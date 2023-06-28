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ВВП России в мае в годовом выражении вырос на 5,4 процента
ВВП России в мае в годовом выражении вырос на 5,4 процента - РИА Новости, 28.06.2023
ВВП России в мае в годовом выражении вырос на 5,4 процента
Валовый внутренний продукт России вырос в мае на 5,4 процента, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике". РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T20:05
2023-06-28T20:05
2023-06-28T20:43
россия
максим решетников
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
андрей белоусов
экономика
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Валовый внутренний продукт России вырос в мае на 5,4 процента, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике"."В годовом выражении ВВП превысил уровень прошлого года на 5,4 процента год к году, в том числе с учетом низкой базы. Уровень двухлетней давности превышен на 0,6 процента", — говорится в документе.В министерстве отметили и рост экономики за первые пять месяцев 2023-го на 0,6 процента в годовом выражении. Авторы обзора напомнили, что в апреле еще наблюдался экономический спад."Основную поддержку экономике в мае обеспечили обрабатывающие производства, оптовая торговля и строительный сектор", — указали в ведомстве. Минэкономразвития прогнозирует увеличение ВВП России в 2023 году в размере 1,2 процента. Центробанк также ожидает роста экономики — в диапазоне 0,5-2 процента.В середине июня глава министерства Максим Решетников заявил, что темпы увеличения валового внутреннего продукта в 2023-м будут выше этого прогноза. Как отметил вице-премьер Андрей Белоусов, рост может достичь двух процентов.
https://ria.ru/20230628/zarplaty-1880977126.html
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россия, максим решетников, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), андрей белоусов, экономика
Россия, Максим Решетников, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Андрей Белоусов, Экономика
ВВП России в мае в годовом выражении вырос на 5,4 процента
Минэкономразвития: рост ВВП России в мае ускорился до 5,4 процента в годовом выражении