https://ria.ru/20230628/vatikan-1880858564.html

Папский посланник по Украине прибыл в Москву

Папский посланник по Украине прибыл в Москву - РИА Новости, 28.06.2023

Папский посланник по Украине прибыл в Москву

Папский посланник по Украине кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Москву во вторник вечером, остановившись в апостольской нунциатуре, в среду он встретится с главой... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T11:42

2023-06-28T11:42

2023-06-28T12:02

специальная военная операция на украине

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маттео дзуппи

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Папский посланник по Украине кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Москву во вторник вечером, остановившись в апостольской нунциатуре, в среду он встретится с главой Конференции католических епископов России архиепископом Павлом Пецци, сообщил телеграм-канал католической архиепархии Божией Матери в Москве."Иерарх прибыл в Москву во вторник вечером, остановившись в апостольской нунциатуре. Официально программа визита не объявлялась ни Ватиканом, ни российской стороной. Сегодня состоится встреча кардинала с архиепископом Павлом Пецци, а 29 июня, в Торжество святых апостолов Петра и Павла, в 19 часов, кардинал примет участие в богослужении в Кафедральном соборе в Москве", – говорится в сообщении. Официальная программа визита не объявлялась ни Ватиканом, ни российской стороной, добавили в архиепархии."Как указывали источники в Русской православной церкви, встреча Дзуппи с патриархом Кириллом возможна. Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин ранее также не исключил возможности такой встречи. По линии государственных контактов собеседником посланника Ватикана может стать представитель президентской администрации. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пока не планирует встречаться с кардиналом", – сообщил канал епархии.В сообщении также отмечается, что генеральный секретарь итальянского епископата монсеньор Джузеппе Батури, архиепископ Кальяри, "призвал все церковные общины страны и в особенности монастыри сопровождать кардинала Дзуппи молитвой".

https://ria.ru/20230609/mir-1877293696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, ватикан, россия, москва, маттео дзуппи, ситуация в днр и лнр