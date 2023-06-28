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Невеста стала вдовой во время своей свадьбы - РИА Новости, 28.06.2023
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05:04 28.06.2023 (обновлено: 06:55 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/vdova-1880813884.html
Невеста стала вдовой во время своей свадьбы
Невеста стала вдовой во время своей свадьбы - РИА Новости, 28.06.2023
Невеста стала вдовой во время своей свадьбы
В американской Айове 48-летний мужчина умер из-за тромба на своей свадьбе спустя считанные минуты после церемонии бракосочетания, пишет New York Post. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T05:04
2023-06-28T06:55
в мире
сша
айова
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. В американской Айове 48-летний мужчина умер из-за тромба на своей свадьбе спустя считанные минуты после церемонии бракосочетания, пишет New York Post.Джонни Мэй Дэвис и 48-летний Тораз Дэвис решили связать себя узами брака 19 июня в честь Дня освобождения рабов в США, который ежегодно отмечается в этот день. На торжественном мероприятии был дети, родные и друзья пары.Однако спустя несколько минут после церемонии бракосочетания мужчина "внезапно умер". Причиной смерти, как выяснилось, стал оторвавшийся тромб. По словам одной из свидетельниц, сердце Дэвиса остановилось через час после начала мероприятия, все произошло "за считанные секунды".Близкие овдовевшей женщины запустили краудфандинговую кампанию по сбору средств на организацию похорон ее мужа и поддержку ее семьи.
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в мире, сша, айова
В мире, США, Айова
Невеста стала вдовой во время своей свадьбы

NYP: житель Айовы умер от тромба на собственной свадьбе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБукет в руках невесты на свадьбе
Букет в руках невесты на свадьбе - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Букет в руках невесты на свадьбе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. В американской Айове 48-летний мужчина умер из-за тромба на своей свадьбе спустя считанные минуты после церемонии бракосочетания, пишет New York Post.
Джонни Мэй Дэвис и 48-летний Тораз Дэвис решили связать себя узами брака 19 июня в честь Дня освобождения рабов в США, который ежегодно отмечается в этот день. На торжественном мероприятии был дети, родные и друзья пары.
Однако спустя несколько минут после церемонии бракосочетания мужчина "внезапно умер". Причиной смерти, как выяснилось, стал оторвавшийся тромб. По словам одной из свидетельниц, сердце Дэвиса остановилось через час после начала мероприятия, все произошло "за считанные секунды".
Близкие овдовевшей женщины запустили краудфандинговую кампанию по сбору средств на организацию похорон ее мужа и поддержку ее семьи.
Обручальные кольца - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Молодожены загадочно умерли в первую брачную ночь после свадьбы
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