https://ria.ru/20230628/veschdoki-1880805696.html
В России изменился порядок хранения и учета вещдоков
В России изменился порядок хранения и учета вещдоков - РИА Новости, 28.06.2023
В России изменился порядок хранения и учета вещдоков
Вещественные доказательства по уголовным делам с 28 июня можно будет сдавать на хранение не только в банк, но и в финансовое подразделение органа, принявшего... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T00:54
2023-06-28T00:54
2023-06-28T00:54
россия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Вещественные доказательства по уголовным делам с 28 июня можно будет сдавать на хранение не только в банк, но и в финансовое подразделение органа, принявшего решение об их изъятии, соответствующие изменения были внесены правительством в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Согласно документу, с этого дня кабмин получает полномочия устанавливать порядок учета и хранения предметов и документов, изъятых в ходе досудебного производства, до признания их вещественными доказательствами или до возврата лицам, у которых они были изъяты, а также арестованного имущества. Также внесенные в УПК изменения позволяют сдавать на хранение ценности, изъятые в качестве вещдоков, после необходимых следственных действий не только в банк, как было ранее, но и в финансовое подразделение органа, который принял решение об их изъятии, или в специально выделенное этим органом помещение, обеспечивающее сохранность и надлежащие условия хранения. Правила хранения вещественных доказательств закреплены непосредственно в Уголовно-процессуальном кодексе. Однако эти правила не распространяются на предметы, изъятые в ходе проверки сообщений о преступлениях или предварительного расследования, но еще не признанные вещественными доказательствами.
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россия
В России изменился порядок хранения и учета вещдоков
Вещдоки по уголовным делам в России можно будет сдавать в финансовое подразделение органа
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Вещественные доказательства по уголовным делам с 28 июня можно будет сдавать на хранение не только в банк, но и в финансовое подразделение органа, принявшего решение об их изъятии, соответствующие изменения были внесены правительством в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
Согласно документу, с этого дня кабмин получает полномочия устанавливать порядок учета и хранения предметов и документов, изъятых в ходе досудебного производства, до признания их вещественными доказательствами или до возврата лицам, у которых они были изъяты, а также арестованного имущества.
Также внесенные в УПК изменения позволяют сдавать на хранение ценности, изъятые в качестве вещдоков, после необходимых следственных действий не только в банк, как было ранее, но и в финансовое подразделение органа, который принял решение об их изъятии, или в специально выделенное этим органом помещение, обеспечивающее сохранность и надлежащие условия хранения.
Правила хранения вещественных доказательств закреплены непосредственно в Уголовно-процессуальном кодексе. Однако эти правила не распространяются на предметы, изъятые в ходе проверки сообщений о преступлениях или предварительного расследования, но еще не признанные вещественными доказательствами.
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