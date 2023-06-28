https://ria.ru/20230628/vsu-1880985527.html

В США раскрыли название российской машины, несущей хаос и смерть ВСУ

В США раскрыли название российской машины, несущей хаос и смерть ВСУ - РИА Новости, 28.06.2023

В США раскрыли название российской машины, несущей хаос и смерть ВСУ

Российская машина минирования "Земледелие" вносит хаос в ряды наступающих бригад ВСУ, пишет обозреватель 19Fortyfive Себастьен Роблин. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T20:07

2023-06-28T20:07

2023-06-28T20:10

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российская машина минирования "Земледелие" вносит хаос в ряды наступающих бригад ВСУ, пишет обозреватель 19Fortyfive Себастьен Роблин."Управляемая саперным подразделением России, а не артиллерией, система "Земледелие", несомненно, представляет угрозу для контрнаступления Украины. Например, она могла сыграть роль в печально известной бронетанковой атаке мощной 47-й механизированной бригады ВСУ, которая произошла в начале июня под Малой Токмачкой. В результате неудачного боя украинцами было брошено несколько танков Leopard 2 и шестнадцать боевых машин Bradley", — напомнил автор.Как отметил Роблин, минные поля представляют собой серьезную проблему для любой атакующей силы. Семидесятитонный Leopard 2, лобовая часть которого выдерживает попадание сложных противотанковых снарядов, может быть обездвижен совершенно обычными минами, запущенными системой "Земледелие", пишет колумнист.По его словам, даже при низкой плотности взрывные устройства такого типа снижают мобильность ВСУ и мешают действовать.Новейшая инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" разработана НПО "Сплав" имени Ганичева. Принцип работы установки схож с реактивными системами залпового огня, однако для минирования используются боеприпасы с двигателем на твердом топливе. Техника позволяет регистрировать на электронной карте координаты падения снарядов и передавать данные вышестоящему звену управления.

https://ria.ru/20230628/konflikt-1880959677.html

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политика, россия, украина, вооруженные силы украины