https://ria.ru/20230628/yugra-1880853728.html

Недропользователи выделили средства на развитие поселений Югры

Недропользователи выделили средства на развитие поселений Югры - РИА Новости, 28.06.2023

Недропользователи выделили средства на развитие поселений Югры

Недропользователи в 2023 году выделили более 111 миллионов рублей на социально-экономическое развитие поселений в Сургутском районе Ханты-Мансийского... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T11:32

2023-06-28T11:32

2023-06-28T11:32

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

лянтор

роснефть

томскнефть

сургутнефтегаз

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Недропользователи в 2023 году выделили более 111 миллионов рублей на социально-экономическое развитие поселений в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своем телеграм-канале. "В этом году на благоустройство и ремонтные работы объектов Сургутского района уже выделено 111,5 миллиона рублей, это не считая работ, которые недропользователи выполняют за свой счет", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Глава муниципалитета уточнил, что средства пойдут на строительство спорткомплекса в деревне Лямина, проект музейного парка "Тропа предков", благоустройство этнического лагеря для детей "Кар-Тохи" и несколько других проектов в деревне Русскинской, а также на цифровую трансформацию детской школы искусств в селе Локосово. Трубецкой добавил, что часть средств пойдет на оказание услуг по организации и проведению "Дней древонасаждений на территории Сургутского района", будет закуплена эколого-обучающая литература для учащихся дошкольных и школьных общеобразовательных организаций в рамках участия во Всероссийских эколого-образовательных проектах "Эколята-дошколята", "Эколята", "Молодые защитники природы". Помимо этого, по словам главы района, недропользователи за свой счет выполняют ремонтные работы на участке автомобильной дороги Лянтор – Сытомино, протяженностью 10 километров, и участке дороги на территории Ульт-Ягуна, протяженность которого составляет 28 километров, а также уже заасфальтировали проезды в Русскинской. Всего на территории Сургутского района осуществляют свою деятельность более 20 компаний, в их числе "НК "Роснефть", "НК "Лукойл", "Славнефть-Мегионнефтегаз", "Томскнефть", "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", "Сургутнефтегаз" и другие.

https://ria.ru/20230616/yugra-1878788945.html

https://ria.ru/20230616/zabozlaev-1878609899.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

лянтор

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, лянтор, роснефть, томскнефть, сургутнефтегаз