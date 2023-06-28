https://ria.ru/20230628/zelenskiy-1880812382.html

Американцев разъярило обращение Зеленского к США

Американцев разъярило обращение Зеленского к США - РИА Новости, 28.06.2023

Американцев разъярило обращение Зеленского к США

Пользователей Twitter из США разгневало очередное заявление Владимира Зеленского, выразившего благодарность Штатам за очередной пакет военной помощи в размере... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T04:11

2023-06-28T04:11

2023-06-28T11:21

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Пользователей Twitter из США разгневало очередное заявление Владимира Зеленского, выразившего благодарность Штатам за очередной пакет военной помощи в размере 500 миллионов долларов.Зеленский на своей странице в социальной сети выразил благодарность президенту США Джо Байдену и всем американцам за поставки оружия."Я сомневаюсь, что украинские мужчины, которых вы заставляете воевать в этом конфликте, чувствуют то же самое", — ответил Зеленскому пользователь Trevor."Буквально клоун-убийца... Перестаньте убивать своих собственных людей", — призвала Anna."Вот поэтому я перестал платить налоги. Я никогда не соглашался на то, чтобы мои деньги шли на иностранные войны, к которым моя страна не имеет никакого отношения. Я не буду участвовать в коррупции! Пусть Украина и Россия сами улаживают свои разногласия, не обкрадывая меня и мою семью. Мы не хотим в этом участвовать", — написал Right Designs."Бесконечные траты на Украину, в то время как американские города испытывают нужду", — посетовал Joseph Pino."Все американцы? Вы получаете это финансирование только потому, что администрация Байдена такая же коррумпированная, как и ваша", — заявил Gerald Celente."Зеленский только что объявил, что новых выборов на Украине не будет до окончания военных действий. Это означает, что украинский народ застрял в конфликте, в котором невозможно победить. США не должны продолжать финансировать что-либо из этого, особенно когда нет переговоров о мире", — отметил Paul A. Szypula."Больше бюджета на ваш кокаин", — лаконично сыронизировал Sentletse.В середине июня Пентагон сообщил, что объем американской военной помощи Украине за время работы Джо Байдена на посту президента США превысил 40,7 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции — 40 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20230627/ukraina-1880764685.html

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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, джо байден, пентагон