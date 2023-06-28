https://ria.ru/20230628/vagner-1880894228.html
Песков: государство не имело отношения к бизнесу ЧВК "Вагнер" в Африке
Песков: государство не имело отношения к бизнесу ЧВК "Вагнер" в Африке - РИА Новости, 28.06.2023
Песков: государство не имело отношения к бизнесу ЧВК "Вагнер" в Африке
Государство не имело никакого отношения к бизнесу ЧВК "Вагнер" в Африке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:56
2023-06-28T13:56
2023-06-28T13:56
дмитрий песков
африка
россия
евгений пригожин
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Государство не имело никакого отношения к бизнесу ЧВК "Вагнер" в Африке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее США ввели санкции против одного физического и четырех юридических лиц за связи с главой группы "Вагнер" Евгением Пригожиным. Как утверждают в минфине, компании, попавшие под санкции США, якобы участвовали в торговле золотом для финансирования операций ЧВК "Вагнер" на Украине и в Африке. "Дело в том, что у компании там был самостоятельный бизнес, и к этому бизнесу государство не имело никакого отношения. Вчера президент Путин говорил о достаточно значительных денежных суммах, которые выделялись по линии министерства обороны, он называл эти цифры, но компания занималась своим бизнесом, который не имеет к государству никакого отношения", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия обеспечивать поддержку африканским партнерам в случае, если введенные США санкции помещают финансированию деятельности группы.
https://ria.ru/20230627/prigozhin-1880760879.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, африка, россия, евгений пригожин, чвк "вагнер"
Дмитрий Песков, Африка, Россия, Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер"
Песков: государство не имело отношения к бизнесу ЧВК "Вагнер" в Африке
Песков: у "Вагнера" был свой бизнес в Африке, государство не имело к нему отношения
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Государство не имело никакого отношения к бизнесу ЧВК "Вагнер" в Африке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее США
ввели санкции против одного физического и четырех юридических лиц за связи с главой группы "Вагнер" Евгением Пригожиным
. Как утверждают в минфине, компании, попавшие под санкции США, якобы участвовали в торговле золотом для финансирования операций ЧВК "Вагнер" на Украине
и в Африке.
"Дело в том, что у компании там был самостоятельный бизнес, и к этому бизнесу государство не имело никакого отношения. Вчера президент Путин говорил о достаточно значительных денежных суммах, которые выделялись по линии министерства обороны, он называл эти цифры, но компания занималась своим бизнесом, который не имеет к государству никакого отношения", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия обеспечивать поддержку африканским партнерам в случае, если введенные США санкции помещают финансированию деятельности группы.
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