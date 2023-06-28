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VK Fest представил свою программу в Петербурге - РИА Новости, 28.06.2023
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13:39 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/vkontakte-1880883074.html
VK Fest представил свою программу в Петербурге
VK Fest представил свою программу в Петербурге - РИА Новости, 28.06.2023
VK Fest представил свою программу в Петербурге
VK Fest пройдет в Санкт-Петербурге 23 и 24 июля. Гостей ждут выступления популярных исполнителей, активности от блогеров и розыгрыши подарков. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:39
2023-06-28T13:39
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vk fest
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. VK Fest пройдет в Санкт-Петербурге 23 и 24 июля. Гостей ждут выступления популярных исполнителей, активности от блогеров и розыгрыши подарков. С лекциями выступят спикеры Знание.Лекторий, также можно будет посетить локации: "Технологии", "Видеоигры", "Семья", "Драйв", "Творчество", "Развлечения", "Спорт", "Косплей" и партнерские площадки.На Синей сцене VK Fest выступят ANNA ASTI, МОТ, Dabro, Ramil’, Лолита, ELMAN, Andro, TONI, MONA, HammAli &amp; Navai, Mary Gu, IOWA, L’One, JONY, "Иванушки International", Zivert, Элджей, Seville (Artik &amp; Asti), Мари Краймбрери, GAYAZOV$ BROTHER$, Ваня Дмитриенко и FEDUK.На Белой сцене гостей будут ждать артисты альтернативной сцены: Big Baby Tape, SALUKI, Wildways, Boulevard Depo, INSTASAMKA, Антоха МС, Эрика Лундмоен, Kamazz, Хаски, Платина, OG Buda, Мэйби Бэйби, ANIKV, VERBEE, Коста Лакоста, тринадцать карат.На Фиолетовой сцене выступят КУОК, Zventa Sventana, Тося Чайкина, Green Apelsin, Luverance, КРИМИ КРАЙ, Myqeed, HOLLYFLAME, Levandowskiy &amp; SCHE, Фейгин, Никита Киоссе, Наша Таня и многие другие.Хедлайнерами Знание.Лекторий 1 июля станут Максим Древаль, Дмитрий Харатьян, Сергей Минаев, SNAILKICK, Дмитрий Смит, Борис Смолкин и Виктор Минков. О стендапе как новом русском рок-н-ролле расскажет комик и резидент шоу Stand Up Иван Абрамов. Кроме того, участниками лектория будут Андрей Мостовой и Денис Казанский. В зоне "Творчество" посетителей ждут разнообразные мастер-классы, лекции, квизы и другие активности. Эрмитаж проведет на VK Fest реконструкцию рыцарских турниров в костюмах, организует ярмарку, а также представит тактильную модель одного из своих экспонатов. Русский музей проведёт паблик-токи, на его площадке можно будет поучаствовать в создании коллажа. А театр ЦЕХЪ научит гостей делать куклы и покажет спектакли.В 2023 году VK Fest пройдет в пяти городах страны. Во Владивостоке и Новосибирске фестиваль уже собрал десятки тысяч зрителей, после Санкт-Петербурга он пройдет 8 июля в Сочи, а также 15 и 16 июля в Москве.
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вконтакте, vk fest
ВКонтакте, VK Fest

VK Fest представил свою программу в Петербурге

© Вконтакте VK Fest представил программу в Петербурге
VK Fest представил программу в Петербурге
© Вконтакте
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. VK Fest пройдет в Санкт-Петербурге 23 и 24 июля. Гостей ждут выступления популярных исполнителей, активности от блогеров и розыгрыши подарков.
С лекциями выступят спикеры Знание.Лекторий, также можно будет посетить локации: "Технологии", "Видеоигры", "Семья", "Драйв", "Творчество", "Развлечения", "Спорт", "Косплей" и партнерские площадки.
Федор Конюхов
VK Fest объявил хедлайнеров Знание.Лекторий
27 июня, 15:05
На Синей сцене VK Fest выступят ANNA ASTI, МОТ, Dabro, Ramil’, Лолита, ELMAN, Andro, TONI, MONA, HammAli & Navai, Mary Gu, IOWA, L’One, JONY, "Иванушки International", Zivert, Элджей, Seville (Artik & Asti), Мари Краймбрери, GAYAZOV$ BROTHER$, Ваня Дмитриенко и FEDUK.
На Белой сцене гостей будут ждать артисты альтернативной сцены: Big Baby Tape, SALUKI, Wildways, Boulevard Depo, INSTASAMKA, Антоха МС, Эрика Лундмоен, Kamazz, Хаски, Платина, OG Buda, Мэйби Бэйби, ANIKV, VERBEE, Коста Лакоста, тринадцать карат.
На Фиолетовой сцене выступят КУОК, Zventa Sventana, Тося Чайкина, Green Apelsin, Luverance, КРИМИ КРАЙ, Myqeed, HOLLYFLAME, Levandowskiy & SCHE, Фейгин, Никита Киоссе, Наша Таня и многие другие.
Хедлайнерами Знание.Лекторий 1 июля станут Максим Древаль, Дмитрий Харатьян, Сергей Минаев, SNAILKICK, Дмитрий Смит, Борис Смолкин и Виктор Минков. О стендапе как новом русском рок-н-ролле расскажет комик и резидент шоу Stand Up Иван Абрамов. Кроме того, участниками лектория будут Андрей Мостовой и Денис Казанский.
В зоне "Творчество" посетителей ждут разнообразные мастер-классы, лекции, квизы и другие активности. Эрмитаж проведет на VK Fest реконструкцию рыцарских турниров в костюмах, организует ярмарку, а также представит тактильную модель одного из своих экспонатов. Русский музей проведёт паблик-токи, на его площадке можно будет поучаствовать в создании коллажа. А театр ЦЕХЪ научит гостей делать куклы и покажет спектакли.
В 2023 году VK Fest пройдет в пяти городах страны. Во Владивостоке и Новосибирске фестиваль уже собрал десятки тысяч зрителей, после Санкт-Петербурга он пройдет 8 июля в Сочи, а также 15 и 16 июля в Москве.
 
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