https://ria.ru/20230628/zelenskiy-1880812382.html
Американцев разъярило обращение Зеленского к США
Американцев разъярило обращение Зеленского к США - РИА Новости, 28.06.2023
Американцев разъярило обращение Зеленского к США
Пользователей Twitter из США разгневало очередное заявление Владимира Зеленского, выразившего благодарность Штатам за очередной пакет военной помощи в размере... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T04:11
2023-06-28T04:11
2023-06-28T11:21
в мире
сша
украина
россия
владимир зеленский
джо байден
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871541752_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b47bf5554c5ca55f58214e51fb255b92.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Пользователей Twitter из США разгневало очередное заявление Владимира Зеленского, выразившего благодарность Штатам за очередной пакет военной помощи в размере 500 миллионов долларов.Зеленский на своей странице в социальной сети выразил благодарность президенту США Джо Байдену и всем американцам за поставки оружия."Я сомневаюсь, что украинские мужчины, которых вы заставляете воевать в этом конфликте, чувствуют то же самое", — ответил Зеленскому пользователь Trevor."Буквально клоун-убийца... Перестаньте убивать своих собственных людей", — призвала Anna."Вот поэтому я перестал платить налоги. Я никогда не соглашался на то, чтобы мои деньги шли на иностранные войны, к которым моя страна не имеет никакого отношения. Я не буду участвовать в коррупции! Пусть Украина и Россия сами улаживают свои разногласия, не обкрадывая меня и мою семью. Мы не хотим в этом участвовать", — написал Right Designs."Бесконечные траты на Украину, в то время как американские города испытывают нужду", — посетовал Joseph Pino."Все американцы? Вы получаете это финансирование только потому, что администрация Байдена такая же коррумпированная, как и ваша", — заявил Gerald Celente."Зеленский только что объявил, что новых выборов на Украине не будет до окончания военных действий. Это означает, что украинский народ застрял в конфликте, в котором невозможно победить. США не должны продолжать финансировать что-либо из этого, особенно когда нет переговоров о мире", — отметил Paul A. Szypula."Больше бюджета на ваш кокаин", — лаконично сыронизировал Sentletse.В середине июня Пентагон сообщил, что объем американской военной помощи Украине за время работы Джо Байдена на посту президента США превысил 40,7 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции — 40 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20230627/ukraina-1880764685.html
https://ria.ru/20230627/signal-1880606316.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871541752_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_f596bb301458cc325b8d94a137734f22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, джо байден, пентагон
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Джо Байден, Пентагон
Американцев разъярило обращение Зеленского к США
Пользователи Twitter раскритиковали обращение Зеленского по поводу военной помощи Украине
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости.
Пользователей Twitter
из США разгневало очередное заявление Владимира Зеленского, выразившего благодарность Штатам за очередной пакет военной помощи в размере 500 миллионов долларов.
Зеленский на своей странице в социальной сети выразил благодарность президенту США Джо Байдену
и всем американцам за поставки оружия.
В офисе Зеленского раскритиковали заявления Орбана о статусе Украины
"Я сомневаюсь, что украинские мужчины, которых вы заставляете воевать в этом конфликте, чувствуют то же самое", — ответил Зеленскому пользователь Trevor.
"Буквально клоун-убийца... Перестаньте убивать своих собственных людей", — призвала Anna.
"Вот поэтому я перестал платить налоги. Я никогда не соглашался на то, чтобы мои деньги шли на иностранные войны, к которым моя страна не имеет никакого отношения. Я не буду участвовать в коррупции! Пусть Украина
и Россия
сами улаживают свои разногласия, не обкрадывая меня и мою семью. Мы не хотим в этом участвовать", — написал Right Designs.
"Бесконечные траты на Украину, в то время как американские города испытывают нужду", — посетовал Joseph Pino.
"Все американцы? Вы получаете это финансирование только потому, что администрация Байдена такая же коррумпированная, как и ваша", — заявил Gerald Celente.
"Зеленский только что объявил, что новых выборов на Украине не будет до окончания военных действий. Это означает, что украинский народ застрял в конфликте, в котором невозможно победить. США не должны продолжать финансировать что-либо из этого, особенно когда нет переговоров о мире", — отметил Paul A. Szypula.
"Больше бюджета на ваш кокаин", — лаконично сыронизировал Sentletse.
В середине июня Пентагон
сообщил, что объем американской военной помощи Украине за время работы Джо Байдена на посту президента США превысил 40,7 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции — 40 миллиардов долларов.
Пушков увидел плохой сигнал для Зеленского