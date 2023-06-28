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Боевики "Азова"* в Турции получают 728 долларов в сутки

Боевики "Азова"* в Турции получают 728 долларов в сутки - РИА Новости, 28.06.2023

Боевики "Азова"* в Турции получают 728 долларов в сутки

Посол Украины в Турции Василий Боднар в мае запросил у МИД Украины разрешение продлить на 90 дней выплату находящимся в Турции боевикам "Азова"* суточных и... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T04:14

2023-06-28T04:14

2023-06-28T14:56

турция

украина

сша

руслан стефанчук

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в мире

верховная рада украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл), 28 июн — РИА Новости. Посол Украины в Турции Василий Боднар в мае запросил у МИД Украины разрешение продлить на 90 дней выплату находящимся в Турции боевикам "Азова"* суточных и средств на аренду жилья, в четыре раза превышающих установленные кабмином Украины нормы: по 248 и 480 долларов соответственно.Об этом говорится в письме Боднара руководству Второго территориального департамента МИД Украины, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. Командиры "Азова"* в начале июня в Анкаре встретились с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком."В рамках сопровождения пребывания в Турецкой Республике освобожденных из российского плена военнослужащих военных частей 3057 Национальной гвардии Украины и А2802 Вооруженных сил Украины просим согласовать продление превышения ими суммы суточных расходов (62 доллара США) и предельной суммы расходов на наем жилого помещения за сутки (120 долларов США), предусмотренных постановлением кабинета министров Украины от 02.02.2011 № 98, до 248 и 480 долларов США соответственно, на 90 суток с 1 июня 2023 года", — говорится в документе.Помимо того, Боднар сообщил о просьбе Сергея Волынского (позывной Волына) и Дениса Прокопенко (позывной Редис) организовать выезд на отдых в Турцию их родственников за государственный счет.Волынский — это исполняющий обязанности командира 36-й бригады морской пехоты, побывавший в российском плену."Киевские власти его активно обхаживают, в то время как из нескольких тысяч обычных бойцов 36-й бригады они вернули из плена не больше 15 человек", — пояснил РИА Новости представитель российских силовых структур.При этом в письме украинского посла в Турции было сказано, что "на встрече с председателем Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком указанные военнослужащие (Сергей Волынский и Денис Прокопенко) намерены поднять вопросы об организации для их близких родственников, которые получили серьезные психологические травмы, оздоровительно-реабилитационных мероприятий в Турции сроком до 12 суток за счет бюджетных средств.Председатель украинского парламента Руслан Стефанчук на своей странице в запрещенной в России соцсети Facebook** в сообщении от 4 июня перечислил имена боевиков "Азова"*, с которыми состоялась встреча в Анкаре, поблагодарил Турцию за содействие в возвращении пленных националистов и опубликовал совместную фотографию. Ранее РИА Новости опубликовали письмо руководителя "Центра по восстановлению мира" Министерства реинтеграции Украины Александра Смирнова секретарю координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрию Усову, из которого следует, что в Киеве поделили своих военнопленных на категории по приоритетности обмена на россиян: в первую очередь переговорщикам предписано возвращать боеспособных солдат и офицеров "Азова"*, а также пленных офицеров и солдат с дефицитными для ВСУ военно-учетными специальностями, и в последнюю очередь — находящихся в плену простых раненых украинских военных, которые по состоянию здоровья не смогут продолжать службу.* Запрещенная в России террористическая организация.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230614/zasedanie-1878131185.html

https://ria.ru/20230525/azovets-1873983318.html

турция

украина

сша

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турция, украина, сша, руслан стефанчук, василий боднар, александр смирнов, в мире, верховная рада украины, вооруженные силы украины