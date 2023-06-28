https://ria.ru/20230628/zelenskiy-1880955847.html

Жена Зеленского заявила, что не собирается идти в политику

Жена Зеленского заявила, что не собирается идти в политику - РИА Новости, 28.06.2023

Жена Зеленского заявила, что не собирается идти в политику

Жена Владимира Зеленского Елена Зеленская заявила, что не хочет идти в политику. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T17:49

2023-06-28T17:49

2023-06-28T17:50

владимир зеленский

в мире

украина

елена зеленская

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена Зеленская заявила, что не хочет идти в политику. "Нет, я не хочу. Это не моя сфера. И мне почему-то в последнее время часто задают такой вопрос. Кому-то пришла такая идея в голову, я не знаю... Но я этого не хочу, я к этому не стремлюсь. Потому этого не произойдет никогда", - сказала Зеленская, отвечая на вопрос о своем возможном участии в политике в будущем, но не в качестве первой леди. Также Зеленская заявила, что не влияет на государственные процессы, хотя призналась, что может поддерживать какие-то инициативы, но только в гуманитарных, социальных сферах. "Владимир Зеленский как президент со мной не советуется. И я думаю, это правильно", - добавила она.

https://ria.ru/20230622/zelenskaya-1879698777.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир зеленский, в мире, украина, елена зеленская