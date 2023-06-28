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В Центробанке дали оптимистичный прогноз по росту ВВП

В Центробанке дали оптимистичный прогноз по росту ВВП - РИА Новости, 28.06.2023

В Центробанке дали оптимистичный прогноз по росту ВВП

Рост ВВП России по итогам первого квартала и, предварительно, второго квартала 2023 года приближается к двум процентам, сообщил журналистам во Владивостоке... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T07:26

2023-06-28T07:26

2023-06-28T10:12

россия

владивосток

кирилл тремасов

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн — РИА Новости. Рост ВВП России по итогам первого квартала и, предварительно, второго квартала 2023 года приближается к двум процентам, сообщил журналистам во Владивостоке директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов.По прогнозу ЦБ, ВВП страны по итогам года вырастет на 0,5-2%."Исходя из тех данных, что мы имеем за первый квартал и предварительно за второй квартал, мы сейчас движемся, скорее, ближе к верхней половине этого диапазона", — отметил Тремасов.Он уточнил, что в первом квартале прогнозировалось падение ВВП на 2,3%, во втором квартале — рост на 4,2%. В итоге в первом квартале ВВП снизился на 1,8 процента.Директор департамента пояснил, что статистика по второму кварталу пока есть только за апрель."Но если смотреть на опросы предприятий, которые мы проводим, на индикатор бизнес-климата Банка России, который мы рассчитываем по итогам этих опросов, то важно, что во втором квартале сохраняется высокая деловая активность и экономика продолжает расти. Скорее всего, второй квартал будет характеризоваться высокими темпами роста", — заключил Тремасов.Как отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, российская экономика близка к восстановлению до уровня экономической активности конца 2021 года. Министр экономического развития Максим Решетников на полях ПМЭФ сообщил, что темпы роста ВВП в 2023 году будут, видимо, выше прогноза МЭР в 1,2%.

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россия, владивосток, кирилл тремасов, центральный банк рф (цб рф), экономика