Рейтинг@Mail.ru
Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на трех направлениях - РИА Новости, 28.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 28.06.2023 (обновлено: 15:00 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/vsu-1880899707.html
Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на трех направлениях
Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на трех направлениях - РИА Новости, 28.06.2023
Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на трех направлениях
Киев за сутки в ходе попыток наступления потерял на краснолиманском и донецком направлениях более 400 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:14
2023-06-28T15:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875292191_337:177:2837:1583_1920x0_80_0_0_7f2e886cebaa9826750973f00c30e5c4.jpg
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Киев за сутки в ходе попыток наступления потерял на краснолиманском и донецком направлениях более 400 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что в течение суток Вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях.В частности, на краснолиманском направлении умелыми и слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" успешно отражены две атаки противника. Ударами авиации, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка ЛНР и Серебрянка ДНР. Также, в районе Червоной Дибровы пресечена деятельность двух ДРГ."За сутки уничтожено более 100 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сказали в ведомстве.На донецком направлении, уточнили в Минобороны, в ходе ведения активной обороны подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено семь атак противника."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено до 325 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, а также пять автомобилей. Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен склад с боеприпасами 110-й механизированной бригады ВСУ", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20230628/spetsoperatsiya-1880847389.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875292191_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e1c3ca1c50fa9cbedd71a29f2cae9a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на трех направлениях

Минобороны: российские военные отразили попытки наступления ВСУ на трех направлениях

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на самоходной артиллерийско-минометной установке 2С9 "Нона-С" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ на самоходной артиллерийско-минометной установке 2С9 Нона-С в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ на самоходной артиллерийско-минометной установке 2С9 "Нона-С" в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Киев за сутки в ходе попыток наступления потерял на краснолиманском и донецком направлениях более 400 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что в течение суток Вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях.
В частности, на краснолиманском направлении умелыми и слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" успешно отражены две атаки противника. Ударами авиации, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка ЛНР и Серебрянка ДНР. Также, в районе Червоной Дибровы пресечена деятельность двух ДРГ.
"За сутки уничтожено более 100 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
Уничтожение колонны техники ВСУ
Вертолет ВКС уничтожил подряд три бронемашины ВСУ точными попаданиями
Вчера, 11:18
На донецком направлении, уточнили в Минобороны, в ходе ведения активной обороны подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено семь атак противника.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено до 325 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, а также пять автомобилей. Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен склад с боеприпасами 110-й механизированной бригады ВСУ", - добавили в министерстве.
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала