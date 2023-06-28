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Володин предложил наказывать за использование заменителей в продуктах - РИА Новости, 28.06.2023
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14:30 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/zameniteli-1880906062.html
Володин предложил наказывать за использование заменителей в продуктах
Володин предложил наказывать за использование заменителей в продуктах - РИА Новости, 28.06.2023
Володин предложил наказывать за использование заменителей в продуктах
Необходимо ввести уголовную ответственность за использование заменителей, в том числе пальмового масла, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:30
2023-06-28T14:30
вячеслав володин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Необходимо ввести уголовную ответственность за использование заменителей, в том числе пальмового масла, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Все то, что должно содержать молоко, содержит пальмовое масло - фальсификат, вред для здоровья. Нам необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто использует эти заменители", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
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вячеслав володин, госдума рф, общество
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Володин предложил наказывать за использование заменителей в продуктах

Володин предложил ввести ответственность за использование заменителей в продуктах

© Depositphotos.com / tristantan71Пальмовое масло
Пальмовое масло - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© Depositphotos.com / tristantan71
Пальмовое масло. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Необходимо ввести уголовную ответственность за использование заменителей, в том числе пальмового масла, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Все то, что должно содержать молоко, содержит пальмовое масло - фальсификат, вред для здоровья. Нам необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто использует эти заменители", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
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Вячеслав ВолодинГосдума РФОбщество
 
 
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