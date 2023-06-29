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В России стремятся развивать равноправный диалог со странами Африки - РИА Новости, 29.06.2023
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19:52 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/afrika-1881308811.html
В России стремятся развивать равноправный диалог со странами Африки
В России стремятся развивать равноправный диалог со странами Африки - РИА Новости, 29.06.2023
В России стремятся развивать равноправный диалог со странами Африки
Россия стремится развивать с африканскими странами равноправный и уважительный диалог, основанный на интересах каждой из сторон, и выступает против применения... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T19:52
2023-06-29T19:52
в мире
россия
геннадий гатилов
оон
сергей лавров
сша
африка
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ЖЕНЕВА, 29 июн – РИА Новости. Россия стремится развивать с африканскими странами равноправный и уважительный диалог, основанный на интересах каждой из сторон, и выступает против применения санкций и шантажа, заявил перед своими африканскими коллегами постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Наша страна стремится развивать равноправный и взаимоуважительный диалог с учетом интересов Российской Федерации и африканских государств на основе многостороннего мирового порядка, основанного на уставе ООН", - сказал он на приёме, приуроченном к проведению второго форума Россия-Африка. Гатилов добавил, что Россия выступает против пересмотра общепризнанных принципов и норм международного права, а также против практики односторонних ограничений в целях политического и экономического шантажа. "Мы гордимся тем, что являемся одними из тех, кто стоял у истоков Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1960 года. Спустя почти 63 года мы по-прежнему привержены благородным устремлениям, закрепленным в Декларации", - напомнил дипломат. В РФ ранее не раз заявляли, что Россия и страны Африки - равноправные союзники, их отношения всегда строились на бескорыстной основе. Ряд лидеров африканских стран в недавнем времени совершили визиты в РФ. В Москве добавляли, что Африка разочаровала западный мир своим прагматичным подходом к России, попытки вбить клин в отношения есть, но явно не триумфальные, и Россия пока от этого только выигрывает. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что бывшие метрополии должны знать свое место и понимать, что мир изменился. По его словам, США и страны Европы, требуя от африканских стран не сотрудничать с Россией, стремятся восстановить колониальную зависимость Африки. Он добавлял, что США и их союзники пытаются сорвать второй саммит РФ-Африка, который запланирован на конец июля в Санкт-Петербурге, отговаривают африканских партнеров от участия в форуме. В ряде африканских стран, комментируя призывы Запада осудить РФ, ранее заявляли, что никто не вправе диктовать, с кем иметь отношения.
https://ria.ru/20230623/afrika-1879995280.html
https://ria.ru/20230629/neokolonializm-1881305539.html
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в мире, россия, геннадий гатилов, оон, сергей лавров, сша, африка
В мире, Россия, Геннадий Гатилов, ООН, Сергей Лавров, США, Африка
В России стремятся развивать равноправный диалог со странами Африки

Дипломат Гатилов: Россия стремится развивать равноправный и уважительный диалог с Африкой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях Геннадий Гатилов
Постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях Геннадий Гатилов. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 29 июн – РИА Новости. Россия стремится развивать с африканскими странами равноправный и уважительный диалог, основанный на интересах каждой из сторон, и выступает против применения санкций и шантажа, заявил перед своими африканскими коллегами постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
«
"Наша страна стремится развивать равноправный и взаимоуважительный диалог с учетом интересов Российской Федерации и африканских государств на основе многостороннего мирового порядка, основанного на уставе ООН", - сказал он на приёме, приуроченном к проведению второго форума Россия-Африка.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Отношения России и Африки не должны никого волновать, заявили в Кремле
23 июня, 13:26
Гатилов добавил, что Россия выступает против пересмотра общепризнанных принципов и норм международного права, а также против практики односторонних ограничений в целях политического и экономического шантажа.
«
"Мы гордимся тем, что являемся одними из тех, кто стоял у истоков Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1960 года. Спустя почти 63 года мы по-прежнему привержены благородным устремлениям, закрепленным в Декларации", - напомнил дипломат.
В РФ ранее не раз заявляли, что Россия и страны Африки - равноправные союзники, их отношения всегда строились на бескорыстной основе. Ряд лидеров африканских стран в недавнем времени совершили визиты в РФ. В Москве добавляли, что Африка разочаровала западный мир своим прагматичным подходом к России, попытки вбить клин в отношения есть, но явно не триумфальные, и Россия пока от этого только выигрывает. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что бывшие метрополии должны знать свое место и понимать, что мир изменился. По его словам, США и страны Европы, требуя от африканских стран не сотрудничать с Россией, стремятся восстановить колониальную зависимость Африки. Он добавлял, что США и их союзники пытаются сорвать второй саммит РФ-Африка, который запланирован на конец июля в Санкт-Петербурге, отговаривают африканских партнеров от участия в форуме. В ряде африканских стран, комментируя призывы Запада осудить РФ, ранее заявляли, что никто не вправе диктовать, с кем иметь отношения.
Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Западный неоколониализм представляет угрозу для Африки, считает Гатилов
Вчера, 19:39
 
В миреРоссияГеннадий ГатиловООНСергей ЛавровСШААфрика
 
 
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