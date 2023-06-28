Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на трех направлениях
Минобороны: российские военные отразили попытки наступления ВСУ на трех направлениях
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на самоходной артиллерийско-минометной установке 2С9 "Нона-С" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ на самоходной артиллерийско-минометной установке 2С9 "Нона-С" в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Киев за сутки в ходе попыток наступления потерял на краснолиманском и донецком направлениях более 400 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что в течение суток Вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях.
В частности, на краснолиманском направлении умелыми и слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" успешно отражены две атаки противника. Ударами авиации, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка ЛНР и Серебрянка ДНР. Также, в районе Червоной Дибровы пресечена деятельность двух ДРГ.
"За сутки уничтожено более 100 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
На донецком направлении, уточнили в Минобороны, в ходе ведения активной обороны подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено семь атак противника.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено до 325 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, а также пять автомобилей. Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен склад с боеприпасами 110-й механизированной бригады ВСУ", - добавили в министерстве.