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СМИ: сбитый над США китайский аэростат использовал американскую технику - РИА Новости, 29.06.2023
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08:51 29.06.2023 (обновлено: 09:04 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/aerostat-1881032895.html
СМИ: сбитый над США китайский аэростат использовал американскую технику
СМИ: сбитый над США китайский аэростат использовал американскую технику - РИА Новости, 29.06.2023
СМИ: сбитый над США китайский аэростат использовал американскую технику
Китайский аэростат, сбитый над территорией США в начале года, использовал оборудование американского происхождения для сбора информации, сообщила газета Wall... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T08:51
2023-06-29T09:04
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Китайский аэростат, сбитый над территорией США в начале года, использовал оборудование американского происхождения для сбора информации, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на расследование. "Китайский воздушный аэростат, пролетевший над США в начале этого года, был загружен оборудованием американского производства, которое помогло ему собрать фотографии, видео и другую информацию", - говорится в публикации. По данным ФБР и разведки, аэростат был "напичкан" американским оборудованием, часть которого находилась в свободной продаже в интернете, а также специализированными китайскими датчиками и другим оборудованием. Эти находки, как считают в США, подтверждают вывод о том, что аппарат предназначался для шпионажа, а не для мониторинга погоды, о чем ранее заявлял Китай. Однако чиновники утверждают, что во время полета аэростат, по-видимому, не отправлял информацию в КНР. Они не сказали, стало ли это результатом сбоя. В феврале отношения Пекина и Вашингтона обострились из-за инцидента с китайским воздушным шаром. Китайский аэростат пересек всю территорию США и был сбит над Атлантикой. США утверждают, что он собирал разведывательную информацию, но Пекин это отрицает. В июне Байден фактически назвал председателя КНР Си Цзыньпина "диктатором", когда, комментируя инцидент со сбитым китайским аэростатом, допустил, что его китайский коллега не был в должной мере осведомлен об инциденте и сильно расстроился из-за этого, потому что такое - "большой конфуз для диктаторов". МИД КНР назвал высказывания американской стороны крайне безответственными. По заявлению Пекина, они серьезно нарушают дипломатический этикет и являются открытой политической провокацией.
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в мире, сша, китай
В мире, США, Китай
СМИ: сбитый над США китайский аэростат использовал американскую технику

WSJ: китайский аэростат, сбитый над США, использовал американское оборудование

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Kris LinОбломки сбитого аэростата, поднятые американскими военными со дна Атлантического океана
Обломки сбитого аэростата, поднятые американскими военными со дна Атлантического океана - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Kris Lin
Обломки сбитого аэростата, поднятые американскими военными со дна Атлантического океана. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Китайский аэростат, сбитый над территорией США в начале года, использовал оборудование американского происхождения для сбора информации, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на расследование.
"Китайский воздушный аэростат, пролетевший над США в начале этого года, был загружен оборудованием американского производства, которое помогло ему собрать фотографии, видео и другую информацию", - говорится в публикации.
По данным ФБР и разведки, аэростат был "напичкан" американским оборудованием, часть которого находилась в свободной продаже в интернете, а также специализированными китайскими датчиками и другим оборудованием. Эти находки, как считают в США, подтверждают вывод о том, что аппарат предназначался для шпионажа, а не для мониторинга погоды, о чем ранее заявлял Китай.
Однако чиновники утверждают, что во время полета аэростат, по-видимому, не отправлял информацию в КНР. Они не сказали, стало ли это результатом сбоя.
В феврале отношения Пекина и Вашингтона обострились из-за инцидента с китайским воздушным шаром. Китайский аэростат пересек всю территорию США и был сбит над Атлантикой. США утверждают, что он собирал разведывательную информацию, но Пекин это отрицает. В июне Байден фактически назвал председателя КНР Си Цзыньпина "диктатором", когда, комментируя инцидент со сбитым китайским аэростатом, допустил, что его китайский коллега не был в должной мере осведомлен об инциденте и сильно расстроился из-за этого, потому что такое - "большой конфуз для диктаторов". МИД КНР назвал высказывания американской стороны крайне безответственными. По заявлению Пекина, они серьезно нарушают дипломатический этикет и являются открытой политической провокацией.
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