Путин знает о династии Золотовых в Росгвардии, сообщил Песков
Песков: Путин знает, что двое сыновей и внук Золотова также служат в Росгвардии
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДиректор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин знает, что сыновья и внук директора Росгвардии Виктора Золотова также являются сотрудниками ведомства, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Конечно в курсе", - сказал Песков журналистам. Ранее директор Росгвардии рассказал, что во время событий минувших выходных рядом с ним были два сына, которые являются сотрудниками ведомства, а также 23-летний внук. "Мои дети и внук готовились, они были вместе со мной, а супруга дома была", - рассказал он, особо отметив, что "не был открыт огонь, не было потерь с двух сторон".
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.