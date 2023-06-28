https://ria.ru/20230628/zapad-1880891743.html

Запад ополчается на любую страну, защищающую свои интересы, заявил Лавров

Запад ополчается на любую страну, защищающую свои интересы, заявил Лавров - РИА Новости, 28.06.2023

Запад ополчается на любую страну, защищающую свои интересы, заявил Лавров

Запад ополчился бы на любую другую страну, которая захотела бы защитить свои национальные интересы, как это сделала Россия, заявил глава МИД Сергей Лавров в... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T13:46

2023-06-28T13:46

2023-06-28T13:46

в мире

россия

сергей лавров

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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн - РИА Новости. Запад ополчился бы на любую другую страну, которая захотела бы защитить свои национальные интересы, как это сделала Россия, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра", фрагмент которой был показан в эфире Первого канала. "Я опираюсь на оценки многих моих друзей, которые очень внимательно следят за эволюцией американской позиции, в целом за действиями коллективного Запада. Логика, которую они видят в действиях американцев, заключается в следующем: сейчас надо устранить немедленно бунтаря - Россию, которая посмела пойти поперек… Если бы подобным образом, решительно, твердо, защищать свои национальные интересы стала бы любая другая страна, я уверен, что Запад ополчился бы против неё", – сказал Лавров.Он добавил, что Россия подает другим странам пример того, как нужно добиваться суверенитета в ключевых сферах.

https://ria.ru/20230628/briks-1880505940.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сергей лавров