центре ЦМТ 13–14 июля пройдут открытые дни форума с профильными сессиями и специальными мероприятиями.
Форум станет ежегодной площадкой для обсуждения трендов развития новых технологий и ключевых отечественных научных разработок в приоритетных областях. Девиз форума - "Опережая время". В этом году мероприятие будет посвящено квантовым вычислениям и технологиям передачи данных.
По данным пресс-службы, форум будущих технологий проводится под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного с 2022 года указом президента РФ Владимира Путина. Оператором мероприятия является фонд "Росконгресс" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Российской академии наук. Соорганизаторами форума выступают госкорпорация "Росатом" и ОАО "РЖД".
Как отмечается в сообщении, предваряют публичную часть форума мероприятия закрытой научной конференции ICQT 2023, которая состоится 9 – 12 июля. В качестве организатора конференции выступает Российский квантовый центр (РКЦ).
Вопросы по аккредитации можно направлять по адресу: media@roscongress.org.