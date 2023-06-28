https://ria.ru/20230628/vizy-1880993976.html

В МЭР ожидают запуска электронных виз для интуристов с 1 июля

В МЭР ожидают запуска электронных виз для интуристов с 1 июля - РИА Новости, 28.06.2023

В МЭР ожидают запуска электронных виз для интуристов с 1 июля

Минэкономразвития ожидает, что с 1 июля МИД запустит электронные визы, их смогут оформить туристы из Ирана и других исламских стран, заявил министр... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T21:12

2023-06-28T21:12

2023-06-28T21:18

туризм

новости - туризм

иран

кувейт

оман

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Минэкономразвития ожидает, что с 1 июля МИД запустит электронные визы, их смогут оформить туристы из Ирана и других исламских стран, заявил министр экономического развития Максим Решетников. "Ждем, что с 1 июля министерство иностранных дел запустит электронные визы. Их смогут оформить туристы из Ирана и других исламских стран: Кувейта, Омана, Саудовской Аравии. Нам крайне важно, чтобы стоимость виз при этом не повышалась", - сказал Решетников на совещании с участием президента России.Закон, в соответствии с которым с 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, был принят в 2020 году. Однако его вступление в силу было приостановлено из-за пандемии. Осенью 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подумать над возобновлением действия электронной визы для жителей стран, не включенных в перечень недружественных.

https://ria.ru/20230628/putin-1880989044.html

иран

кувейт

оман

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, иран, кувейт, оман, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)