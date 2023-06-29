https://ria.ru/20230629/akkreditatsiya-1881068099.html

Открыта аккредитация СМИ на форум будущих технологий

Открыта аккредитация СМИ на форум будущих технологий - РИА Новости, 29.06.2023

Открыта аккредитация СМИ на форум будущих технологий

На официальном сайте форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" открыта онлайн-регистрация представителей СМИ, она продлится по 6 июля,... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T11:15

2023-06-29T11:15

2023-06-29T11:15

фонд "росконгресс"

"фонд "росконгресс"

россия

владимир путин

российская академия наук

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. На официальном сайте форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" открыта онлайн-регистрация представителей СМИ, она продлится по 6 июля, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".В конгресс-центре ЦМТ 13–14 июля пройдут открытые дни форума с профильными сессиями и специальными мероприятиями.Форум станет ежегодной площадкой для обсуждения трендов развития новых технологий и ключевых отечественных научных разработок в приоритетных областях. Девиз форума - "Опережая время". В этом году мероприятие будет посвящено квантовым вычислениям и технологиям передачи данных.По данным пресс-службы, форум будущих технологий проводится под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного с 2022 года указом президента РФ Владимира Путина. Оператором мероприятия является фонд "Росконгресс" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Российской академии наук. Соорганизаторами форума выступают госкорпорация "Росатом" и ОАО "РЖД".Как отмечается в сообщении, предваряют публичную часть форума мероприятия закрытой научной конференции ICQT 2023, которая состоится 9 – 12 июля. В качестве организатора конференции выступает Российский квантовый центр (РКЦ).Вопросы по аккредитации можно направлять по адресу: media@roscongress.org.

https://ria.ru/20230614/kosmos-1877920175.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс", россия, владимир путин, российская академия наук