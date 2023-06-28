https://ria.ru/20230628/vagner-1880889528.html

В Кремле оценили перспективы работы "Вагнера" в ЦАР

В Кремле оценили перспективы работы "Вагнера" в ЦАР - РИА Новости, 28.06.2023

В Кремле оценили перспективы работы "Вагнера" в ЦАР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах работы группы "Вагнер" в Центральноафриканской Республике, заявил, что есть сотрудничество... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T13:40

2023-06-28T13:40

2023-06-28T13:40

евгений пригожин

александр лукашенко

попытка вооруженного мятежа

россия

цар

белоруссия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах работы группы "Вагнер" в Центральноафриканской Республике, заявил, что есть сотрудничество по государственной линии и военные советники продолжат свою деятельность. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что работа российских инструкторов в ЦАР будет продолжена, сейчас в стране находится несколько сот человек. Позднее издание Financial Times привело слова советника президента ЦАР Фиделя Гуанджики о том, что власти страны в случае ухода "Вагнера" примут любую другую группу по обеспечению безопасности, которую решит направить в страну руководство РФ. "У нас по государственной линии есть сотрудничество с ЦАР, мы будем его продолжать, оно подкреплено необходимыми соглашениями. И, разумеется, в необходимом и востребованном количестве наши военные советники продолжат свою деятельность", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20230628/peskov-1880886768.html

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евгений пригожин, александр лукашенко, попытка вооруженного мятежа, россия, цар, белоруссия