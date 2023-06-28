https://ria.ru/20230628/vvp-1880985107.html

ВВП России в мае в годовом выражении вырос на 5,4 процента

ВВП России в мае в годовом выражении вырос на 5,4 процента - РИА Новости, 28.06.2023

ВВП России в мае в годовом выражении вырос на 5,4 процента

Валовый внутренний продукт России вырос в мае на 5,4 процента, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике". РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T20:05

2023-06-28T20:05

2023-06-28T20:43

россия

максим решетников

центральный банк рф (цб рф)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

андрей белоусов

экономика

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Валовый внутренний продукт России вырос в мае на 5,4 процента, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике"."В годовом выражении ВВП превысил уровень прошлого года на 5,4 процента год к году, в том числе с учетом низкой базы. Уровень двухлетней давности превышен на 0,6 процента", — говорится в документе.В министерстве отметили и рост экономики за первые пять месяцев 2023-го на 0,6 процента в годовом выражении. Авторы обзора напомнили, что в апреле еще наблюдался экономический спад."Основную поддержку экономике в мае обеспечили обрабатывающие производства, оптовая торговля и строительный сектор", — указали в ведомстве. Минэкономразвития прогнозирует увеличение ВВП России в 2023 году в размере 1,2 процента. Центробанк также ожидает роста экономики — в диапазоне 0,5-2 процента.В середине июня глава министерства Максим Решетников заявил, что темпы увеличения валового внутреннего продукта в 2023-м будут выше этого прогноза. Как отметил вице-премьер Андрей Белоусов, рост может достичь двух процентов.

https://ria.ru/20230628/zarplaty-1880977126.html

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россия, максим решетников, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), андрей белоусов, экономика