Папский посланник по Украине прибыл в Москву
Посланник Ватикана по Украине кардинал Дзуппи вечером 27 июня прибыл в Москву
© AP Photo / Domenico StinellisКардинал Маттео Дзуппи
© AP Photo / Domenico Stinellis
Кардинал Маттео Дзуппи. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Папский посланник по Украине кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Москву во вторник вечером, остановившись в апостольской нунциатуре, в среду он встретится с главой Конференции католических епископов России архиепископом Павлом Пецци, сообщил телеграм-канал католической архиепархии Божией Матери в Москве.
"Иерарх прибыл в Москву во вторник вечером, остановившись в апостольской нунциатуре. Официально программа визита не объявлялась ни Ватиканом, ни российской стороной. Сегодня состоится встреча кардинала с архиепископом Павлом Пецци, а 29 июня, в Торжество святых апостолов Петра и Павла, в 19 часов, кардинал примет участие в богослужении в Кафедральном соборе в Москве", – говорится в сообщении. Официальная программа визита не объявлялась ни Ватиканом, ни российской стороной, добавили в архиепархии.
"Как указывали источники в Русской православной церкви, встреча Дзуппи с патриархом Кириллом возможна. Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин ранее также не исключил возможности такой встречи. По линии государственных контактов собеседником посланника Ватикана может стать представитель президентской администрации. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пока не планирует встречаться с кардиналом", – сообщил канал епархии.
В сообщении также отмечается, что генеральный секретарь итальянского епископата монсеньор Джузеппе Батури, архиепископ Кальяри, "призвал все церковные общины страны и в особенности монастыри сопровождать кардинала Дзуппи молитвой".