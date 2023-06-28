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Путин знает о династии Золотовых в Росгвардии, сообщил Песков - РИА Новости, 28.06.2023
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13:33 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/zolotov-1880887732.html
Путин знает о династии Золотовых в Росгвардии, сообщил Песков
Путин знает о династии Золотовых в Росгвардии, сообщил Песков - РИА Новости, 28.06.2023
Путин знает о династии Золотовых в Росгвардии, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин знает, что сыновья и внук директора Росгвардии Виктора Золотова также являются сотрудниками ведомства, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:33
2023-06-28T13:33
безопасность
россия
дмитрий песков
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
виктор золотов
владимир путин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин знает, что сыновья и внук директора Росгвардии Виктора Золотова также являются сотрудниками ведомства, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Конечно в курсе", - сказал Песков журналистам. Ранее директор Росгвардии рассказал, что во время событий минувших выходных рядом с ним были два сына, которые являются сотрудниками ведомства, а также 23-летний внук. "Мои дети и внук готовились, они были вместе со мной, а супруга дома была", - рассказал он, особо отметив, что "не был открыт огонь, не было потерь с двух сторон". В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230627/zolotov-1880704882.html
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безопасность, россия, дмитрий песков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов, владимир путин
Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Виктор Золотов, Владимир Путин
Путин знает о династии Золотовых в Росгвардии, сообщил Песков

Песков: Путин знает, что двое сыновей и внук Золотова также служат в Росгвардии

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДиректор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин знает, что сыновья и внук директора Росгвардии Виктора Золотова также являются сотрудниками ведомства, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Конечно в курсе", - сказал Песков журналистам. Ранее директор Росгвардии рассказал, что во время событий минувших выходных рядом с ним были два сына, которые являются сотрудниками ведомства, а также 23-летний внук. "Мои дети и внук готовились, они были вместе со мной, а супруга дома была", - рассказал он, особо отметив, что "не был открыт огонь, не было потерь с двух сторон".
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
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