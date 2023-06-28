https://ria.ru/20230628/vertolety-1880812767.html

В ГТЛК сообщили об изношенности флота вертолетов гражданского назначения

В ГТЛК сообщили об изношенности флота вертолетов гражданского назначения - РИА Новости, 28.06.2023

В ГТЛК сообщили об изношенности флота вертолетов гражданского назначения

Российский флот вертолетов гражданского назначения значительно изношен, в 2023-2025 годах отечественной авиации потребуется около 219 новых вертолетов,... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T04:21

2023-06-28T04:21

2023-06-28T04:21

россия

гтлк

ми-8мтв-1

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российский флот вертолетов гражданского назначения значительно изношен, в 2023-2025 годах отечественной авиации потребуется около 219 новых вертолетов, говорится в материалах Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), которые имеются в распоряжении РИА Новости. "Российский флот вертолетов гражданского назначения значительно изношен. Около 70% от общего числа вертолетов, эксплуатируемых в России, старше 25 лет, поэтому в ближайшие годы они будут постепенно выбывать из эксплуатации и замещаться новыми машинами", - заявили в ГТЛК. "По оценкам экспертов, высокий износ российского парка приведет к ежегодному выбытию до 86 вертолетов, 81% из которых составят тяжелые воздушные суда. Ожидается, что в 2023-2025 годах российской авиации потребуется около 219 вертолетов легкого, среднего и тяжелого классов", - отмечается в материалах. Согласно утвержденной правительством РФ комплексной программе развития авиатранспортной отрасли, в период 2023-2030 годов будет выпущено 673 российских вертолета. Прогнозируется, что большая часть новых машин придется на вертолеты Ми в модификациях Ми-8МТВ-1 и Ми-8АМТ. При этом в мае 2023 года Минпромторг России предложил увеличить количество планируемых к поставке до 2030 года российских вертолетов еще на треть. ГТЛК считает, что необходимо реализовывать меры по стимулированию продаж новых отечественных вертолетов для постепенного вывода из авиапарков иностранных машин, снижения среднего возраста действующего воздушного флота и повышения безопасности полетов. "Стимулировать спрос на новые российские вертолеты помогут инвестпроекты ГТЛК с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). В феврале 2023 года правительство РФ утвердило паспорта двух проектов по обновлению вертолетного парка российских авиакомпаний (предусматривает поставку 86 бортов), а также по поставке воздушных судов Дальневосточной авиакомпании, в том числе 21 вертолета Ми-171А2 и Ми-171А3", - заключили в компании.

https://ria.ru/20230628/vertolet-1880811175.html

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россия, гтлк, ми-8мтв-1, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика