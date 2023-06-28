https://ria.ru/20230628/vsu-1880899707.html

Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на трех направлениях

Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на трех направлениях - РИА Новости, 28.06.2023

Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на трех направлениях

Киев за сутки в ходе попыток наступления потерял на краснолиманском и донецком направлениях более 400 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T14:14

2023-06-28T14:14

2023-06-28T15:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Киев за сутки в ходе попыток наступления потерял на краснолиманском и донецком направлениях более 400 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что в течение суток Вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях.В частности, на краснолиманском направлении умелыми и слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" успешно отражены две атаки противника. Ударами авиации, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка ЛНР и Серебрянка ДНР. Также, в районе Червоной Дибровы пресечена деятельность двух ДРГ."За сутки уничтожено более 100 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сказали в ведомстве.На донецком направлении, уточнили в Минобороны, в ходе ведения активной обороны подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено семь атак противника."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено до 325 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, а также пять автомобилей. Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен склад с боеприпасами 110-й механизированной бригады ВСУ", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20230628/spetsoperatsiya-1880847389.html

донецкая народная республика

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф