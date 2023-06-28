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Запад ополчается на любую страну, защищающую свои интересы, заявил Лавров - РИА Новости, 28.06.2023
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13:46 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/zapad-1880891743.html
Запад ополчается на любую страну, защищающую свои интересы, заявил Лавров
Запад ополчается на любую страну, защищающую свои интересы, заявил Лавров - РИА Новости, 28.06.2023
Запад ополчается на любую страну, защищающую свои интересы, заявил Лавров
Запад ополчился бы на любую другую страну, которая захотела бы защитить свои национальные интересы, как это сделала Россия, заявил глава МИД Сергей Лавров в... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:46
2023-06-28T13:46
в мире
россия
сергей лавров
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн - РИА Новости. Запад ополчился бы на любую другую страну, которая захотела бы защитить свои национальные интересы, как это сделала Россия, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра", фрагмент которой был показан в эфире Первого канала. "Я опираюсь на оценки многих моих друзей, которые очень внимательно следят за эволюцией американской позиции, в целом за действиями коллективного Запада. Логика, которую они видят в действиях американцев, заключается в следующем: сейчас надо устранить немедленно бунтаря - Россию, которая посмела пойти поперек… Если бы подобным образом, решительно, твердо, защищать свои национальные интересы стала бы любая другая страна, я уверен, что Запад ополчился бы против неё", – сказал Лавров.Он добавил, что Россия подает другим странам пример того, как нужно добиваться суверенитета в ключевых сферах.
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в мире, россия, сергей лавров
В мире, Россия, Сергей Лавров
Запад ополчается на любую страну, защищающую свои интересы, заявил Лавров

Лавров: Запад ополчился бы на любого, кто захотел бы защитить свои интересы, как Россия

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн - РИА Новости. Запад ополчился бы на любую другую страну, которая захотела бы защитить свои национальные интересы, как это сделала Россия, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра", фрагмент которой был показан в эфире Первого канала.
"Я опираюсь на оценки многих моих друзей, которые очень внимательно следят за эволюцией американской позиции, в целом за действиями коллективного Запада. Логика, которую они видят в действиях американцев, заключается в следующем: сейчас надо устранить немедленно бунтаря - Россию, которая посмела пойти поперек… Если бы подобным образом, решительно, твердо, защищать свои национальные интересы стала бы любая другая страна, я уверен, что Запад ополчился бы против неё", – сказал Лавров.
Он добавил, что Россия подает другим странам пример того, как нужно добиваться суверенитета в ключевых сферах.
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