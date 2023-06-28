https://ria.ru/20230628/zakon-1880810358.html

В России разрабатывают закон об искусственном интеллекте

В России разрабатывают закон об искусственном интеллекте - РИА Новости, 28.06.2023

В России разрабатывают закон об искусственном интеллекте

Власти России разрабатывают полноценный закон об искусственном интеллекте, заявил в интервью РИА Новости замглавы Минцифры Александр Шойтов. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T03:11

2023-06-28T03:11

2023-06-28T06:04

россия

технологии

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Власти России разрабатывают полноценный закон об искусственном интеллекте, заявил в интервью РИА Новости замглавы Минцифры Александр Шойтов."Очевидно, что нужно регулировать эту сферу, и мы этим занимаемся, соответствующее регулирование готовится. Одно из направлений - это обезличивание данных. Речь идет о том, чтобы поэтапно в пилотных проектах, наращивая технологии, переходить к общему регулированию, расширять, масштабировать правильные решения... Сначала должен быть полноценный закон об искусственном интеллекте, у нас такого закона пока нет", - сказал он.Отвечая на вопрос, разрабатывается ли такой закон сейчас, Шойтов сказал: "Да, разрабатывается".Он также отметил, что любая высокая технология несет с собой параллельные риск. "Поэтому при использовании ИИ нужно находить баланс между безопасностью и экономической эффективностью", - добавил Шойтов.

https://ria.ru/20230628/mintsifry-1880808955.html

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россия, технологии