В Кремле оценили перспективы работы "Вагнера" в ЦАР
Песков о перспективах работы "Вагнера" в ЦАР: военные советники продолжат деятельность
Боец ЧВК "Вагнер". Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах работы группы "Вагнер" в Центральноафриканской Республике, заявил, что есть сотрудничество по государственной линии и военные советники продолжат свою деятельность.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что работа российских инструкторов в ЦАР будет продолжена, сейчас в стране находится несколько сот человек. Позднее издание Financial Times привело слова советника президента ЦАР Фиделя Гуанджики о том, что власти страны в случае ухода "Вагнера" примут любую другую группу по обеспечению безопасности, которую решит направить в страну руководство РФ.
"У нас по государственной линии есть сотрудничество с ЦАР, мы будем его продолжать, оно подкреплено необходимыми соглашениями. И, разумеется, в необходимом и востребованном количестве наши военные советники продолжат свою деятельность", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.