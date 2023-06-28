https://ria.ru/20230628/veschdoki-1880805696.html

В России изменился порядок хранения и учета вещдоков

В России изменился порядок хранения и учета вещдоков - РИА Новости, 28.06.2023

В России изменился порядок хранения и учета вещдоков

Вещественные доказательства по уголовным делам с 28 июня можно будет сдавать на хранение не только в банк, но и в финансовое подразделение органа, принявшего... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T00:54

2023-06-28T00:54

2023-06-28T00:54

россия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Вещественные доказательства по уголовным делам с 28 июня можно будет сдавать на хранение не только в банк, но и в финансовое подразделение органа, принявшего решение об их изъятии, соответствующие изменения были внесены правительством в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Согласно документу, с этого дня кабмин получает полномочия устанавливать порядок учета и хранения предметов и документов, изъятых в ходе досудебного производства, до признания их вещественными доказательствами или до возврата лицам, у которых они были изъяты, а также арестованного имущества. Также внесенные в УПК изменения позволяют сдавать на хранение ценности, изъятые в качестве вещдоков, после необходимых следственных действий не только в банк, как было ранее, но и в финансовое подразделение органа, который принял решение об их изъятии, или в специально выделенное этим органом помещение, обеспечивающее сохранность и надлежащие условия хранения. Правила хранения вещественных доказательств закреплены непосредственно в Уголовно-процессуальном кодексе. Однако эти правила не распространяются на предметы, изъятые в ходе проверки сообщений о преступлениях или предварительного расследования, но еще не признанные вещественными доказательствами.

https://ria.ru/20230411/zapas-1864464956.html

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