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В Кремле оценили перспективы работы "Вагнера" в ЦАР - РИА Новости, 28.06.2023
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13:40 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/vagner-1880889528.html
В Кремле оценили перспективы работы "Вагнера" в ЦАР
В Кремле оценили перспективы работы "Вагнера" в ЦАР - РИА Новости, 28.06.2023
В Кремле оценили перспективы работы "Вагнера" в ЦАР
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах работы группы "Вагнер" в Центральноафриканской Республике, заявил, что есть сотрудничество... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:40
2023-06-28T13:40
евгений пригожин
александр лукашенко
попытка вооруженного мятежа
россия
цар
белоруссия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах работы группы "Вагнер" в Центральноафриканской Республике, заявил, что есть сотрудничество по государственной линии и военные советники продолжат свою деятельность. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что работа российских инструкторов в ЦАР будет продолжена, сейчас в стране находится несколько сот человек. Позднее издание Financial Times привело слова советника президента ЦАР Фиделя Гуанджики о том, что власти страны в случае ухода "Вагнера" примут любую другую группу по обеспечению безопасности, которую решит направить в страну руководство РФ. "У нас по государственной линии есть сотрудничество с ЦАР, мы будем его продолжать, оно подкреплено необходимыми соглашениями. И, разумеется, в необходимом и востребованном количестве наши военные советники продолжат свою деятельность", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.
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евгений пригожин, александр лукашенко, попытка вооруженного мятежа, россия, цар, белоруссия
Евгений Пригожин, Александр Лукашенко, Попытка вооруженного мятежа, Россия, ЦАР, Белоруссия
В Кремле оценили перспективы работы "Вагнера" в ЦАР

Песков о перспективах работы "Вагнера" в ЦАР: военные советники продолжат деятельность

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоец ЧВК "Вагнер"
Боец ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
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Боец ЧВК "Вагнер". Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах работы группы "Вагнер" в Центральноафриканской Республике, заявил, что есть сотрудничество по государственной линии и военные советники продолжат свою деятельность.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что работа российских инструкторов в ЦАР будет продолжена, сейчас в стране находится несколько сот человек. Позднее издание Financial Times привело слова советника президента ЦАР Фиделя Гуанджики о том, что власти страны в случае ухода "Вагнера" примут любую другую группу по обеспечению безопасности, которую решит направить в страну руководство РФ.
"У нас по государственной линии есть сотрудничество с ЦАР, мы будем его продолжать, оно подкреплено необходимыми соглашениями. И, разумеется, в необходимом и востребованном количестве наши военные советники продолжат свою деятельность", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Вчера, 13:28
 
Евгений ПригожинАлександр ЛукашенкоПопытка вооруженного мятежаРоссияЦАРБелоруссия
 
 
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