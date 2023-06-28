https://ria.ru/20230628/zelenskiy-1880955847.html
Жена Зеленского заявила, что не собирается идти в политику
Жена Зеленского заявила, что не собирается идти в политику - РИА Новости, 28.06.2023
Жена Зеленского заявила, что не собирается идти в политику
Жена Владимира Зеленского Елена Зеленская заявила, что не хочет идти в политику. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T17:49
2023-06-28T17:49
2023-06-28T17:50
владимир зеленский
в мире
украина
елена зеленская
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена Зеленская заявила, что не хочет идти в политику. "Нет, я не хочу. Это не моя сфера. И мне почему-то в последнее время часто задают такой вопрос. Кому-то пришла такая идея в голову, я не знаю... Но я этого не хочу, я к этому не стремлюсь. Потому этого не произойдет никогда", - сказала Зеленская, отвечая на вопрос о своем возможном участии в политике в будущем, но не в качестве первой леди. Также Зеленская заявила, что не влияет на государственные процессы, хотя призналась, что может поддерживать какие-то инициативы, но только в гуманитарных, социальных сферах. "Владимир Зеленский как президент со мной не советуется. И я думаю, это правильно", - добавила она.
https://ria.ru/20230622/zelenskaya-1879698777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, в мире, украина, елена зеленская
Владимир Зеленский, В мире, Украина, Елена Зеленская
Жена Зеленского заявила, что не собирается идти в политику
Жена Зеленского Елена заявила, что никогда не придет в политику и не стремится к этому
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена Зеленская заявила, что не хочет идти в политику.
"Нет, я не хочу. Это не моя сфера. И мне почему-то в последнее время часто задают такой вопрос. Кому-то пришла такая идея в голову, я не знаю... Но я этого не хочу, я к этому не стремлюсь. Потому этого не произойдет никогда", - сказала Зеленская, отвечая на вопрос о своем возможном участии в политике в будущем, но не в качестве первой леди.
Также Зеленская заявила, что не влияет на государственные процессы, хотя призналась, что может поддерживать какие-то инициативы, но только в гуманитарных, социальных сферах. "Владимир Зеленский как президент со мной не советуется. И я думаю, это правильно", - добавила она.
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