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В Центробанке дали оптимистичный прогноз по росту ВВП
В Центробанке дали оптимистичный прогноз по росту ВВП - РИА Новости, 28.06.2023
В Центробанке дали оптимистичный прогноз по росту ВВП
Рост ВВП России по итогам первого квартала и, предварительно, второго квартала 2023 года приближается к двум процентам, сообщил журналистам во Владивостоке... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T07:26
2023-06-28T07:26
2023-06-28T10:12
россия
владивосток
кирилл тремасов
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн — РИА Новости. Рост ВВП России по итогам первого квартала и, предварительно, второго квартала 2023 года приближается к двум процентам, сообщил журналистам во Владивостоке директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов.По прогнозу ЦБ, ВВП страны по итогам года вырастет на 0,5-2%."Исходя из тех данных, что мы имеем за первый квартал и предварительно за второй квартал, мы сейчас движемся, скорее, ближе к верхней половине этого диапазона", — отметил Тремасов.Он уточнил, что в первом квартале прогнозировалось падение ВВП на 2,3%, во втором квартале — рост на 4,2%. В итоге в первом квартале ВВП снизился на 1,8 процента.Директор департамента пояснил, что статистика по второму кварталу пока есть только за апрель."Но если смотреть на опросы предприятий, которые мы проводим, на индикатор бизнес-климата Банка России, который мы рассчитываем по итогам этих опросов, то важно, что во втором квартале сохраняется высокая деловая активность и экономика продолжает расти. Скорее всего, второй квартал будет характеризоваться высокими темпами роста", — заключил Тремасов.Как отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, российская экономика близка к восстановлению до уровня экономической активности конца 2021 года. Министр экономического развития Максим Решетников на полях ПМЭФ сообщил, что темпы роста ВВП в 2023 году будут, видимо, выше прогноза МЭР в 1,2%.
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россия, владивосток, кирилл тремасов, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Владивосток, Кирилл Тремасов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
В Центробанке дали оптимистичный прогноз по росту ВВП
Центробанк: рост ВВП движется к верхней половине прогноза 0,5-2 процента
ВЛАДИВОСТОК, 28 июн — РИА Новости. Рост ВВП России по итогам первого квартала и, предварительно, второго квартала 2023 года приближается к двум процентам, сообщил журналистам во Владивостоке директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов.
По прогнозу ЦБ
, ВВП страны по итогам года вырастет на 0,5-2%.
«
"Исходя из тех данных, что мы имеем за первый квартал и предварительно за второй квартал, мы сейчас движемся, скорее, ближе к верхней половине этого диапазона", — отметил Тремасов.
Он уточнил, что в первом квартале прогнозировалось падение ВВП на 2,3%, во втором квартале — рост на 4,2%. В итоге в первом квартале ВВП снизился на 1,8 процента.
Директор департамента пояснил, что статистика по второму кварталу пока есть только за апрель.
"Но если смотреть на опросы предприятий, которые мы проводим, на индикатор бизнес-климата Банка России, который мы рассчитываем по итогам этих опросов, то важно, что во втором квартале сохраняется высокая деловая активность и экономика продолжает расти. Скорее всего, второй квартал будет характеризоваться высокими темпами роста", — заключил Тремасов.
Как отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина
, российская экономика близка к восстановлению до уровня экономической активности конца 2021 года. Министр экономического развития Максим Решетников
на полях ПМЭФ сообщил, что темпы роста ВВП в 2023 году будут, видимо, выше прогноза МЭР
в 1,2%.
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