Рейтинг@Mail.ru
Недропользователи выделили средства на развитие поселений Югры - РИА Новости, 28.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
11:32 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/yugra-1880853728.html
Недропользователи выделили средства на развитие поселений Югры
Недропользователи выделили средства на развитие поселений Югры - РИА Новости, 28.06.2023
Недропользователи выделили средства на развитие поселений Югры
Недропользователи в 2023 году выделили более 111 миллионов рублей на социально-экономическое развитие поселений в Сургутском районе Ханты-Мансийского... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T11:32
2023-06-28T11:32
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
лянтор
роснефть
томскнефть
сургутнефтегаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155773/36/1557733641_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_9918d2e5f900418c6e779e498ad5e44b.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Недропользователи в 2023 году выделили более 111 миллионов рублей на социально-экономическое развитие поселений в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своем телеграм-канале. "В этом году на благоустройство и ремонтные работы объектов Сургутского района уже выделено 111,5 миллиона рублей, это не считая работ, которые недропользователи выполняют за свой счет", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Глава муниципалитета уточнил, что средства пойдут на строительство спорткомплекса в деревне Лямина, проект музейного парка "Тропа предков", благоустройство этнического лагеря для детей "Кар-Тохи" и несколько других проектов в деревне Русскинской, а также на цифровую трансформацию детской школы искусств в селе Локосово. Трубецкой добавил, что часть средств пойдет на оказание услуг по организации и проведению "Дней древонасаждений на территории Сургутского района", будет закуплена эколого-обучающая литература для учащихся дошкольных и школьных общеобразовательных организаций в рамках участия во Всероссийских эколого-образовательных проектах "Эколята-дошколята", "Эколята", "Молодые защитники природы". Помимо этого, по словам главы района, недропользователи за свой счет выполняют ремонтные работы на участке автомобильной дороги Лянтор – Сытомино, протяженностью 10 километров, и участке дороги на территории Ульт-Ягуна, протяженность которого составляет 28 километров, а также уже заасфальтировали проезды в Русскинской. Всего на территории Сургутского района осуществляют свою деятельность более 20 компаний, в их числе "НК "Роснефть", "НК "Лукойл", "Славнефть-Мегионнефтегаз", "Томскнефть", "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", "Сургутнефтегаз" и другие.
https://ria.ru/20230616/yugra-1878788945.html
https://ria.ru/20230616/zabozlaev-1878609899.html
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
лянтор
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155773/36/1557733641_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_86aeabd153ae2c051b1a8c56d4a4b920.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, лянтор, роснефть, томскнефть, сургутнефтегаз
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ, Лянтор, Роснефть, Томскнефть, Сургутнефтегаз
Недропользователи выделили средства на развитие поселений Югры

Недропользователи выделили 111 миллионов рублей на развитие поселений Югры

© РИА Новости / Людмила ТитоваЮгра
Югра - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Людмила Титова
Югра. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Недропользователи в 2023 году выделили более 111 миллионов рублей на социально-экономическое развитие поселений в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своем телеграм-канале.
"В этом году на благоустройство и ремонтные работы объектов Сургутского района уже выделено 111,5 миллиона рублей, это не считая работ, которые недропользователи выполняют за свой счет", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Вид на город Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Югра стала лидером по качеству работы с инвесторами
16 июня, 20:35
Глава муниципалитета уточнил, что средства пойдут на строительство спорткомплекса в деревне Лямина, проект музейного парка "Тропа предков", благоустройство этнического лагеря для детей "Кар-Тохи" и несколько других проектов в деревне Русскинской, а также на цифровую трансформацию детской школы искусств в селе Локосово.
Трубецкой добавил, что часть средств пойдет на оказание услуг по организации и проведению "Дней древонасаждений на территории Сургутского района", будет закуплена эколого-обучающая литература для учащихся дошкольных и школьных общеобразовательных организаций в рамках участия во Всероссийских эколого-образовательных проектах "Эколята-дошколята", "Эколята", "Молодые защитники природы".
Помимо этого, по словам главы района, недропользователи за свой счет выполняют ремонтные работы на участке автомобильной дороги Лянтор – Сытомино, протяженностью 10 километров, и участке дороги на территории Ульт-Ягуна, протяженность которого составляет 28 километров, а также уже заасфальтировали проезды в Русскинской.
Всего на территории Сургутского района осуществляют свою деятельность более 20 компаний, в их числе "НК "Роснефть", "НК "Лукойл", "Славнефть-Мегионнефтегаз", "Томскнефть", "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", "Сургутнефтегаз" и другие.
ПМЭФ-2023. Стенд РИА Новости
Алексей Забозлаев: Югра становится индустриальней и экологичней
16 июня, 13:12
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районХанты-Мансийский автономный округЛянторРоснефтьТомскнефтьСургутнефтегаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала