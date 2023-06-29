https://ria.ru/20230629/aerostat-1881032895.html

СМИ: сбитый над США китайский аэростат использовал американскую технику

СМИ: сбитый над США китайский аэростат использовал американскую технику - РИА Новости, 29.06.2023

СМИ: сбитый над США китайский аэростат использовал американскую технику

Китайский аэростат, сбитый над территорией США в начале года, использовал оборудование американского происхождения для сбора информации, сообщила газета Wall... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T08:51

2023-06-29T08:51

2023-06-29T09:04

в мире

сша

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851856735_0:262:2867:1875_1920x0_80_0_0_d72afc635aaa63fc9584ed0de94222d8.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Китайский аэростат, сбитый над территорией США в начале года, использовал оборудование американского происхождения для сбора информации, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на расследование. "Китайский воздушный аэростат, пролетевший над США в начале этого года, был загружен оборудованием американского производства, которое помогло ему собрать фотографии, видео и другую информацию", - говорится в публикации. По данным ФБР и разведки, аэростат был "напичкан" американским оборудованием, часть которого находилась в свободной продаже в интернете, а также специализированными китайскими датчиками и другим оборудованием. Эти находки, как считают в США, подтверждают вывод о том, что аппарат предназначался для шпионажа, а не для мониторинга погоды, о чем ранее заявлял Китай. Однако чиновники утверждают, что во время полета аэростат, по-видимому, не отправлял информацию в КНР. Они не сказали, стало ли это результатом сбоя. В феврале отношения Пекина и Вашингтона обострились из-за инцидента с китайским воздушным шаром. Китайский аэростат пересек всю территорию США и был сбит над Атлантикой. США утверждают, что он собирал разведывательную информацию, но Пекин это отрицает. В июне Байден фактически назвал председателя КНР Си Цзыньпина "диктатором", когда, комментируя инцидент со сбитым китайским аэростатом, допустил, что его китайский коллега не был в должной мере осведомлен об инциденте и сильно расстроился из-за этого, потому что такое - "большой конфуз для диктаторов". МИД КНР назвал высказывания американской стороны крайне безответственными. По заявлению Пекина, они серьезно нарушают дипломатический этикет и являются открытой политической провокацией.

https://ria.ru/20230617/bayden-1878910414.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, китай