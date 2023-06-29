https://ria.ru/20230629/afrika-1881308811.html

В России стремятся развивать равноправный диалог со странами Африки

В России стремятся развивать равноправный диалог со странами Африки - РИА Новости, 29.06.2023

В России стремятся развивать равноправный диалог со странами Африки

Россия стремится развивать с африканскими странами равноправный и уважительный диалог, основанный на интересах каждой из сторон, и выступает против применения... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T19:52

2023-06-29T19:52

2023-06-29T19:52

в мире

россия

геннадий гатилов

оон

сергей лавров

сша

африка

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ЖЕНЕВА, 29 июн – РИА Новости. Россия стремится развивать с африканскими странами равноправный и уважительный диалог, основанный на интересах каждой из сторон, и выступает против применения санкций и шантажа, заявил перед своими африканскими коллегами постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Наша страна стремится развивать равноправный и взаимоуважительный диалог с учетом интересов Российской Федерации и африканских государств на основе многостороннего мирового порядка, основанного на уставе ООН", - сказал он на приёме, приуроченном к проведению второго форума Россия-Африка. Гатилов добавил, что Россия выступает против пересмотра общепризнанных принципов и норм международного права, а также против практики односторонних ограничений в целях политического и экономического шантажа. "Мы гордимся тем, что являемся одними из тех, кто стоял у истоков Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1960 года. Спустя почти 63 года мы по-прежнему привержены благородным устремлениям, закрепленным в Декларации", - напомнил дипломат. В РФ ранее не раз заявляли, что Россия и страны Африки - равноправные союзники, их отношения всегда строились на бескорыстной основе. Ряд лидеров африканских стран в недавнем времени совершили визиты в РФ. В Москве добавляли, что Африка разочаровала западный мир своим прагматичным подходом к России, попытки вбить клин в отношения есть, но явно не триумфальные, и Россия пока от этого только выигрывает. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что бывшие метрополии должны знать свое место и понимать, что мир изменился. По его словам, США и страны Европы, требуя от африканских стран не сотрудничать с Россией, стремятся восстановить колониальную зависимость Африки. Он добавлял, что США и их союзники пытаются сорвать второй саммит РФ-Африка, который запланирован на конец июля в Санкт-Петербурге, отговаривают африканских партнеров от участия в форуме. В ряде африканских стран, комментируя призывы Запада осудить РФ, ранее заявляли, что никто не вправе диктовать, с кем иметь отношения.

https://ria.ru/20230623/afrika-1879995280.html

https://ria.ru/20230629/neokolonializm-1881305539.html

россия

сша

африка

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в мире, россия, геннадий гатилов, оон, сергей лавров, сша, африка