Рейтинг@Mail.ru
В России изменился порядок хранения и учета вещдоков - РИА Новости, 28.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:54 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/veschdoki-1880805696.html
В России изменился порядок хранения и учета вещдоков
В России изменился порядок хранения и учета вещдоков - РИА Новости, 28.06.2023
В России изменился порядок хранения и учета вещдоков
Вещественные доказательства по уголовным делам с 28 июня можно будет сдавать на хранение не только в банк, но и в финансовое подразделение органа, принявшего... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T00:54
2023-06-28T00:54
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_98:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_2f667a809236a5045944e6cf499b9a58.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Вещественные доказательства по уголовным делам с 28 июня можно будет сдавать на хранение не только в банк, но и в финансовое подразделение органа, принявшего решение об их изъятии, соответствующие изменения были внесены правительством в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Согласно документу, с этого дня кабмин получает полномочия устанавливать порядок учета и хранения предметов и документов, изъятых в ходе досудебного производства, до признания их вещественными доказательствами или до возврата лицам, у которых они были изъяты, а также арестованного имущества. Также внесенные в УПК изменения позволяют сдавать на хранение ценности, изъятые в качестве вещдоков, после необходимых следственных действий не только в банк, как было ранее, но и в финансовое подразделение органа, который принял решение об их изъятии, или в специально выделенное этим органом помещение, обеспечивающее сохранность и надлежащие условия хранения. Правила хранения вещественных доказательств закреплены непосредственно в Уголовно-процессуальном кодексе. Однако эти правила не распространяются на предметы, изъятые в ходе проверки сообщений о преступлениях или предварительного расследования, но еще не признанные вещественными доказательствами.
https://ria.ru/20230411/zapas-1864464956.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_1008:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_bb7aec76d35fbdacd658613cd7a682e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
В России изменился порядок хранения и учета вещдоков

Вещдоки по уголовным делам в России можно будет сдавать в финансовое подразделение органа

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Вещественные доказательства по уголовным делам с 28 июня можно будет сдавать на хранение не только в банк, но и в финансовое подразделение органа, принявшего решение об их изъятии, соответствующие изменения были внесены правительством в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
Согласно документу, с этого дня кабмин получает полномочия устанавливать порядок учета и хранения предметов и документов, изъятых в ходе досудебного производства, до признания их вещественными доказательствами или до возврата лицам, у которых они были изъяты, а также арестованного имущества.
Также внесенные в УПК изменения позволяют сдавать на хранение ценности, изъятые в качестве вещдоков, после необходимых следственных действий не только в банк, как было ранее, но и в финансовое подразделение органа, который принял решение об их изъятии, или в специально выделенное этим органом помещение, обеспечивающее сохранность и надлежащие условия хранения.
Правила хранения вещественных доказательств закреплены непосредственно в Уголовно-процессуальном кодексе. Однако эти правила не распространяются на предметы, изъятые в ходе проверки сообщений о преступлениях или предварительного расследования, но еще не признанные вещественными доказательствами.
Военный билет - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
В России предложили изменить порядок зачисления в запас
11 апреля, 12:54
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала