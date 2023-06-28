Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли танки и БМП в провалившейся атаке, сообщил Рогов - РИА Новости, 28.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:37 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/vsu-1880837723.html
ВСУ потеряли танки и БМП в провалившейся атаке, сообщил Рогов
ВСУ потеряли танки и БМП в провалившейся атаке, сообщил Рогов - РИА Новости, 28.06.2023
ВСУ потеряли танки и БМП в провалившейся атаке, сообщил Рогов
Украинские войска рано утром пошли в наступление на васильевском направлении в Запорожской области, атака была отбита, противник понес потери, подбиты... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T10:37
2023-06-28T10:37
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840229888_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_820daddd74d1f81bfd32b293fa1d1df7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Украинские войска рано утром пошли в наступление на васильевском направлении в Запорожской области, атака была отбита, противник понес потери, подбиты украинские танки и БМП, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сегодня рано утром, около пяти часов, ВСУ с задействованием танков и другой бронетехники начали наступление на васильевском направлении в районе села Пятихатки в сторону Жеребянки, которая находится на высоте. Несколько часов шли активные боевые действия высокой интенсивности", - сказал Рогов. По его словам, штурмовые группы ВСУ встретили жесткий отпор и понесли потери, в том числе в бронетехнике и танках, после чего были вынуждены отойти на исходные позиции. "Наши военные все свои позиции удержали. Уничтожено не менее трех танков и трех вражеских БМП. Атака противника отбита", - подчеркнул Рогов. Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. На встрече с военкорами 13 июня Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе.
https://ria.ru/20230628/vsu-1880822498.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840229888_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2af76a5a44b337234e863dfe5dbfa615.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ потеряли танки и БМП в провалившейся атаке, сообщил Рогов

Рогов: ВСУ вновь пошли в атаку в Запорожской области, но лишь потеряли танки и БМП

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные перевозят технику
Украинские военные перевозят технику - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные перевозят технику. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Украинские войска рано утром пошли в наступление на васильевском направлении в Запорожской области, атака была отбита, противник понес потери, подбиты украинские танки и БМП, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Сегодня рано утром, около пяти часов, ВСУ с задействованием танков и другой бронетехники начали наступление на васильевском направлении в районе села Пятихатки в сторону Жеребянки, которая находится на высоте. Несколько часов шли активные боевые действия высокой интенсивности", - сказал Рогов.
Уничтоженный танк ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
ВСУ каждый день безуспешно атакуют в районе Артемовска, заявил Марочко
Вчера, 08:34
По его словам, штурмовые группы ВСУ встретили жесткий отпор и понесли потери, в том числе в бронетехнике и танках, после чего были вынуждены отойти на исходные позиции. "Наши военные все свои позиции удержали. Уничтожено не менее трех танков и трех вражеских БМП. Атака противника отбита", - подчеркнул Рогов.
Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. На встрече с военкорами 13 июня Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала