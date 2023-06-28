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В России разрабатывают закон об искусственном интеллекте - РИА Новости, 28.06.2023
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03:11 28.06.2023 (обновлено: 06:04 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/zakon-1880810358.html
В России разрабатывают закон об искусственном интеллекте
В России разрабатывают закон об искусственном интеллекте - РИА Новости, 28.06.2023
В России разрабатывают закон об искусственном интеллекте
Власти России разрабатывают полноценный закон об искусственном интеллекте, заявил в интервью РИА Новости замглавы Минцифры Александр Шойтов. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T03:11
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россия
технологии
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Власти России разрабатывают полноценный закон об искусственном интеллекте, заявил в интервью РИА Новости замглавы Минцифры Александр Шойтов.&quot;Очевидно, что нужно регулировать эту сферу, и мы этим занимаемся, соответствующее регулирование готовится. Одно из направлений - это обезличивание данных. Речь идет о том, чтобы поэтапно в пилотных проектах, наращивая технологии, переходить к общему регулированию, расширять, масштабировать правильные решения... Сначала должен быть полноценный закон об искусственном интеллекте, у нас такого закона пока нет&quot;, - сказал он.Отвечая на вопрос, разрабатывается ли такой закон сейчас, Шойтов сказал: "Да, разрабатывается".Он также отметил, что любая высокая технология несет с собой параллельные риск. "Поэтому при использовании ИИ нужно находить баланс между безопасностью и экономической эффективностью", - добавил Шойтов.
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россия, технологии
Россия, Технологии
В России разрабатывают закон об искусственном интеллекте

Замглавы Минцифры Шойтов: в России разрабатывают полноценный закон об ИИ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкОфис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Власти России разрабатывают полноценный закон об искусственном интеллекте, заявил в интервью РИА Новости замглавы Минцифры Александр Шойтов.
«

"Очевидно, что нужно регулировать эту сферу, и мы этим занимаемся, соответствующее регулирование готовится. Одно из направлений - это обезличивание данных. Речь идет о том, чтобы поэтапно в пилотных проектах, наращивая технологии, переходить к общему регулированию, расширять, масштабировать правильные решения... Сначала должен быть полноценный закон об искусственном интеллекте, у нас такого закона пока нет", - сказал он.

Отвечая на вопрос, разрабатывается ли такой закон сейчас, Шойтов сказал: "Да, разрабатывается".
Он также отметил, что любая высокая технология несет с собой параллельные риск. "Поэтому при использовании ИИ нужно находить баланс между безопасностью и экономической эффективностью", - добавил Шойтов.
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