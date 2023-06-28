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В МЭР ожидают запуска электронных виз для интуристов с 1 июля - РИА Новости, 28.06.2023
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Туризм
 
21:12 28.06.2023 (обновлено: 21:18 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/vizy-1880993976.html
В МЭР ожидают запуска электронных виз для интуристов с 1 июля
В МЭР ожидают запуска электронных виз для интуристов с 1 июля - РИА Новости, 28.06.2023
В МЭР ожидают запуска электронных виз для интуристов с 1 июля
Минэкономразвития ожидает, что с 1 июля МИД запустит электронные визы, их смогут оформить туристы из Ирана и других исламских стран, заявил министр... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T21:12
2023-06-28T21:18
туризм
новости - туризм
иран
кувейт
оман
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Минэкономразвития ожидает, что с 1 июля МИД запустит электронные визы, их смогут оформить туристы из Ирана и других исламских стран, заявил министр экономического развития Максим Решетников. &quot;Ждем, что с 1 июля министерство иностранных дел запустит электронные визы. Их смогут оформить туристы из Ирана и других исламских стран: Кувейта, Омана, Саудовской Аравии. Нам крайне важно, чтобы стоимость виз при этом не повышалась&quot;, - сказал Решетников на совещании с участием президента России.Закон, в соответствии с которым с 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, был принят в 2020 году. Однако его вступление в силу было приостановлено из-за пандемии. Осенью 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подумать над возобновлением действия электронной визы для жителей стран, не включенных в перечень недружественных.
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новости - туризм, иран, кувейт, оман, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Туризм, Новости - Туризм, Иран, Кувейт, Оман, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В МЭР ожидают запуска электронных виз для интуристов с 1 июля

Минэкономразвития ожидает, что с 1 июля МИД запустит электронные визы для интуристов

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПаспортный контроль
Паспортный контроль - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Минэкономразвития ожидает, что с 1 июля МИД запустит электронные визы, их смогут оформить туристы из Ирана и других исламских стран, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
«

"Ждем, что с 1 июля министерство иностранных дел запустит электронные визы. Их смогут оформить туристы из Ирана и других исламских стран: Кувейта, Омана, Саудовской Аравии. Нам крайне важно, чтобы стоимость виз при этом не повышалась", - сказал Решетников на совещании с участием президента России.

Закон, в соответствии с которым с 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, был принят в 2020 году. Однако его вступление в силу было приостановлено из-за пандемии. Осенью 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подумать над возобновлением действия электронной визы для жителей стран, не включенных в перечень недружественных.
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