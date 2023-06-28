ВСУ потеряли танки и БМП в провалившейся атаке, сообщил Рогов
Рогов: ВСУ вновь пошли в атаку в Запорожской области, но лишь потеряли танки и БМП
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные перевозят технику
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные перевозят технику. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Украинские войска рано утром пошли в наступление на васильевском направлении в Запорожской области, атака была отбита, противник понес потери, подбиты украинские танки и БМП, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Сегодня рано утром, около пяти часов, ВСУ с задействованием танков и другой бронетехники начали наступление на васильевском направлении в районе села Пятихатки в сторону Жеребянки, которая находится на высоте. Несколько часов шли активные боевые действия высокой интенсивности", - сказал Рогов.
По его словам, штурмовые группы ВСУ встретили жесткий отпор и понесли потери, в том числе в бронетехнике и танках, после чего были вынуждены отойти на исходные позиции. "Наши военные все свои позиции удержали. Уничтожено не менее трех танков и трех вражеских БМП. Атака противника отбита", - подчеркнул Рогов.
Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. На встрече с военкорами 13 июня Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе.