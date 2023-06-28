https://ria.ru/20230628/zameniteli-1880906062.html

Володин предложил наказывать за использование заменителей в продуктах

Володин предложил наказывать за использование заменителей в продуктах - РИА Новости, 28.06.2023

Володин предложил наказывать за использование заменителей в продуктах

Необходимо ввести уголовную ответственность за использование заменителей, в том числе пальмового масла, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T14:30

2023-06-28T14:30

2023-06-28T14:30

вячеслав володин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Необходимо ввести уголовную ответственность за использование заменителей, в том числе пальмового масла, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Все то, что должно содержать молоко, содержит пальмовое масло - фальсификат, вред для здоровья. Нам необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто использует эти заменители", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.

https://ria.ru/20220505/sakhar-1786895608.html

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вячеслав володин, госдума рф, общество