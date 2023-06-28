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Песков: государство не имело отношения к бизнесу ЧВК "Вагнер" в Африке

Песков: государство не имело отношения к бизнесу ЧВК "Вагнер" в Африке - РИА Новости, 28.06.2023

Песков: государство не имело отношения к бизнесу ЧВК "Вагнер" в Африке

Государство не имело никакого отношения к бизнесу ЧВК "Вагнер" в Африке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T13:56

2023-06-28T13:56

2023-06-28T13:56

дмитрий песков

африка

россия

евгений пригожин

чвк "вагнер"

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Государство не имело никакого отношения к бизнесу ЧВК "Вагнер" в Африке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее США ввели санкции против одного физического и четырех юридических лиц за связи с главой группы "Вагнер" Евгением Пригожиным. Как утверждают в минфине, компании, попавшие под санкции США, якобы участвовали в торговле золотом для финансирования операций ЧВК "Вагнер" на Украине и в Африке. "Дело в том, что у компании там был самостоятельный бизнес, и к этому бизнесу государство не имело никакого отношения. Вчера президент Путин говорил о достаточно значительных денежных суммах, которые выделялись по линии министерства обороны, он называл эти цифры, но компания занималась своим бизнесом, который не имеет к государству никакого отношения", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия обеспечивать поддержку африканским партнерам в случае, если введенные США санкции помещают финансированию деятельности группы.

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африка

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Влада Копылова

дмитрий песков, африка, россия, евгений пригожин, чвк "вагнер"