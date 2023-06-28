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Папский посланник по Украине прибыл в Москву - РИА Новости, 28.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:42 28.06.2023 (обновлено: 12:02 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/vatikan-1880858564.html
Папский посланник по Украине прибыл в Москву
Папский посланник по Украине прибыл в Москву - РИА Новости, 28.06.2023
Папский посланник по Украине прибыл в Москву
Папский посланник по Украине кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Москву во вторник вечером, остановившись в апостольской нунциатуре, в среду он встретится с главой... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T11:42
2023-06-28T12:02
специальная военная операция на украине
украина
в мире
ватикан
россия
москва
маттео дзуппи
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Папский посланник по Украине кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Москву во вторник вечером, остановившись в апостольской нунциатуре, в среду он встретится с главой Конференции католических епископов России архиепископом Павлом Пецци, сообщил телеграм-канал католической архиепархии Божией Матери в Москве."Иерарх прибыл в Москву во вторник вечером, остановившись в апостольской нунциатуре. Официально программа визита не объявлялась ни Ватиканом, ни российской стороной. Сегодня состоится встреча кардинала с архиепископом Павлом Пецци, а 29 июня, в Торжество святых апостолов Петра и Павла, в 19 часов, кардинал примет участие в богослужении в Кафедральном соборе в Москве", – говорится в сообщении. Официальная программа визита не объявлялась ни Ватиканом, ни российской стороной, добавили в архиепархии."Как указывали источники в Русской православной церкви, встреча Дзуппи с патриархом Кириллом возможна. Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин ранее также не исключил возможности такой встречи. По линии государственных контактов собеседником посланника Ватикана может стать представитель президентской администрации. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пока не планирует встречаться с кардиналом", – сообщил канал епархии.В сообщении также отмечается, что генеральный секретарь итальянского епископата монсеньор Джузеппе Батури, архиепископ Кальяри, "призвал все церковные общины страны и в особенности монастыри сопровождать кардинала Дзуппи молитвой".
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украина, в мире, ватикан, россия, москва, маттео дзуппи, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Ватикан, Россия, Москва, Маттео Дзуппи, Ситуация в ДНР и ЛНР
Папский посланник по Украине прибыл в Москву

Посланник Ватикана по Украине кардинал Дзуппи вечером 27 июня прибыл в Москву

© AP Photo / Domenico StinellisКардинал Маттео Дзуппи
Кардинал Маттео Дзуппи - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Domenico Stinellis
Кардинал Маттео Дзуппи. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Папский посланник по Украине кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Москву во вторник вечером, остановившись в апостольской нунциатуре, в среду он встретится с главой Конференции католических епископов России архиепископом Павлом Пецци, сообщил телеграм-канал католической архиепархии Божией Матери в Москве.
"Иерарх прибыл в Москву во вторник вечером, остановившись в апостольской нунциатуре. Официально программа визита не объявлялась ни Ватиканом, ни российской стороной. Сегодня состоится встреча кардинала с архиепископом Павлом Пецци, а 29 июня, в Торжество святых апостолов Петра и Павла, в 19 часов, кардинал примет участие в богослужении в Кафедральном соборе в Москве", – говорится в сообщении. Официальная программа визита не объявлялась ни Ватиканом, ни российской стороной, добавили в архиепархии.
"Как указывали источники в Русской православной церкви, встреча Дзуппи с патриархом Кириллом возможна. Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин ранее также не исключил возможности такой встречи. По линии государственных контактов собеседником посланника Ватикана может стать представитель президентской администрации. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пока не планирует встречаться с кардиналом", – сообщил канал епархии.
В сообщении также отмечается, что генеральный секретарь итальянского епископата монсеньор Джузеппе Батури, архиепископ Кальяри, "призвал все церковные общины страны и в особенности монастыри сопровождать кардинала Дзуппи молитвой".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВатиканРоссияМоскваМаттео ДзуппиСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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