https://ria.ru/20230628/vsu-1880837723.html

ВСУ потеряли танки и БМП в провалившейся атаке, сообщил Рогов

ВСУ потеряли танки и БМП в провалившейся атаке, сообщил Рогов - РИА Новости, 28.06.2023

ВСУ потеряли танки и БМП в провалившейся атаке, сообщил Рогов

Украинские войска рано утром пошли в наступление на васильевском направлении в Запорожской области, атака была отбита, противник понес потери, подбиты... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T10:37

2023-06-28T10:37

2023-06-28T10:37

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Украинские войска рано утром пошли в наступление на васильевском направлении в Запорожской области, атака была отбита, противник понес потери, подбиты украинские танки и БМП, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сегодня рано утром, около пяти часов, ВСУ с задействованием танков и другой бронетехники начали наступление на васильевском направлении в районе села Пятихатки в сторону Жеребянки, которая находится на высоте. Несколько часов шли активные боевые действия высокой интенсивности", - сказал Рогов. По его словам, штурмовые группы ВСУ встретили жесткий отпор и понесли потери, в том числе в бронетехнике и танках, после чего были вынуждены отойти на исходные позиции. "Наши военные все свои позиции удержали. Уничтожено не менее трех танков и трех вражеских БМП. Атака противника отбита", - подчеркнул Рогов. Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. На встрече с военкорами 13 июня Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе.

https://ria.ru/20230628/vsu-1880822498.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр