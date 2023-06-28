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Невеста стала вдовой во время своей свадьбы

Невеста стала вдовой во время своей свадьбы - РИА Новости, 28.06.2023

Невеста стала вдовой во время своей свадьбы

В американской Айове 48-летний мужчина умер из-за тромба на своей свадьбе спустя считанные минуты после церемонии бракосочетания, пишет New York Post. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T05:04

2023-06-28T05:04

2023-06-28T06:55

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. В американской Айове 48-летний мужчина умер из-за тромба на своей свадьбе спустя считанные минуты после церемонии бракосочетания, пишет New York Post.Джонни Мэй Дэвис и 48-летний Тораз Дэвис решили связать себя узами брака 19 июня в честь Дня освобождения рабов в США, который ежегодно отмечается в этот день. На торжественном мероприятии был дети, родные и друзья пары.Однако спустя несколько минут после церемонии бракосочетания мужчина "внезапно умер". Причиной смерти, как выяснилось, стал оторвавшийся тромб. По словам одной из свидетельниц, сердце Дэвиса остановилось через час после начала мероприятия, все произошло "за считанные секунды".Близкие овдовевшей женщины запустили краудфандинговую кампанию по сбору средств на организацию похорон ее мужа и поддержку ее семьи.

https://ria.ru/20230605/molodozheny-1876142442.html

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в мире, сша, айова