Недропользователи выделили средства на развитие поселений Югры
Недропользователи выделили 111 миллионов рублей на развитие поселений Югры
Югра. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Недропользователи в 2023 году выделили более 111 миллионов рублей на социально-экономическое развитие поселений в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своем телеграм-канале.
"В этом году на благоустройство и ремонтные работы объектов Сургутского района уже выделено 111,5 миллиона рублей, это не считая работ, которые недропользователи выполняют за свой счет", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Глава муниципалитета уточнил, что средства пойдут на строительство спорткомплекса в деревне Лямина, проект музейного парка "Тропа предков", благоустройство этнического лагеря для детей "Кар-Тохи" и несколько других проектов в деревне Русскинской, а также на цифровую трансформацию детской школы искусств в селе Локосово.
Трубецкой добавил, что часть средств пойдет на оказание услуг по организации и проведению "Дней древонасаждений на территории Сургутского района", будет закуплена эколого-обучающая литература для учащихся дошкольных и школьных общеобразовательных организаций в рамках участия во Всероссийских эколого-образовательных проектах "Эколята-дошколята", "Эколята", "Молодые защитники природы".
Помимо этого, по словам главы района, недропользователи за свой счет выполняют ремонтные работы на участке автомобильной дороги Лянтор – Сытомино, протяженностью 10 километров, и участке дороги на территории Ульт-Ягуна, протяженность которого составляет 28 километров, а также уже заасфальтировали проезды в Русскинской.
Всего на территории Сургутского района осуществляют свою деятельность более 20 компаний, в их числе "НК "Роснефть", "НК "Лукойл", "Славнефть-Мегионнефтегаз", "Томскнефть", "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", "Сургутнефтегаз" и другие.