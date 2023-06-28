https://ria.ru/20230628/zarplaty-1880977126.html

Росстат сообщил о росте реальных зарплат в апреле в годовом выражении

Росстат сообщил о росте реальных зарплат в апреле в годовом выражении - РИА Новости, 28.06.2023

Росстат сообщил о росте реальных зарплат в апреле в годовом выражении

Реальные зарплаты в России в апреле выросли на 10,4% в годовом выражении после роста на 2,7% марте, свидетельствует данные Росстата. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T19:15

2023-06-28T19:15

2023-06-28T19:15

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Реальные зарплаты в России в апреле выросли на 10,4% в годовом выражении после роста на 2,7% марте, свидетельствует данные Росстата. Такой рост обусловлен эффектом низкой базы прошлого года - в апреле годом ранее реальные заработные платы снижались на 7,2% из-за скачка инфляции. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. В апреле текущего года по сравнению с предыдущим месяцем реальные зарплаты в РФ снизились на 0,9%. За январь-апрель они выросли на 4,2%. "Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле 2023 года составила 71 204 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 13%", - говорится в сообщении. В номинальном выражении зарплаты в России в апреле снизились на 0,5% по сравнению с мартом; по итогам января-апреля выросли - на 11,4% год к году. По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в 2023 году вырастут на 5,4%.

https://ria.ru/20230329/mrot-1861574514.html

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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика